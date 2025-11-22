ট্রাম্পের তথ্যচিত্রে ভুল: বিবিসির আরও এক শীর্ষ কর্মকর্তার পদত্যাগ

‘প্যানোরমা’-কাণ্ডে পদত্যাগ করলেন বিবিসির আরও এক শীর্ষ কর্মকর্তা। এর আগে ৯ নভেম্বর সংস্থাটির মহাপরিচালক টিম ডেভি ও হেড অব নিউজ বা বার্তা বিভাগের প্রধান ডেবোরা টারনেস পদত্যাগ করেছিলেন। গতকাল শুক্রবার বিবিসি এক বিবৃতির মাধ্যমে পরিচালনা পর্ষদের সদস্য সুমিত ব্যানার্জির পদত্যাগের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
বিবিসির ‘শাসনব্যবস্থায় সমস্যা’ আছে উল্লেখ করে পদত্যাগ করেছেন সুমিত। এক চিঠিতে তিনি জানান, মহাপরিচালক টিম ডেভি ও বিবিসি নিউজের প্রধান নির্বাহী ডেবোরা টার্নেসের বিষয়ে তাঁর সঙ্গে ‘পরামর্শ করা হয়নি’।
তাঁর কাছে মন্তব্যের জন্য যোগাযোগ করেছে বিবিসি নিউজ।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০২১ সালের এক ভাষণের অংশ জোড়া দিয়ে তৈরি করা প্যানোরমার এক পর্বকে ঘিরে তৈরি বিতর্কের জেরে বিবিসির অভ্যন্তরে এই ভাঙনের সৃষ্টি হয়েছে। মহাপরিচালক ডেভি ও হেড অব নিউজ ডেবোরার পদত্যাগের পর থেকে বিবিসি বোর্ড কীভাবে পরিচালিত হয়, সে বিষয়ে বিভিন্ন মহলে উদ্বেগ উঠেছিল। সংস্থাটির তদারকি ও কৌশল নির্ধারণের দায়িত্ব বোর্ডের ওপর। এবার বোর্ডের সদস্য সুমিত ব্যানার্জির পদত্যাগ আরও অস্থিরতার জন্ম দিল।
এক বিবৃতিতে বিবিসির মুখপাত্র বলেন, ‘সুমিত ব্যানার্জি আজ বিবিসি বোর্ডকে পদত্যাগের বিষয়টি জানিয়েছেন। নন-এক্সিকিউটিভ পরিচালক হিসেবে তাঁর মেয়াদ চলতি বছরের ডিসেম্বরের শেষে শেষ হওয়ার কথা ছিল। আমরা তাঁর সেবার জন্য ধন্যবাদ জানাই। তাঁর স্থলাভিষিক্ত খোঁজার কাজ অনেক দূর এগিয়েছে। যথাসময়ে এ বিষয়ে আরও তথ্য জানানো হবে।’
বিবিসির ওয়েবসাইট অনুযায়ী, বোর্ডে সুমিত ব্যানার্জির দায়িত্ব ছিল ‘জনস্বার্থে কাজ করে স্বাধীন বিবেচনা প্রয়োগের মাধ্যমে বিবিসির স্বাধীনতা অটুট রাখা ও তা সুরক্ষিত করা।’
২০২২ সাল থেকে নন-এক্সিকিউটিভ বোর্ড সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করা ব্যানার্জি প্রযুক্তি খাতে বিশেষায়িত একটি পরামর্শ ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এর আগে ব্যবস্থাপনা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বুজ অ্যান্ড কোম্পানির নেতৃত্ব দিয়েছেন।
১২ সদস্যের বিবিসি বোর্ডের দায়িত্ব হলো সংস্থাটি যেন তার গণসেবা মিশন বাস্তবায়ন করতে পারে তা নিশ্চিত করা এবং সংস্থাটির কৌশলগত দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করা। বিবিসির মূল অর্থায়ন আসে লাইসেন্স ফি প্রদানকারীদের কাছ থেকে। নন-এক্সিকিউটিভ সদস্যরা বিবিসির নির্বাহী ব্যবস্থাপনার জবাবদিহি নিশ্চিত করেন। বোর্ডের নেতৃত্বে আছেন সাবেক তথ্যচিত্র নির্মাতা সামির শাহ।
ধারণা করা হচ্ছে, ‘শাসনব্যবস্থাগত সমস্যা’ বলতে সুমিত ব্যানার্জি যে মন্তব্য করেছেন, তাতে তিনি বোর্ডের চেয়ারম্যান সামির শাহ এবং অন্য সদস্যদের সরাসরি সমালোচনা করেছেন।
এরই মধ্যে বিবিসির বোর্ডে রাজনৈতিকভাবে মনোনীত সদস্যদের (শাহ ও গিবসহ মোট পাঁচজন) নিয়ে পার্লামেন্টে প্রশ্ন উঠেছে। আগামী সোমবার দুপুরে পার্লামেন্টের কালচার মিডিয়া অ্যান্ড স্পোর্ট কমিটির সামনে চেয়ারম্যান শাহ এবং বোর্ডের সদস্য স্যার রবি গিব ও ক্যারোলিন থমসনের সাক্ষ্য দেওয়ার কথা রয়েছে। এর আগে এই পদত্যাগের ঘটনা ঘটল।
সংসদীয় কমিটিতে তাদের আরও প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে। ব্রিটিশ আরেক সংবাদমাধ্যম টেলিগ্রাফের ফাঁস করা অভ্যন্তরীণ নথির বরাতে ট্রাম্পের এই বিতর্ক ছাড়াও আরও কিছু বিষয় উঠে এসেছে। বিবিসির ইসরায়েল-গাজা সংঘাত কিংবা লিঙ্গ ও যৌনতা-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে ‘ব্যবস্থাগত সমস্যা’ রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। যদিও টারনেস ও ডেভি এসব অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন।
মাইকেল প্রেস্কটের লেখা ওই নথিটি টেলিগ্রাফ পত্রিকা প্রকাশ করে। প্রেস্কট আগে বিবিসির এডিটোরিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস কমিটির স্বতন্ত্র বহিরাগত উপদেষ্টা ছিলেন। নথিটিতে প্যানোরমার ওই সম্পাদিত অংশ নিয়েও আলোকপাত করা হয়।
নথি অনুসারে অনুষ্ঠানটি দুটি ভিন্ন অংশ জোড়া লাগিয়ে এমনভাবে দেখিয়েছে, যেন ট্রাম্প সমর্থকদের ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি দাঙ্গার আগে ক্যাপিটলে যাওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন এবং তাঁদের ‘প্রাণপণে লড়তে’ বলছেন। কিন্তু ভাষণের যে অংশে ট্রাম্প সমর্থকদের ‘শান্তিপূর্ণভাবে ও দেশপ্রেমিকের মতো নিজেদের মতপ্রকাশের’ আহ্বান জানিয়েছিলেন সেই অংশ বাদ দেওয়া হয়েছিল। ভাষণের এই দুই অংশ মূলত প্রায় ৫০ মিনিটের ব্যবধানে ছিল।
এই পর্বকে ‘মানহানিকর’ দাবি করে ট্রাম্প মামলা করার হুমকি দেন। বিবিসি ক্ষমা চাইলেও প্রেসিডেন্টের আর্থিক ক্ষতিপূরণের দাবি প্রত্যাখ্যান করে।
সংস্থাটি স্বীকার করে, সেই সম্পাদিত অংশটি ‘ভুলভাবে এমন ধারণা তৈরি করেছে যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সরাসরি সহিংসতার আহ্বান জানিয়েছিলেন’।