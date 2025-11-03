ভেনেজুয়েলায় যুদ্ধে জড়াচ্ছে না যুক্তরাষ্ট্র, তবে মাদুরোর দিন শেষ: ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেনেজুয়েলায় সামরিক হস্তক্ষেপ নিয়ে মিশ্র বার্তা দিয়েছেন। তিনি একদিকে ‘যুদ্ধের’ আলোচনা উড়িয়ে দিয়েছেন, আবার অন্যদিকে তিনি দক্ষিণ আমেরিকার দেশটির নেতাকে হুমকিও দিয়েছেন। বলেছেন, ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর দিন ফুরিয়ে এসেছে।
স্থানীয় সময় গতকাল রোববার প্রকাশিত মার্কিন সম্প্রচারমাধ্যম সিবিএসের এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প সতর্ক করে বলেছেন, ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর সময় ফুরিয়ে এসেছে। এই মন্তব্য এমন এক সময়ে এল, যখন ক্যারিবীয় সাগরে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক উপস্থিতি বেড়েছে। সেখানে যুক্তরাষ্ট্র একাধিকবার কথিত মাদকবাহী জাহাজে হামলা চালিয়েছে। জাতিসংঘের কর্মকর্তারা ও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এসব হামলা স্পষ্টভাবে যুক্তরাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন।
সাক্ষাৎকারে ট্রাম্পকে জিজ্ঞেস করা হয়, যুক্তরাষ্ট্র কি ভেনেজুয়েলার সঙ্গে যুদ্ধে জড়াচ্ছে? উত্তরে তিনি বলেন, ‘আমার তা মনে হয় না। আমি তেমনটা ভাবি না।’ তবে যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, মাদুরোর প্রেসিডেন্ট হিসেবে সময় কি শেষ হয়ে আসছে—তখন ট্রাম্প বলেন, ‘হ্যাঁ, আমি তাই মনে করি।’
মার্কিন গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, ‘নার্কো-টেররিজম’ বা মাদক সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে ওয়াশিংটন ভেনেজুয়েলার সামরিক স্থাপনায় হামলার পরিকল্পনা করছে। তবে ট্রাম্প দাবি করেছেন, ভেনেজুয়েলার ভেতরে আক্রমণের কোনো পরিকল্পনা তাঁর নেই। যদিও তিনি সম্পূর্ণভাবে সেই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেননি। তিনি বলেন, ‘আমি এখনই বলব না যে আমি সেটা করব। আমি বলব না, ভেনেজুয়েলাকে নিয়ে আমি কী করতে যাচ্ছি।’
এদিকে, ভেনেজুয়েলা উপকূলে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি দেশটিতে সরকার পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন বিরোধীদলীয় নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদো। চলতি বছর নোবেল শান্তি পুরস্কারপ্রাপ্ত এই রাজনীতিক জানিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে সরাতে সহায়তা করলে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক পদক্ষেপকেও স্বাগত জানাবেন।
মার্কিন সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মাচাদো এই কথা বলেছেন। তিনি এমন এক সময়ে এই অবস্থান ব্যক্ত করলেন, যখন কোনো প্রমাণ ছাড়াই ওয়াশিংটন মাদুরোর বিরুদ্ধে মাদকচক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ তুলেছে। তাঁকে বলা হচ্ছে ‘নার্কোটেররিস্ট’ বা মাদক-সন্ত্রাসী। চলতি বছরের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পশ্চিম ক্যারিবীয় সাগরে এক নৌবহর মোতায়েন করেন। সেপ্টেম্বর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী ভেনেজুয়েলার উপকূলে কথিত মাদকবাহী জাহাজে হামলা চালিয়ে আসছে।
বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ওয়াশিংটন ওই এলাকায় নৌবাহিনীর উপস্থিতি আরও বাড়াচ্ছে। বিশ্লেষকদের মতে, এই অভিযানের লক্ষ্য মাদকবিরোধী অভিযানের বাইরেও বিস্তৃত হতে পারে। যদিও ট্রাম্প বলেছেন, ভেনেজুয়েলার ভেতরে সরাসরি হামলার কোনো পরিকল্পনা নেই, তবু তিনি সম্ভাব্য টার্গেটের তালিকা পর্যালোচনা করেছেন বলে জানা গেছে।
ব্লুমবার্গের দ্য মিশাল হোসেন শোতে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মাচাদোকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি কি ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক পদক্ষেপকে সমর্থন করেন? জবাবে তিনি বলেন, ‘আমার বিশ্বাস, এখন যে উত্তেজনা তৈরি হচ্ছে, সেটাই একমাত্র উপায় মাদুরোকে বুঝিয়ে দেওয়ার যে, তার এখন চলে যাওয়ার সময় এসেছে।’