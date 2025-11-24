হোম > বিশ্ব > যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

শীতের পোশাকের স্টাইলে মামদানিকে 'নকল' করছেন ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীরা বলছেন, ট্রাম্প মামদানির শীতের পোশাকের স্টাইল নকল করছেন। ছবি: সংগৃহীত

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং নিউইয়র্কের নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানি দেখা করেছেন। গত সপ্তাহের রোববারের সেই সংবাদ সম্মেলন থেকে তাঁদের কথোপকথন ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক মাধ্যমে। যারা আগে একে অপরের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে কথা বলতেন, তাঁরা এখন একই ফ্রেমে।

সেই বৈঠকে নিউইয়র্ক সিটির ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করেন তাঁরা। তবে তাদের সেই কাঠখোট্টা মানুষের খুব একটা দৃষ্টি কাড়েনি। তবে সাধারণ মানুষের বিস্ময়ের কারণ বরং দুজনের একসঙ্গে বসে আমেরিকার জনবহুল শহরটির ভবিষ্যৎ আর অর্থায়ন নিয়ে আলোচনা নয়। আসল আলোচনার ঝড় উঠেছে ট্রাম্পের নতুন ভাইরাল শীতের সাজ নিয়ে।

স্থানীয় সময় গতকাল রোববার মিডিয়ার সামনে ব্রিফ দিচ্ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। সে সময় তিনি পরেছিলেন মেরুন রঙের হাই-নেক সোয়েটার, সঙ্গে কালো ওভারকোট। সামাজিক মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা সঙ্গে সঙ্গে বের করে ফেললেন নিউইয়র্ক সিটির নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানির একটি পুরোনো ছবি, যেখানে তাঁকেও একই রকম সাজে দেখা যায়। শুধু পার্থক্য, মামদানি ওভারকোট নয়, কালো ব্লেজার পরেছিলেন।

সামাজিক মাধ্যমে তো সাধারণত মানুষ এমনিতেই সেলিব্রিটি বা রাজনীতিককে নিয়ে মন্তব্য করার সুযোগ পেলে তা নিয়ে কথা বলতে ছাড়ে না। এবারও হয়েছে তাই। একজন লিখেছেন, ‘এটাকে বলে “দ্য মামদানি। ” ট্রাম্প তাঁর ক্রাশকে ইমপ্রেস করতে সাজসজ্জা করেছে। বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।’

আরেক ব্যবহারকারী মামদানির ছবি শেয়ার করে লিখেন, ‘অবিশ্বাস্য, তিনি (ট্রাম্প) সত্যিই লুকটা কপি করেছেন!’ নিকো উইনথার মন্তব্য করেছেন, ‘দুজনকেই ভালো লাগছে। আমিও এই লুক চুরি করব।’ আরেকজন দ্য অফিস সিটকমের একটি ছবি দিয়ে লিখলেন, ‘একই অনুভূতি।’ এক ব্যবহারকারী আবার মনে করিয়ে দিলেন, সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার স্টাইলই ছিল সেরা।

এর আগে, দুই রাজনীতিকের বৈঠকে ট্রাম্প বলেন, তিনি নিউইয়র্ক সিটিকে আবার দুর্দান্ত হয়ে উঠতে দেখতে চান। জোহরান মামদানি জানান, শহরটিকে নিউইয়র্কবাসীর জন্য সাশ্রয়ী রাখতে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কাজ করতে তিনি উন্মুখ আছেন।

