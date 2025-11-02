নাইজেরিয়া ‘আক্রমণের প্রস্তুতি’ নিতে যুদ্ধ মন্ত্রণালয়কে ট্রাম্পের নির্দেশ

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্থানীয় সময় গতকাল শনিবার বলেছেন, তিনি নাইজেরিয়ায় সম্ভাব্য সামরিক আক্রমণের জন্য প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগনকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি অভিযোগ করছেন, দেশটি খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধে যথেষ্ট উদ্যোগ নিচ্ছে না। নাইজেরিয়া এই অভিযোগ বারবার অস্বীকার করেছে।
মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনের খবরে বলা হয়েছে, নিজ মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প অভিযোগ করেন, নাইজেরিয়ায় ‘খ্রিষ্টানদের ব্যাপক হারে হত্যা’ করা হচ্ছে। এই অভিযোগের পক্ষে কোনো প্রমাণ না দিয়েই তিনি লেখেন, যুক্তরাষ্ট্র নাইজেরিয়ায় ‘তৎক্ষণাৎ সব সাহায্য ও সহায়তা বন্ধ করে দেবে’। তিনি নাইজেরিয়ার সরকারকে এই সমস্যা সমাধানে ‘দ্রুত কাজ করতে’ সতর্ক করেছেন।
নাইজেরিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ‘সম্ভবত এখনই সেই কলঙ্কিত দেশে অস্ত্র হাতে ঢুকে সেই ইসলামি জঙ্গিদের পুরোপুরি ধ্বংস করে দেবে, যারা এই ভয়াবহ অপরাধ করছে।’
তবে বাস্তবতা বলছে, দুই ধর্মের মানুষই হামলার শিকার হয়েছে—খ্রিষ্টান ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ই। দেশটিতে সহিংসতার কারণ ভিন্ন ভিন্ন। কিছু ঘটনা ধর্মকে ব্যবহার করে সৃষ্ট। কিছু সংঘর্ষ কৃষক ও গবাদি পশুপালকদের মধ্যে সংকুচিত সম্পদের জন্য। এ ছাড়া আছে সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত উত্তেজনাও। যদিও খ্রিষ্টানরা লক্ষ্যবস্তু হয়েছে, তবে স্থানীয় প্রতিবেদনগুলো বলছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শিকার মুসলিম। তারা মূলত দেশটির উত্তরাঞ্চলে বসবাস করে, যা প্রধানত মুসলিম অধ্যুষিত।
ট্রাম্প আরও হুমকি দিয়ে বলেন, ‘আমি এই মুহূর্তে আমাদের ডিপার্টমেন্ট অব ওয়ার বা যুদ্ধ মন্ত্রণালয়কে সম্ভাব্য পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিচ্ছি। যদি আমরা আক্রমণ করি, তা হবে দ্রুত, নৃশংস এবং মিষ্টি—ঠিক যেমন জঙ্গিরা আমাদের প্রিয় খ্রিষ্টানদের ওপর হামলা করে! সতর্কতা: নাইজেরিয়ার সরকার তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নাও।’ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রাম্পের এই মন্তব্যের স্ক্রিনশট পোস্ট করে লিখেছেন, ‘জি, স্যার।’
এর আগে গত শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প লেখেন, ‘নাইজেরিয়ায় খ্রিষ্টান ধর্ম এক অস্তিত্বের সংকটের মুখে। হাজার হাজার খ্রিষ্টানকে হত্যা করা হচ্ছে। কট্টর ইসলামপন্থীরা এই গণহত্যার জন্য দায়ী। আমি এই কারণে নাইজেরিয়াকে একটি “বিশেষ উদ্বেগের দেশ” ঘোষণা করছি।’
তবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প স্বাভাবিক আইনি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে গেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা আইন, ১৯৯৮-এর অধীনে এই সিপিসি ক্যাটাগরি তৈরি করা হয়েছিল ধর্মীয় নিপীড়ন পর্যবেক্ষণ এবং তা বন্ধ করার পক্ষে কথা বলার জন্য। সাধারণত কংগ্রেস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দ্বিদলীয় গ্রুপ ইউএস কমিশন অন ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম (ইউএসসিআইআরএফ) এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের বিশেষজ্ঞদের দীর্ঘ সুপারিশের ভিত্তিতেই এই তকমা দেওয়া হয়।
ট্রাম্প এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মতামত না নিয়েই দ্রুত তদন্তের জন্য হাউস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনস কমিটি এবং দুই রিপাবলিকান কংগ্রেস সদস্য—রিপ্রেজেনটেটিভ রাইলি মুর ও টম কোলকে নির্দেশ দিয়েছেন। ট্রাম্পের এই অভিযোগগুলো ডানপন্থী আইনপ্রণেতারা বহু দিন ধরে প্রচার করে আসছেন। তাঁদের ভাষ্য, যা নাইজেরিয়ার অভ্যন্তরীণ সংঘাতকে কেবল কট্টর ইসলামপন্থীদের দ্বারা খ্রিষ্টানদের ওপর আক্রমণ হিসেবে তুলে ধরে।
নাইজেরিয়া মূলত দুটি অংশে বিভক্ত: সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত উত্তর এবং প্রধানত খ্রিষ্টান অধ্যুষিত দক্ষিণ। এক দশকের বেশি সময় ধরে উগ্রবাদী গোষ্ঠী বোকো হারামের সহিংস আক্রমণের ফলে দেশটি চরম অস্থিরতা ও বাস্তুচ্যুতির সম্মুখীন হয়েছে। এর পাশাপাশি পানি ও চারণভূমির মতো সম্পদের সংকট নিয়েও দীর্ঘদিন ধরে উত্তেজনা চলছে। এর ফলে প্রধানত খ্রিষ্টান কৃষক এবং মুসলিম পশুপালকদের মধ্যে সহিংস সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। নাইজেরিয়া সরকার দাবি করে, এই সংঘর্ষগুলোতে প্রাথমিকভাবে ধর্মের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই।