হোম > বিশ্ব > পাকিস্তান

আরব সাগরে ১ বিলিয়ন ডলারের মাদক জব্দ করল পাকিস্তান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

পাকিস্তান নৌবাহিনীর একটি বহর। ছবি: এএফপি

আরব সাগরে যৌথ অভিযান চালিয়ে প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার মূল্যের মাদকদ্রব্য জব্দ করেছে পাকিস্তান নৌবাহিনী। মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ একাধিক দেশের সমন্বয়ে গঠিত বহুজাতিক নৌবাহিনী জোট ‘কম্বাইন্ড মেরিটাইম ফোর্সেস’ (সিএমএফ)।

বিবৃতিতে বলা হয়, পাকিস্তান নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ পিএনএস ইয়ারমূক গত সপ্তাহে টানা ৪৮ ঘণ্টার ব্যবধানে দুটি ‘রাষ্ট্রহীন’ নৌযান আটক করেছে। জাহাজ দুটিতে বিপুল পরিমাণ ক্রিস্টাল মেথ (মেথামফেটামিন) ও অল্প পরিমাণ কোকেন পাওয়া যায়। আটক নৌযানগুলোর উৎপত্তিস্থল বা গন্তব্য সম্পর্কে কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।

সিএমএফ টাস্কফোর্সের কমান্ডার ও সৌদি নৌবাহিনীর কমোডর ফাহাদ আলজোইয়াদ বলেছেন, ‘সিএমএফ-এর ইতিহাসে এটি অন্যতম সফল মাদকবিরোধী অভিযান। পিএনএস ইয়ারমূক এর মাধ্যমে রেকর্ড পরিমাণ মাদক জব্দ করা সম্ভব হয়েছে।’

সামাজিক মাধ্যম এক্সে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড এই অভিযানের প্রশংসা করে লিখেছে, ‘সৌদি নেতৃত্বাধীন কম্বাইন্ড টাস্ক ফোর্স ও পাকিস্তান নৌবাহিনীর ইয়ারমূক জাহাজ ৪৮ ঘণ্টায় আরব সাগরে দুটি ছোট নৌযানে তল্লাশি চালিয়ে ৯৭২ মিলিয়ন ডলারের বেশি মূল্যের মাদকদ্রব্য জব্দ করেছে।’

এর আগে, গত ২৮ সেপ্টেম্বর একই অঞ্চলে সৌদি নেতৃত্বাধীন কমান্ডের অধীনে থাকা পাকিস্তান নৌবাহিনীর পিএনএস ইয়ামামা-২৭৪ নামের জাহাজটি ১২ কোটি ডলারের বেশি মূল্যের মাদক জব্দ করেছিল। সে সময়ের অভিযানে ১৫৫ কেজি ক্রিস্টাল মেথ ও ৬৫ কেজি কোকেন উদ্ধার হয়েছিল।

ধারাবাহিক এই অভিযানের মাধ্যমে আরব সাগরে আন্তর্জাতিক মাদক চোরাচালান রোধে পাকিস্তান নৌবাহিনী ও তার আন্তর্জাতিক সহযোগীদের ভূমিকা আরও জোরদার হলো।

সম্পর্কিত

কট্টরপন্থী টিএলপিকে নিষিদ্ধ করল পাকিস্তান

আফগান সীমান্ত বন্ধ, পাকিস্তানে টমেটো এখন ৬০০ রুপি কেজি

চীনের সহায়তায় প্রথম এইচ১ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ, যে কারণে ‘মাইলফলক’ বলছে পাকিস্তান

নারীদের বিশেষায়িত ব্যাংক আরব আমিরাতের কাছে বেচে দিল পাকিস্তান

ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্রের হুমকির পর ভারতকে পারমাণবিক বোমার ভয় দেখালেন আসিম মুনির

‘তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতিতে’ রাজি পাকিস্তান–আফগানিস্তান, ক্রিকেট সিরিজ বাতিল

পাকিস্তান–আফগানিস্তান সংকট নিরসনে মধ্যস্থতায় আগ্রহী ইমরান খান, চান প্যারোল

ফের সীমান্ত সংঘাতে জড়িয়েছে আফগানিস্তান–পাকিস্তান, উভয় পক্ষে নিহত অন্তত ২১

পাকিস্তানে ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভকারীদের মিছিলে পুলিশের গুলি, নিহত ৫

আফগানিস্তানের ১৯ সীমান্তচৌকি দখলের দাবি পাকিস্তানের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা