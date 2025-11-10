বিবিসির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি ট্রাম্পের

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিবিসির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
আজ সোমবার (১০ নভেম্বর) বিবিসি নিউজ জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পক্ষ থেকে তাদের কাছে একটি আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। সেখানে তিনি অভিযোগ করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন শুরুর এক সপ্তাহ আগে প্রচারিত একটি ডকুমেন্টারিতে তাঁর বক্তব্য ‘ভুলভাবে উপস্থাপন’ করা হয়েছে।
বিবিসি স্বীকার করেছে, সংশ্লিষ্ট ভিডিওটি ট্রাম্পের বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা তৈরি করেছিল এবং এটি প্রচারে বিবিসিকে আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল।
গত বছর প্রচারিত ওই ডকুমেন্টারিতে ট্রাম্পের দুটি আলাদা বক্তব্য একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়, যাতে মনে হয়, তিনি ২০২১ সালের জানুয়ারির ক্যাপিটল হিলে হামলাকে উৎসাহ দিচ্ছেন।
বিবিসির চেয়ারম্যান সমীর শাহ বিবিসি নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, ট্রাম্পের পাঠানো চিঠির জবাবে কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানানো হবে, তা বিবেচনা করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, ‘ট্রাম্প একজন মামলাবাজ মানুষ। আমরা এখনো নিশ্চিত নই, তিনি সত্যিই মামলা করবেন কি না, তবে সব ধরনের পরিস্থিতির জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত।’
এর আগে এই বিতর্কের জেরে বিবিসির মহাপরিচালক টিম ডেভি ও হেড অব নিউজ বা বার্তা বিভাগের প্রধান ডেবোরা টারনেস পদত্যাগ করেছেন।
টিম ডেভি গত পাঁচ বছর ধরে বিবিসির মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তিনি নানা বিতর্ক ও পক্ষপাতের অভিযোগের মুখে পড়েছিলেন। ব্রিটিশ আরও এক সংবাদমাধ্যম টেলিগ্রাফের ফাঁস করা অভ্যন্তরীণ নথির বরাতে জানা গেছে, বিবিসির প্যানোরামা অনুষ্ঠানে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভাষণের দুটি অংশ কেটে একত্র করা হয়। ফলে মনে হয়, ট্রাম্প ২০২১ সালের জানুয়ারিতে ক্যাপিটল হিলে দাঙ্গায় উৎসাহ দিয়েছিলেন।
এ ঘটনার পর ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা আশা প্রকাশ করেছেন, ডেভি ও টারনেসের পদত্যাগ বিবিসিতে পরিবর্তনের পথ খুলে দেবে। ট্রাম্প পদত্যাগের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। বিবিসির ইতিহাসে একই দিনে মহাপরিচালক ও বার্তা বিভাগের প্রধানের পদত্যাগের ঘটনা নজিরবিহীন।