যুক্তরাষ্ট্রে শেভরনের জেট ফুয়েল ইউনিটে ভয়াবহ আগুন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার রাতে শেভরনের একটি জেট ফুয়েল উৎপাদন ইউনিটে বিস্ফোরণের পর এই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ছবি: রয়টার্সের সৌজন্যে

যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের উপকণ্ঠে এল সেগুন্দোতে অবস্থিত শেভরন তেল শোধনাগারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় সময় গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে শেভরনের একটি জেট ফুয়েল উৎপাদন ইউনিটে বিস্ফোরণের পর আগুন ছড়িয়ে পড়ে। শেভরনের মুখপাত্র অ্যালিসন কুক এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হলেও শুক্রবার ভোররাত পর্যন্ত তা জ্বলতে থাকে। তবে এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি এবং শোধনাগারের সব কর্মীর সন্ধান পাওয়া গেছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দুর্ঘটনাটি ঘটে শোধনাগারের আইসোম্যাক্স-৭ ইউনিটে, যেখানে ডিস্টিলেট ফুয়েল অয়েলকে জেট ফুয়েলে রূপান্তর করা হয়। এখান থেকেই লস অ্যাঞ্জেলেস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে (এলএএক্স) জেট ফুয়েল সরবরাহ করা হয়। তবে লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র কারেন ব্যাস জানিয়েছেন, এলএএক্সে জেট ফুয়েল সরবরাহে এখন পর্যন্ত কোনো সমস্যা তৈরি হয়নি।

শেভরনের এল সেগুন্দো শোধনাগার যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল শোধনাগার। এটি দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার প্রয়োজনীয় মোটরযান জ্বালানির এক-পঞ্চমাংশ এবং জেট ফুয়েলের প্রায় ৪০ শতাংশ সরবরাহ করে থাকে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এই অগ্নিকাণ্ড বিশ্বের তেলের বাজারে বড় কোনো প্রভাব ফেলবে না। তবে ক্যালিফোর্নিয়ার জ্বালানি বাজার তুলনামূলক বিচ্ছিন্ন হওয়ায় স্থানীয় পেট্রলের দাম বাড়তে পারে। এর পরপরই আজ শুক্রবার সকালে মার্কিন ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট ক্রুডের দাম সামান্য বেড়ে দাঁড়ায় ব্যারেলপ্রতি ৬০.৯৪ ডলার।

শেভরন কর্তৃপক্ষ জানায়, স্থানীয় ফায়ার সার্বিস ও জরুরি সেবাদাতারা আগুন নেভানোর কাজে অংশ নেয়। কাছাকাছি বসবাসকারীদের সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়নি, তবে ম্যানহাটন বিচ এলাকার বাসিন্দাদের রাত ২টা পর্যন্ত ঘরে অবস্থান করতে বলা হয়েছে।

শেভরনের এই শোধনাগারে প্রায় ১৫০টি ট্যাংকে ১ কোটি ২৫ লাখ ব্যারেল জ্বালানি সংরক্ষণ করা যায়। তবে বর্তমানে কত জেট ফুয়েল মজুত আছে, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। আগুন নিয়ন্ত্রণের পর শেভরন ছাড়াও রাজ্য ও ফেডারেল নিরাপত্তা সংস্থা যৌথভাবে এর তদন্ত করবে।

