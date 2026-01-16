ট্রাম্পকে নোবেল পদক দিয়ে নামাঙ্কিত ব্যাগ পেলেন মাচাদো, কোনো আশ্বাস কি মিলল

ভেনেজুয়েলার বিরোধীদলীয় নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদো গতকাল বৃহস্পতিবার যখন হোয়াইট হাউসে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর সঙ্গে ছিল এমন এক উপহার, যা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরে পেতে চাইছেন—একটি নোবেল শান্তি পুরস্কার।
ভেনেজুয়েলার নেতা নিকোলাস মাদুরোর কড়া সমালোচক মাচাদো গত বছর ‘গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের’ আন্দোলনের জন্য এই পুরস্কার জিতেছিলেন। এখন তিনি সেই পদক হোয়াইট হাউসে রেখে গেলেন এই আশায়, এই সৌজন্যের বিনিময়ে হয়তো আরও মূল্যবান কিছু মিলবে।
মাচাদো যদি ভেবে থাকেন, এই উপহারের বিনিময়ে তিনি ট্রাম্পের সমর্থন পাবেন, তাহলে আপাতত তাঁকে হতাশই হতে হচ্ছে। কারণ, হোয়াইট হাউস থেকে বের হওয়ার সময় মাচাদোকে ট্রাম্পের সই করা একটি ব্যাগ হাতে ছবি তুলতে দেখা যায়। আর কিছু না। ভেনেজুয়েলায় রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো আশ্বাস ট্রাম্পের কাছ থেকে পাননি এই রাজনীতিক।
মাদুরো-পরবর্তী ভেনেজুয়েলার নেতৃত্বের লড়াইয়ে থাকা দুই ব্যক্তিত্বের একজন মাচাদো। ট্রাম্প বর্তমানে মাদুরোর সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট দেলসি রদ্রিগেজকে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট পদে বসিয়েছেন।
হোয়াইট হাউস থেকে প্রকাশ করা একটি ছবিতে দেখা গেছে, ট্রাম্প মাচাদোর পাশে দাঁড়িয়ে একটি বড় স্বর্ণখচিত ফ্রেমের ফলক ধরে আছেন। দেয়ালে টাঙানোর উপযোগী সেই ফ্রেমের ভেতরে ছিল তাঁর সেই কাঙ্ক্ষিত পদকটি। সঙ্গে একটি উৎসর্গপত্র, যাতে লেখা, ‘প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নীতিগত ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপের মাধ্যমে মুক্ত ভেনেজুয়েলা গড়ার স্বীকৃতির কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ভেনেজুয়েলার জনগণের পক্ষ থেকে ব্যক্তিগত প্রতীক হিসেবে এটি অর্পণ করা হলো।’
পদকটি পেয়ে নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লিখেছেন, ‘মারিয়া আমার কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ আমাকে তাঁর নোবেল শান্তি পুরস্কারটি উপহার দিয়েছেন। পারস্পরিক শ্রদ্ধার এ এক অসাধারণ নিদর্শন।’
এদিকে অসলোভিত্তিক নোবেল পিস সেন্টার তাৎক্ষণিকভাবে বলেছে, এই পদক অন্যকে দেওয়া বা হস্তান্তর করা যায় না। সোশ্যাল মিডিয়া এক্সে কমিটি জানিয়েছে, একটি পদকের মালিকানা বদল হতে পারে, কিন্তু নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ীর খেতাব হস্তান্তরযোগ্য নয়।
তথ্যসূত্র: সিএনএন