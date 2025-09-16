কার্ক হত্যাকাণ্ডে উল্লাসকারীদের ভিসা বাতিলের হুমকি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন বা তাতে উল্লাস প্রকাশ করলে অভিবাসীদের ভিসা বাতিল করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। সম্প্রতি রক্ষণশীল রাজনৈতিক কর্মী চার্লি কার্কের হত্যার পর এই সতর্কবার্তা দেন তিনি। মার্কিন সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রুবিও বলেন, যারা এ ধরনের ‘ধ্বংসাত্মক আচরণ’ করবে, তাদের যুক্তরাষ্ট্রে থাকার কোনো যৌক্তিকতা নেই।
রুবিও বলেন, ‘যাঁরা রাজনৈতিক নেতা হত্যায় খুশি প্রকাশ করে বা তাতে উল্লাস করে, তাঁদের ভিসা দেওয়ার কোনো কারণ নেই। আর তিনি যদি ইতিমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা হয়ে থাকেন, তাঁদের ভিসা বাতিল করতে হবে। কেন আমরা এমন মানুষকে আমেরিকায় জায়গা দেব, যাঁরা নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক আচরণে লিপ্ত হয়? এর কোনো অর্থ নেই।’
এর আগে গত শুক্রবার এই ইস্যুতে সতর্কবার্তা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর। সেই বার্তায় জানানো হয়, কার্ক হত্যার ঘটনায় যাঁরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উল্লাস করছে, তাদের ওপর নজরদারি চালানো হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রুবিওর ডেপুটি ক্রিস ল্যান্ডাউ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন, ‘একজন রাজনীতিকের হত্যাকে প্রশংসা করা বা হালকা করে দেখা ঘৃণ্য। কনস্যুলার কর্মকর্তাদের ইতিমধ্যেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জনগণ চাইলে এমন মন্তব্য আমাদের নজরে আনতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিতে এই পদক্ষেপ জরুরি।’
পররাষ্ট্র দপ্তরের এই সতর্কবার্তার পরই এল রুবিওর ওই হুঁশিয়ারি।
এর আগে চলতি বছরের জুনে ট্রাম্প প্রশাসন ভিসা আবেদনকারীদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের ঘোষণা দেয় এবং তাঁদের প্রোফাইল ‘পাবলিক’ রাখার নির্দেশনা দেয়। ক্ষমতায় ফেরার পর এ পর্যন্ত বিভিন্ন কারণে ৬ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী ভিসা বাতিল করেছে প্রশাসন। এর মধ্যে ‘ড্রাইভিং আন্ডার ইনফ্লুয়েন্স’ থেকে শুরু করে বিক্ষোভে অংশ নেওয়া এবং ‘সন্ত্রাসবাদ সমর্থনের অভিযোগ’ পর্যন্ত নানা কারণ রয়েছে।
উল্লেখ্য, প্রভাবশালী ডানপন্থী কর্মী চার্লি কার্ককে গত বুধবার ইউটাহ ভ্যালি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বিতর্ক চলাকালে গুলি করে হত্যা করা হয়। গলায় গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হন। প্রায় ৩৩ ঘণ্টা পর ২২ বছর বয়সী সন্দেহভাজন টাইলার রবিনসনকে অঙ্গরাজ্যের ওয়াশিংটন কাউন্টি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আগামী মঙ্গলবার আনা হতে পারে বলে জানিয়েছে পুলিশ।