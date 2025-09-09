হোম > বিশ্ব > যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

রুপার্ট মারডকের মিডিয়া সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হলেন বড় ছেলে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

রুপার্ট মারডক ও তাঁর বড় ছেলে ল্যাকলান মারডক। ছবি: সংগৃহীত

অবশেষে মিডিয়া সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে সমঝোতায় পৌঁছেছে মিডিয়া মুঘল রুপার্ট মারডকের পরিবার। নানা নাটকীয়তার পর রুপার্ট মারডকের বড় ছেলে ল্যাকলান মারডকই হচ্ছেন সাম্রাজ্যের নতুন সম্রাট। রুপার্ট মারডকের মৃত্যুর পর আনুষ্ঠানিকভাবে সাম্রাজ্যের দায়িত্ব নেবেন তিনি, যার মধ্যে রয়েছে ফক্স নিউজ, দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, নিউ ইয়র্ক পোস্ট এবং দ্য টাইমসের মতো বিশ্বজুড়ে পরিচিত গণমাধ্যম।

কাতারি সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই সমঝোতার ফলে নিশ্চিত হলো যে রুপার্ট মারডকের মৃত্যুর পর তাঁর গড়া গণমাধ্যম সাম্রাজ্য রক্ষণশীল ধারা বজায় রাখবে। সমঝোতা অনুযায়ী, মারডকের মনোনীত উত্তরসূরি ল্যাকলান মারডক এবং তাঁর দুই ছোট বোন গ্রেস ও ক্লোই নতুন একটি পারিবারিক ট্রাস্টের অংশ হবেন। এই ট্রাস্টের নিয়ন্ত্রণমূলক অংশীদারত্ব থাকবে ফক্স করপোরেশন ও নিউজ কর্পে।

চুক্তি অনুযায়ী, এই ট্রাস্ট কার্যকর থাকবে ২০৫০ সাল পর্যন্ত। ভোটাধিকার থাকবে একমাত্র ল্যাকলান মারডকের হাতে। বর্তমানে ৫৪ বছর বয়সী ল্যাকলান ২০২৩ সালে তাঁর বাবা ব্যবসা থেকে সরে দাঁড়ানোর পর থেকে নিউজ কর্পের চেয়ারম্যান এবং ফক্সের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ল্যাকলানের তিন বড় ভাইবোন—জেমস, এলিজাবেথ ও প্রুডেন্স ট্রাস্টে নিজেদের শেয়ারের বাজারদর অনুযায়ী অর্থের বিনিময়ে শেয়ার ছেড়ে দেবেন। চুক্তি অনুযায়ী, তারা নিউজ কর্প ও ফক্স করপোরেশনের শেয়ার কিনতে বা কোম্পানিগুলোর কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে কাজ করতে পারবে না।

মার্কিন সংবাদমাধ্যমের হিসাব অনুযায়ী, শেয়ার ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে তারা প্রায় ৩৩০ কোটি ডলার।

এক বিবৃতিতে মারডক পরিবারের এই সমঝোতা বা চুক্তিতে স্বাগত জানিয়েছে নিউজ কর্প। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘নিউজ করপোরেশনের পরিচালনা পর্ষদ এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায়। আমরা মনে করি প্রতিষ্ঠানের চেয়ার পারসনের নেতৃত্ব, দূরদর্শিতা এবং ব্যবস্থাপনা নিউজ কর্পের উন্নয়ন ও কৌশলগত বিষয়গুলোতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।’

এই সমঝোতার মাধ্যমে অস্ট্রেলীয় বংশোদ্ভূত রুপার্ট মারডকের মিডিয়া সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের সমাপ্তি হলো।

রুপার্ট মারডক পারিবারিক ট্রাস্টের কাঠামো পরিবর্তন করে মিডিয়া সাম্রাজ্যের সব নিয়ন্ত্রণ বড় ছেলে ল্যাকলানের হাতে দিতে চাইলে তার বিরোধিতা করে অন্য তিন সন্তান জেমস, এলিজাবেথ ও প্রুডেন্স। পরে এই বিরোধ গড়ায় আদালতে।

মার্ডক পরিবারের এই বিরোধকে অনেকেই পুরস্কারজয়ী এইচবিও’র জনপ্রিয় টিভি সিরিজ ‘সাকসেশন’-এর সঙ্গে তুলনা করেন।

