ভেনেজুয়েলাকে লক্ষ্য করে ‘অপারেশন সাউদার্ন স্পিয়ারের’ ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লাতিন আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলাকে লক্ষ্য করে সামরিক অভিযান ‘অপারেশন সাউদার্ন স্পিয়ারের’ ঘোষণা দিয়েছে। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ গতকাল স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার এই ঘোষণা দেন। মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওসের প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।
পিট হেগসেথের ভাষায় ‘অপারেশন সাউদার্ন স্পিয়ার’ মূলত ‘নার্কো বা মাদক সন্ত্রাসীদের’ লক্ষ্য করে পরিচালনা করা হবে। তিনি আরও বলেন, এই অভিযান আমাদের সেই সব মাদক থেকে ‘আমাদের স্বদেশকে রক্ষা করবে, সেসব মাদক থেকে যেগুলো আমাদের জনগণকে মেরে ফেলছে।’
তবে এই বিষয়টি এখনো নিশ্চিত নয় যে হেগসেথ ভেনেজুয়েলা সংলগ্ন এলাকায় যুক্তরাষ্ট্র যে সামরিক তৎপরতা চালাচ্ছে, তার নতুন নাম দিচ্ছেন নাকি এটি আসলেই আরও বড়, বিস্তৃত কোনো অভিযানের সূচনা? কারণ, যুক্তরাষ্ট্র কিছুদিন ধরেই এই অঞ্চলে যুদ্ধজাহাজের সমাবেশ ঘটাচ্ছে। সেগুলোর মধ্যে আছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় যুদ্ধজাহাজ, বিমানবাহী রণতরি ইউএসএস জেরাল্ড আর ফোর্ড।
এদিকে মাদক পরিবহনের অভিযোগে সন্দেহভাজন নৌকা লক্ষ্য করে চালানো হামলায় এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ৮০ জন নিহত হয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্পষ্ট করেছেন যে তিনি স্থলভাগে অভিযান চালানোর কথাও বিবেচনা করছেন। মার্কিন সেনাবাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তারা গত বুধবার ট্রাম্পের সামনে ভেনেজুয়েলায় হামলার ‘হালনাগাদ বিকল্প’ পেশ করেছেন। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিবিএস জানিয়েছে, কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তখন নেওয়া হয়নি।
সাউদার্ন স্পিয়ার পরিচালনা করবে আংশিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সাউদার্ন কমান্ড (সাউথকম)। এই সাউথকম মধ্য আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং তার আশপাশের সাগরে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করে। সাউথকমের প্রধান নৌবাহিনীর অ্যাডমিরাল অ্যালভিন হোলসি ডিসেম্বরের মাঝামাঝি অবসরে যাওয়ার কথা। মাত্র এক বছর দায়িত্ব পালন করার পরই তাঁর বিদায়, যা সময়ের অনেক আগেই।
খবরে বলা হয়, হোলসি হেগসেথের প্রত্যাশার তুলনায় অনেক বেশি সতর্কতার সঙ্গে এগোচ্ছিলেন। ডেমোক্র্যাটরা ইতিমধ্যে এসব নৌকায় হামলার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। হেগসেথ এক্সে লিখেছেন, ‘পশ্চিম গোলার্ধ আমেরিকার প্রতিবেশ। আমরা একে সুরক্ষিত রাখব।’