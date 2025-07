জোহরান মামদানির নাগরিকত্ব বাতিলের কথা ভাবছে ট্রাম্প প্রশাসন

এই বিতর্ক সামনে এসেছে এমন সময়, যখন ট্রাম্প প্রশাসন নির্দেশ দিয়েছে—নির্দিষ্ট অপরাধে দণ্ডিত বিদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিকদের নাগরিকত্ব বাতিলের প্রক্রিয়া দ্রুততর করতে হবে। বিচার মন্ত্রণালয়ের এক স্মারকে বলা হয়েছে, যারা ‘অবৈধভাবে নাগরিকত্ব পেয়েছে’ বা ‘গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করেছে’, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

মার্কিন আইনপ্রণেতা অ্যান্ডি ওগলস মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডির কাছে চিঠি দিয়ে মামদানির বিরুদ্ধে তদন্ত চেয়েছেন। তিনি দাবি করেন, মামদানি ‘সন্ত্রাসে সমর্থন’ গোপন করে নাগরিকত্ব পেতে পারেন। প্রমাণ হিসেবে ওগলস উল্লেখ করেন মামদানির লেখা একটি র‍্যাপ গানের কথা। গানটির নাম ‘My Love to the Holy Land Five. ’