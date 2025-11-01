হোম > বিশ্ব > যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

ইসরায়েলকে খুশি করতে সাংবাদিক শিরিন হত্যাকাণ্ডের প্রতিবেদন ‘দুর্বল’ করে বাইডেন প্রশাসন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

২০২২ সালে ফিলিস্তিনের এই স্থানটিতে আল-জাজিরার সাংবাদিক শিরিন আবু আকলেহকে গুলি করে হত্যা করে ইসরায়েলি সেনারা। ছবি: এএফপি

ফিলিস্তিনি-আমেরিকান সাংবাদিক শিরিন আবু আকলেহ হত্যাকাণ্ডের তদন্তে যুক্ত থাকা একজন অবসরপ্রাপ্ত মার্কিন কর্নেল স্টিভ গ্যাভাবিক্স চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন। তিনি বলেছেন, তাঁর তদন্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়েছিল যে, আল-জাজিরার এই সাংবাদিককে একজন ইসরায়েলি সেনা ‘ইচ্ছাকৃতভাবে’ গুলি করে হত্যা করেছে।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম ‘জেটিও নিউজ’-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কর্নেল স্টিভ গ্যাভাবিক্স অভিযোগ করেন, বাইডেন প্রশাসন ইসরায়েলকে সন্তুষ্ট করতে এই তদন্তের চূড়ান্ত প্রতিবেদন দুর্বল করে দেয়।

২০২২ সালের মে মাসে যখন অধিকৃত পশ্চিম তীরের জেনিন শহরে ইসরায়েলি হামলার সময় আবু আকলেহ নিহত হন। তখন গ্যাভাবিক্স ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের জন্য নিযুক্ত মার্কিন নিরাপত্তা সমন্বয়কের কার্যালয়ের (ইউএসএসসি) চিফ অব স্টাফ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এফবিআই যখন এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন মার্কিন সরকারের পক্ষে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় গ্যাভাবিক্সের ওপর।

তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে জানান, তাঁর অনুসন্ধান যুক্তিসংগত সন্দেহের ঊর্ধ্বে প্রমাণ করেছে যে আকলেহকে হত্যা ছিল ‘ইচ্ছাকৃত’।

গ্যাভাবিক্সের মূল্যায়ন অনুযায়ী, ইসরায়েলি সৈন্যরা স্পষ্টভাবে অবগত ছিল যে ওই এলাকায় সাংবাদিকেরা উপস্থিত আছেন। এমনকি, নিহত আকলেহর পরনে থাকা নীল রঙের ‘প্রেস’ ভেস্টটি তারা দেখতেও সক্ষম ছিল। সাবেক এই কর্নেল আরও বলেন, যে নির্ভুলতার সঙ্গে গুলি আবু আকলেহর মাথায় আঘাত করেছিল, তা কোনো এলোপাতাড়ি গোলাগুলির মধ্যে পড়ে ঘটেনি।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর তদন্তে দাবি করা হয়েছিল, তাদের সেনার গুলিতে আকলেহ সম্ভবত নিহত হয়েছেন, তবে তিনি ইচ্ছাকৃত লক্ষ্যবস্তু ছিলেন না। কিন্তু বিভিন্ন স্বাধীন তদন্তে বারবারই উঠে এসেছে, আবু আকলেহ এবং তাঁর সহকর্মীদের সাংবাদিক হিসেবে শনাক্ত করা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে গুলি করা হয়েছিল।

গ্যাভাবিক্স জানান, তিনি হত্যার কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁর অনুসন্ধান প্রতিবেদনটি সে সময় ইউএসএসসি যোগাযোগ কার্যালয়ের প্রধান জেনারেল মাইকেল ফেঞ্জেলের কাছে পেশ করেন। জেনারেল ফেঞ্জেল অবশ্য ইসরায়েলি কেন্দ্রীয় কমান্ডের কমান্ডার জেনারেল ইয়েহুদা ফক্সের সঙ্গে কথা বলে তাঁকে জানিয়েছিলেন, একজন ইসরায়েলি সেনা ভুল করে গুলি চালিয়েছেন এবং এটিকে ‘দুঃখজনক পরিস্থিতি’ বলে উল্লেখ করেন।

ফেঞ্জেলের এই পদক্ষেপের বিষয়ে জানতে চাইলে গ্যাভাবিক্স খুব হতাশা প্রকাশ করেন। তিনি অভিযোগ করেন, ইউএসএসসি-তে কাজ করার সময় তিনি দেখেছেন, ‘সুবিধা সব সময়ই ইসরায়েলিদের দিকে যায়।’

দ্য নিউইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গ্যাভাবিক্স বলেন, তিনি এবং তাঁর তিনজন সাবেক সহকর্মী পররাষ্ট্র দপ্তরের ওই বিবৃতিতে আরও কড়া ভাষা যুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু জেনারেল ফেঞ্জেল তা বাতিল করে দেন। তিনি বলেন, এমন আচরণে তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা ‘হতবাক’ হয়েছিলেন। বিষয়টি এখনো তাঁর বিবেকে আঘাত করে চলেছে।

তবে জেনারেল ফেঞ্জেল দ্য নিউইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া এক বিবৃতিতে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন।

