মোহাম্মাদ সিনওয়ারের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করল হামাস

হামাসের সাবেক সামরিক প্রধান মোহাম্মাদ সিনওয়ারের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠনটি। গতকাল শনিবার এক বিবৃতিতে হামাস এ তথ্য জানিয়েছে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।
এর আগে গত ১৩ মে আইডিএফ দাবি করেছিল তাদের চালানো এক বিমান হামলায় মোহাম্মাদ সিনওয়ার নিহত হয়েছেন। ওই হামলায় সিনওয়ার ছাড়াই আরও ২৮ বেসামরিক ফিলিস্তিনি নিহত হয়। তবে, মোহাম্মাদ সিনওয়ারের মৃত্যুর ব্যাপারে এত দিন আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি হামাস।
পরে, গত ৮ জুন এক সুড়ঙ্গ থেকে সিনওয়ারের মরদেহ উদ্ধারেরও দাবি করে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী—আইডিএফ। খান ইউনিসের ইউরোপীয় হাসপাতালের নিচে একটি সুড়ঙ্গে তাঁর মরদেহ পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি করে তারা। ওই সময়ও হামাস এ ইস্যুতে মুখ খোলেনি।
ওই ঘটনার কয়েক মাস পর এখন আনুষ্ঠানিকভাবে মোহাম্মাদ সিনওয়ারের নিহত হওয়ার খবর জানাল ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠনটি। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানায়নি তারা। শুধু আরও কয়েকজন কমান্ডারের সঙ্গে মোহাম্মাদ সিনওয়ারের একটি ছবি প্রকাশ করে তারা লিখেছে—‘শহীদ’।
হামাসের অন্যতম শীর্ষ সামরিক নেতা মোহাম্মাদ সিনওয়ার দক্ষিণ গাজার সামরিক প্রধান ছিলেন এবং তিনি হামাসের শীর্ষ রাজনৈতিক নেতা ইয়াহিয়া সিনওয়ারের ভাই। ২০২৪ সালের অক্টোবরে গাজার রাফায় ইয়াহিয়া সিনওয়ারও ইসরায়েলি সেনাদের হাতে প্রাণ হারান। তাঁর মৃত্যুর পর মোহাম্মাদ সিনওয়ার গাজায় হামাসের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেন। মোহাম্মাদ সিনওয়ারের মৃত্যুর পর তার ঘনিষ্ঠ আজ আল দ্বীন হাদ্দাদ হামাস প্রধান হিসেব দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।