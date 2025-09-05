আমরা হয়তো চীনের কাছে ভারত-রাশিয়াকে হারিয়ে ফেলেছি: ট্রাম্প

সম্প্রতি সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের মধ্যে যে সংহতি দেখা গেছে, তাতে বিচলিত হয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আজ শুক্রবার তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র সম্ভবত ভারত ও রাশিয়াকে চীনের কাছে হারিয়ে ফেলেছে।
নিজের ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে ব্যঙ্গ করে ভারত, রাশিয়া ও চীনের ‘দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ’ কামনা করেছেন ট্রাম্প। তিনি লিখেছেন, ‘মনে হচ্ছে, আমরা ভারত-রাশিয়াকে গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন চীনের কাছে হারিয়ে ফেলেছি। তাদের দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ হোক! প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড জে. ট্রাম্প।’ এই পোস্টের সঙ্গে ট্রাম্প তিন নেতার একটি পুরোনো ছবিও শেয়ার করেছেন।
ট্রাম্পের এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (এমইএ) মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। দিল্লিতে সাপ্তাহিক সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, ‘এ মুহূর্তে ওই পোস্ট নিয়ে আমার কোনো মন্তব্য নেই।’
জয়সওয়াল হোয়াইট হাউসের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারোর করা মন্তব্যও প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি নাভারোর মন্তব্যকে ‘অনির্ভরযোগ্য ও বিভ্রান্তিকর’ বলে অভিহিত করেছেন। গত সপ্তাহে ব্লুমবার্গ টেলিভিশনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নাভারো অভিযোগ করেছিলেন, ‘ভারত রাশিয়ার যুদ্ধযন্ত্রকে সাহায্য করছে। আমার মনে হয়, এটি মোদির যুদ্ধ। কারণ, শান্তির পথ আংশিকভাবে নতুন দিল্লি হয়েই যায়।’ রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ‘আমরা নাভারোর অনির্ভরযোগ্য ও বিভ্রান্তিকর মন্তব্য দেখেছি এবং স্বাভাবিকভাবে তা প্রত্যাখ্যান করছি।’
ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্ক প্রসঙ্গে জয়সওয়াল দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ‘আমরা আগেও এ বিষয়ে কথা বলেছি। যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের এই সম্পর্ক আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের উভয় দেশ একটি ব্যাপক বৈশ্বিক কৌশলগত অংশীদারত্ব ভাগ করে নেয়, যা আমাদের অভিন্ন স্বার্থ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং শক্তিশালী জনগণের সঙ্গে জনগণের সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।’
জয়সওয়াল আরও বলেন, ‘এই অংশীদারত্ব বিভিন্ন পরিবর্তন ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেছে। আমরা আমাদের দুটি দেশ যে বাস্তবসম্মত কর্মসূচিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সেদিকেই মনোযোগী থাকব এবং আশা করি পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও অভিন্ন স্বার্থের ভিত্তিতে সম্পর্কটি এগিয়ে যাবে।’
জয়সওয়াল দুই দেশের মধ্যে চলমান সহযোগিতার কথাও তুলে ধরে বলেন, ‘আপনারা দেখেছেন, আলাস্কায় একটি যৌথ সামরিক মহড়া চলছে। কয়েক দিন আগে একটি টু প্লাস টু আন্তসেশনাল বৈঠকও হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে আলোচনা চলছে এবং আমরা আমাদের অংশীদারত্ব জোরদার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’ বাণিজ্য ইস্যু নিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেন, ভারত ‘যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ইস্যুতে যুক্ত থাকতে চায়’।
কয়েক দিন আগেও ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, ওয়াশিংটন যখন ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে, তখন দিল্লি যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি করা পণ্যের ওপর শুল্ক শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনার প্রস্তাব দিয়েছিল। তিনি বারবার ভারতকে বিশ্বের ‘সবচেয়ে বেশি শুল্ক আরোপকারী দেশ’ বলেও অভিহিত করে আসছেন।