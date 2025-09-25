ইরান কখনোই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির চেষ্টা করবে না: মাসুদ পেজেশকিয়ান

ইরান কখনোই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির চেষ্টা করবে না। কাতারি সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, গতকাল বুধবার, নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে এ কথা বলেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান।
এমন এক সময়ে পেজেশকিয়ান এ কথা বললেন যখন ইরানের পরমাণু কর্মসূচির কারণে দেশটির ওপর আবারও আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহালের তোড়জোড় চলছে। উল্লেখ্য, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ২০১৫ সালের ইরান চুক্তি (জেসিপিওএ) অনুযায়ী, যদি কোনো পক্ষ মনে করে ইরান চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করছে, তবে তারা ‘স্ন্যাপব্যাক’ নামে পরিচিত একটি প্রক্রিয়া চালু করতে পারে।
এই প্রক্রিয়ায় ৩০ দিনের মধ্যে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে ইরানের ওপর থেকে তুলে নেওয়া নিষেধাজ্ঞা আবার জারি করা হবে কি না। বিশেষ ব্যাপার হলো, নিরাপত্তা পরিষদ যদি কিছুই না করে বা ঐকমত্যে পৌঁছাতে না পারে, তাহলেও স্বয়ংক্রিয়ভাবে আগের সব নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়ে যায়।
যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জার্মানি এখন এই প্রক্রিয়াটি চালু করেছে, আর এর সময়সীমা শেষ হবে ২৭ সেপ্টেম্বর। অর্থাৎ ওই তারিখের মধ্যে কোনো সমঝোতা না হলে বা সিদ্ধান্ত না এলে ইরানের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহাল হয়ে যাবে।
ইরানের বিরুদ্ধে জেসিপিওএ চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগ তুলেছে ইউরোপের তিন শক্তিধর দেশ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জার্মানি (ইথ্রি বা ই৩)। তারা জানিয়েছে, যদি ইরান জাতিসংঘের পরিদর্শকদের পূর্ণ প্রবেশাধিকার ফিরিয়ে দেয়, সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের মজুত নিয়ে উদ্বেগ দূর করে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় বসে, তবে নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহাল সর্বোচ্চ ছয় মাস পর্যন্ত স্থগিত রাখবে তারা।
নিউইয়র্কে জাতিসংঘ অধিবেশনের ফাঁকে ইরানি প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ এক্স-এ লিখেছেন, ‘একটি চুক্তি এখনো সম্ভব। হাতে কয়েক ঘণ্টার বেশি নেই। আমরা যে বৈধ বিষয়গুলো তুলেছি, তার জবাব দেওয়া এখন ইরানের ওপর নির্ভর করছে।’
তবে ইরান বলছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০১৮ সালে একতরফাভাবে পরমাণু চুক্তি থেকে সরে আসা এবং চলতি বছরের জুনে ইরানে চালানো বিমান হামলার কারণেই তারা পূর্বের প্রতিশ্রুতি থেকে সরে গেছে। ইউরোপীয় দেশগুলোর বিরুদ্ধে ভণ্ডামির অভিযোগে অভিযুক্ত করে প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ান বলেন, ‘তারা নিজেদেরকে চুক্তির দায়বদ্ধ পক্ষ হিসেবে উপস্থাপন করেছে, অথচ ইরানের আন্তরিক প্রচেষ্টাকে তুচ্ছ করেছে।’
জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে পেজেশকিয়ান আরও অভিযোগ করেন, ইউরোপীয় দেশগুলো ‘যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশেই’ কাজ করছে। তিনি বলেন, ‘তারা সদিচ্ছা পরিহার করেছে, আইনগত দায়বদ্ধতা এড়িয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের চুক্তি থেকে সরে আসা এবং ইউরোপের ব্যর্থতার জবাবে ইরান যে বৈধ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে, সেটিকে তারা গুরুতর লঙ্ঘন হিসেবে উপস্থাপন করেছে।’
এদিকে, গত মঙ্গলবার প্রচারিত এক রেকর্ডকৃত ভাষণে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিও বলেন, তেহরান কখনোই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে চায় না। তবে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেন। তিনি বলেন, ‘এটা কোনো আলোচনার প্রক্রিয়া নয়, এটা চাপিয়ে দেওয়া নির্দেশ।’
নতুন নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হলে ইরানের বিদেশি সম্পদ জব্দ হবে, অস্ত্র বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে এবং ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচিসহ একাধিক খাতে কড়াকড়ি শাস্তি আরোপিত হবে।