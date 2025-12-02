হোম > বিশ্ব > পাকিস্তান

নিষেধাজ্ঞা ভেঙে ইসলামাবাদ-রাওয়ালপিন্ডিতে ইমরানের দলের বিক্ষোভের ডাক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ইমরান খানের মুক্তির দাবিতে ২০২৪ সালের নভেম্বরে তাঁর দল বিক্ষোভের ডাক দেয়। সেই বিক্ষোভে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গুলিতে অন্তত ৪ জন নিহত হয়। ছবি: এএফপি

কারাগারে আটক প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ পার্টি (পিটিআই) দেশটির রাজধানী ইসলামাবাদ ও রাওয়ালপিন্ডিতে বিশাল বিক্ষোভের ঘোষণা দিয়েছে। মূলত কারাগারে ইমরান খান কী অবস্থায় আছে, সরকার তা না জানানোয় এবং দলটির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের আলোচনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম দ্য ডনের খবরে বলা হয়েছে, আজ মঙ্গলবার ইসলামাবাদ হাইকোর্ট ও রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা কারাগারের সামনে বিক্ষোভের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পিটিআই। ইমরান খান আদিয়ালা কারাগারেই বন্দী। গত ৪ নভেম্বরের পর থেকে তাঁর পরিবার বা দলের কোনো সদস্যকে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হয়নি। এরই মধ্যে গুজব রটে যায় যে ইমরান খানকে খুন করা হয়েছে।

পাকিস্তান সরকার এই শহর দুটিতে জনসমাবেশ নিষিদ্ধ করেছে। তবে ইমরান খানের দল এই নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করেই আদালত ও কারাগারের সামনে সমবেত হওয়ার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফেডারেল রাজধানীর প্রশাসন গত ১৮ নভেম্বর দুই মাসের জন্য এই নিষেধাজ্ঞা জারি করে। আর রাওয়ালপিন্ডির জেলা প্রশাসন সোমবার তিন দিনের সমাবেশ-নিষেধাজ্ঞার নোটিশ দেয়। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের পিসফুল অ্যাসেম্বলি অ্যান্ড পাবলিক অর্ডার আইন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে রাজধানীতে জনসমাবেশ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেয়।

পিটিআই নেতা আসাদ কায়সার জানান, পাকিস্তানের পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের বিরোধীদলীয় সদস্যরা প্রথমে ইসলামাবাদ হাইকোর্টের সামনে বিক্ষোভ করবেন, এরপর রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা কারাগারের দিকে যাবেন। তিনি বলেন, ‘ইসলামাবাদ হাইকোর্ট তাঁর আদেশ বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং আদিয়ালা কারাগার কর্তৃপক্ষও আদালতের নির্দেশ মানতে চাইছে না। আর এ কারণেই বিক্ষোভ।’

গত সপ্তাহে খাইবার পাখতুনখাওয়ার মুখ্যমন্ত্রী সোহাইল আফ্রিদিকে টানা অষ্টমবারের মতো ইমরান খানের সঙ্গে সাক্ষাতে বাধা দেওয়া হলে তিনি কারাগারের সামনে অবস্থান নেন। একইভাবে ইমরান খানের পরিবারও কয়েক সপ্তাহ ধরে তাঁকে দেখতে পারছেন না। তাঁর স্বাস্থ্যের বিষয়ে নানা জল্পনা তৈরি হয়েছিল, যদিও সরকার ও পিটিআই নেতারা বলেছিলেন যে তিনি সুস্থ আছেন।

এক প্রশ্নের জবাবে আসাদ কায়সার বলেন, তিনি মঙ্গলবার কোয়েটায় একটি জনসভায় যোগ দেবেন পিটিআই নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোটের পদাধিকারী হিসেবে। তবে দলের অন্যান্য নেতা ইসলামাবাদ ও রাওয়ালপিন্ডির বিক্ষোভে উপস্থিত থাকবেন।

আসাদ কায়সার আরও বলেন, ব্যারিস্টার গহর আলী খানসহ অন্য নেতারা এই দুটি শহরে বিক্ষোভ পরিচালনা করবেন। তিনি বলেন, ‘পার্লামেন্টারি কমিটি ইমরান খানের মুক্তির দাবি জানিয়েছে এবং পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ থেকে তাঁকে বিরত রাখা মানবাধিকারের লঙ্ঘন।’

এদিকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে নির্বাচিত সরকার বাতিল করে সেখানে গভর্নরের শাসন জারি করার হুমকি দিয়েছে। তবে গতকাল সোমবারের বৈঠকের পর পিটিআইয়ের পার্লামেন্টারি কমিটি দলটির নিয়ন্ত্রণে থাকা খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে গভর্নরের শাসন জারির সম্ভাবনার বিরুদ্ধে সতর্কতা উচ্চারণ করেছে।

কমিটি বলেছে, এ ধরনের পদক্ষেপ অস্থিরতা বাড়াবে, বিভাজন তৈরি করবে এবং প্রদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও খারাপ করবে। তারা বলেছে, এই ধরনের সিদ্ধান্ত দেশ বা প্রদেশ কোনো কিছুরই স্বার্থে নয় এবং এর ভয়াবহ রাজনৈতিক পরিণতি হতে পারে। পিটিআই নেতা আসাদ কায়সার বলেন, পার্লামেন্টারি কমিটির মতে, খাইবার পাখতুনখাওয়া সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত এবং এটিকে অস্থিতিশীল করার যেকোনো চেষ্টা জনমতের প্রতি অবমাননা। তিনি অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির কারণে কেপি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে।

আসাদ কায়সার বলেন, ‘পার্লামেন্টারি কমিটির মতে, কেন্দ্রীয় সরকার এনএফসি প্রতিশ্রুতি এবং উপজাতীয় জেলা একীভূতের সময় দেওয়া ঘোষণাগুলো মেনে কেপির অধিকার নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে।’ তিনি জানান, খাইবার পাখতুনখাওয়ায় একটি শান্তি জিরগা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যাতে সব রাজনৈতিক দল প্রদেশের সংকট সমাধানে ঐকমত্যে পৌঁছায়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কোনো ইতিবাচক সাড়া দেয়নি, তিনি অভিযোগ করেন। তাঁর মতে, কেন্দ্রের ‘কঠোর মনোভাব’ ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলা অসম্ভব করে তুলেছে। তিনি বলেন, পাকিস্তান বিশেষ করে কেপি নতুন কোনো সংঘাত বহন করার সামর্থ্য রাখে না, আর আফগানিস্তানের সঙ্গে উত্তেজনা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা উচিত।

এদিকে পিটিআইয়ের খাইবার পাখতুনখাওয়া শাখা ঘোষণা করেছে যে তারা পেশোয়ার-ইসলামাবাদ মোটরওয়ে ইন্টারচেঞ্জে সমবেত হবে। সেখান থেকে বিক্ষোভ মিছিল স্বাবি ইন্টারচেঞ্জ পর্যন্ত যাবে। পেশোয়ার পিটিআই সভাপতি ইরফান সেলিম ডনকে জানান, নওশেরা, চর্সাদা, মারদান ও স্বাবির বিক্ষোভকারীরাও এতে যোগ দেবেন।

আরেক পিটিআই নেতা ডনকে বলেন, তাঁরা ইসলামাবাদ-পেশোয়ারের মধ্যে মোটরওয়ে অবরোধ করে যান চলাচল স্থগিত করতে পারেন। তিনি জানান, আইনপ্রণেতারা ইসলামাবাদ ও রাওয়ালপিন্ডির বিক্ষোভে যোগ দেবেন, আর বাকি পদাধিকারীরা কেপির বিক্ষোভে অংশ নেবেন।

স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা