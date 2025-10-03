হোম > বিশ্ব > মধ্যপ্রাচ্য

ফ্লোটিলার ৪৭০ অধিকারকর্মীকে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে ইসরায়েল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ছবি: সংগৃহীত

গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার ৪৭০ জনেরও বেশি অধিকারকর্মীকে ফেরত পাঠানোর সব প্রস্তুতি নিয়েছে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ। টাইমস অব ইসরায়েলের খবর অনুযায়ী, ইসরায়েলি পুলিশ নিশ্চিত করেছে, এই বিশালসংখ্যক অধিকারকর্মীকে ফেরত পাঠানোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।

পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুসারে, আশদোদ বন্দরে ৬০০ জনেরও বেশি ইসরায়েলি পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। সেখানে আটক অধিকারকর্মীদের ‘পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই প্রক্রিয়ার’ মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। এই যাচাই প্রক্রিয়া শেষে অধিকারকর্মীদের এখন বহিষ্কারের আগে চূড়ান্ত প্রক্রিয়ার জন্য ইসরায়েলের জনসংখ্যা ও অভিবাসন কর্তৃপক্ষ এবং ইসরায়েল প্রিজন সার্ভিসের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

এর আগে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল, ফ্লোটিলার আটক অধিকারকর্মীদের ইউরোপে পাঠানো হবে।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, ফ্লোটিলার অবশিষ্ট একমাত্র জাহাজ, ‘মেরিনেট’, যদি গাজার দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তাহলে তা ইসরায়েলি নৌবাহিনী আটক করবে।

এদিকে, আটক অধিকারকর্মীদের সঙ্গে ইসরায়েলের কট্টর ডানপন্থী জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন-গভিরের বিতর্কিত আচরণের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। এক ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, মন্ত্রী বেন-গভির আটক অধিকারকর্মীদের ‘সন্ত্রাসী’ বলে তিরস্কার করছেন।

ফ্লোটিলা থেকে আটক ২২৩ জনকে ইউরোপে পাঠাবে ইসরায়েল, জাহাজগুলোর ভাগ্য অনিশ্চিত

গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আশদোদ বন্দরে আটক কর্মীদের উদ্দেশে বেন-গভির বলেন, অধিকারকর্মীদের জাহাজগুলো ‘সম্পূর্ণ খালি’ পাওয়া গেছে। তারা মানবিক সাহায্য নিয়ে আসার যে দাবি করেছিল তা মিথ্যা।

মন্ত্রী কঠোর ভাষায় বলেন, ‘তারা আসলে...সাহায্য করার জন্য আসেনি। তারা গাজার জন্য, সন্ত্রাসীদের জন্য এসেছিল। এরা সন্ত্রাসী।’

