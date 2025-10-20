হোম > বিশ্ব > পাকিস্তান

চীনের সহায়তায় প্রথম এইচ১ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ, যে কারণে ‘মাইলফলক’ বলছে পাকিস্তান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

রোববার পাকিস্তানের স্যাটেলাইট কক্ষপথে স্থাপন করে চীন। ছবি: সুপারকো

পাকিস্তান তার প্রথম হাইপারস্পেকট্রাল স্যাটেলাইট (এইচ১) সফলভাবে কক্ষপথে স্থাপন করেছে। দেশটির মহাকাশ কর্মসূচির জন্য একটি ‘গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক’। পাকিস্তানের মহাকাশ সংস্থা সুপারকো জানিয়েছে, গতকাল রোববার উত্তর-পশ্চিম চীনের জিউকুয়ান স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে এই এইচ ১ স্যাটেলাইটটি উৎক্ষেপণ করা হয়।

হাইপারস্পেকট্রাল স্যাটেলাইটগুলো এমন সূক্ষ্ম রাসায়নিক বা উপাদানগত পরিবর্তন শনাক্ত করতে সক্ষম যা প্রথাগত স্যাটেলাইট পারে না। এর ফলে এটি ফসলের গুণমান পর্যবেক্ষণ, পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি ট্র‍্যাক করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপযোগী।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে আল-জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই প্রযুক্তি নির্ভুল কৃষি, পরিবেশ পর্যবেক্ষণ, নগর-পরিকল্পনা এবং দুর্যোগ মোকাবিলার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে জাতীয় সক্ষমতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলবে। বিশেষ করে, ভূ-বিপর্যয় ঝুঁকিগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত করার সক্ষমতার কারণে চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডরের মতো বিশাল অবকাঠামো উদ্যোগগুলোতেও এটি সহায়তা করবে।

পাকিস্তানের সংবাদপত্র ডন-এ সুপারকোর চেয়ারম্যান মুহম্মদ ইউসুফ খান বলেন, ‘হাইপারস্পেকট্রাল স্যাটেলাইটের তথ্য কৃষি উৎপাদনকে বিপ্লব ঘটাতে, জলবায়ু সহনশীলতাকে শক্তিশালী করতে এবং দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনাকে সক্ষম করতে প্রস্তুত।’

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এইচ ১ এর এই সফল উৎক্ষেপণকে মহাকাশ কর্মসূচির ‘একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রণী পদক্ষেপ’ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। একই সঙ্গে এটি ‘মহাকাশে শান্তিপূর্ণ অনুসন্ধানে চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের দীর্ঘস্থায়ী অংশীদারত্বের’ প্রতিফলন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুপারকো-এর তথ্য অনুযায়ী, এই বছর এইচ১-সহ পাকিস্তান মোট তিনটি স্যাটেলাইট কক্ষপথে পাঠিয়েছে। অন্য দুটি স্যাটেলাইট, ইও-১ এবং কেএস-১ বর্তমানে পুরোপুরি কার্যকর রয়েছে। পাকিস্তানি গণমাধ্যমকে সুপারকোর একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, এইচ ১ স্যাটেলাইটের সিস্টেমগুলো সম্পূর্ণ কার্যকর হতে প্রায় দুই মাস লাগবে।

