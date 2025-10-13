গাজায় যুদ্ধ শেষ, শান্তি স্থাপনে আমি পারদর্শী: ট্রাম্প

পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমান্তে সংঘর্ষের পর দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমনে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, তিনি ‘শান্তি স্থাপনে পারদর্শী।’ গাজায় যুদ্ধ শেষ হওয়ার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ‘যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে’ এবং ‘ইহুদি, মুসলিম ও আরব—সবাই খুশি।’
স্থানীয় সময় গতকাল রোববার ওয়াশিংটন থেকে ইসরায়েলের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় ট্রাম্প বলেন, ‘যুদ্ধ শেষ হয়েছে, এটা আপনা জানানে। এখন এক বিশেষ সময় আসছে। সবাই একসঙ্গে উল্লাস করছে—এটা আগে কখনো ঘটেনি। এই প্রক্রিয়ার অংশ হতে পারা আমার জন্য গর্বের। আমরা দারুণ সময়ের মধ্য দিয়ে যাব।’
গাজায় যুদ্ধবিরতি ও জিম্মি বিনিময় চুক্তি উদ্যাপনে ট্রাম্প এখন মধ্যপ্রাচ্যের পথে। তিনি আরও বলেন, ‘সবাই এখন খুশি—ইহুদি, মুসলিম বা আরব—সবাই। ইতিহাসে এটাই প্রথমবার, সবাই একসঙ্গে ঐক্যবদ্ধ। আমরা ইসরায়েলের পর মিশরে যাচ্ছি, সেখানে খুব শক্তিশালী, ধনী ও প্রভাবশালী দেশগুলোর নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করব। তারা সবাই এই চুক্তির অংশ হতে চায়।’
সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনার সময় এক প্রতিবেদক জানান, গাজায় শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের জন্য ট্রাম্প ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান—দুই পক্ষের কাছ থেকেই প্রশংসা পাচ্ছেন। প্রতিবেদক জানতে চান, ‘আপনি কী মনে করেন, এই শান্তিচুক্তি আপনার উত্তরাধিকারে কীভাবে যুক্ত হবে?’
জবাবে ট্রাম্প বলেন, ‘এটা আমার আমলে অষ্টম যুদ্ধ, যা আমি সমাধান করেছি। এখন শুনছি পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। আমি বলেছি, আমি (মিসর থেকে) ফিরে সেটা নিয়েও কাজ করব। কারণ, যুদ্ধ বন্ধ আর শান্তি আনা—এই কাজগুলো আমি ভালোই পারি। এটা আমার জন্য গর্বের বিষয়। আমি লাখ লাখ মানুষের জীবন বাঁচাচ্ছি।’