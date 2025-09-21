ইসরায়েল ক্ষমা না চাইলে মধ্যস্থতায় ফিরবে না কাতার

গাজায় যুদ্ধবিরতি ও শান্তি চুক্তির মধ্যস্থতায় ফেরার আগে দোহায় হামলার জন্য ইসরায়েলকে ক্ষমা চাইতে হবে। অন্যথায়, কাতার আর মধ্যস্থতায় ফিরবে না। এমনটাই ইসরায়েলকে জানিয়েছে দোহা। এ বিষয়ে অবগত দুটি সূত্রের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম এক্সিওস।
কাতারের রাজধানী দোহায় ইসরায়েলের ওই হামলার পর মধ্যস্থতা থেকে সরে দাঁড়ায় কাতার। ট্রাম্প প্রশাসনের বিশ্বাস, কাতারের মধ্যস্থতা ছাড়া জিম্মিদের মুক্তি এবং যুদ্ধ শেষ করার চুক্তি করা খুবই কঠিন হয়ে পড়বে। তবে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু কাতারকে ‘সন্ত্রাসীদের আশ্রয়দাতা’ বলে অভিযোগ করেছেন এবং হুমকি দিয়েছেন ভবিষ্যতে ইসরায়েল আবারও হামলা চালাতে পারে।
এখন ক্ষমা চাওয়া নেতানিয়াহু এবং তার কট্টর ডানপন্থী জোটের জন্য রাজনৈতিকভাবে বিস্ফোরক সিদ্ধান্ত হবে। তবে এ বিষয়ে অবগত একটি সূত্র বলছে, ইসরায়েলের রাজনৈতিক জটিলতা কাতার বোঝে এবং তারা ক্ষমা চাওয়ার ভাষা নিয়ে নমনীয় হতে রাজি।
১০ দিন আগে দোহায় ইসরায়েলের ওই হামলায় হামাসের পাঁচ সদস্য এবং কাতারের একজন নিরাপত্তা কর্মকর্তা নিহত হন। তবে হামাসের সব শীর্ষ নেতা বেঁচে যান। প্রথমবারের মতো কোনো উপসাগরীয় দেশে ইসরায়েল এ ধরনের বিমান হামলা চালাল। এতে ইসরায়েলের আঞ্চলিক একঘরে হওয়ার সংকট আরও গভীর হয়।
এক জ্যেষ্ঠ ইসরায়েলি কর্মকর্তা বলেছেন, কাতারে হামলা চালিয়ে যে ধরনের বড় সংকট তৈরি হবে তা ইসরায়েল অবমূল্যায়ন করেছিল। তিনি আরও বলেন, নেতানিয়াহু বুঝতে পেরেছেন তিনি ভুল হিসাব করেছিলেন।
গাজা নিয়ে আলোচনা ফের শুরু করতে ইসরায়েল-কাতারের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা করছে ট্রাম্প প্রশাসন। দুটি সূত্র জানিয়েছে, কাতারের এই অনুরোধ এসেছে আমির শেখ তামিম বিন হাম্মাদ আল–থানির কাছ থেকে। গত মঙ্গলবার দোহায় বৈঠকের সময় তিনি এ বিষয়ে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর সঙ্গে কথা বলেছেন।
জানা গেছে, রুবিওর সঙ্গে নেতানিয়াহু এবং মার্কিন দূত স্টিভ উইটকফ ও ইসরায়েলের কৌশলবিষয়ক মন্ত্রী রন ডারমারের বৈঠকেও কাতারের অনুরোধের প্রসঙ্গ উঠেছে। উইটকফ আগামী শনিবার নিউইয়র্কে কাতারের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন আবদুর রহমান আল-থানির সঙ্গে বৈঠক করবেন। লক্ষ্য হলো ইসরায়েল-কাতার সংকটের অবসান ঘটানো এবং আলোচনা আবার শুরু করা।
এ বিষয়ে অবগত একটি সূত্র জানিয়েছে, কাতার ইসরায়েলের কাছ থেকে এমন একধরনের ক্ষমাপ্রার্থনা মেনে নিতে পারে, যেখানে কেবল নিহত কাতারের নিরাপত্তা কর্মকর্তাকে কেন্দ্র করে দুঃখ প্রকাশ থাকবে এবং তার পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতে কাতারের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন না করার প্রতিশ্রুতি থাকবে।
ইসরায়েল এর আগেও এমন ক্ষমা চেয়েছে। ২০১৩ সালে নেতানিয়াহু তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের কাছে ২০১০ সালের গাজা ফ্লোটিলা অভিযানে তুর্কি কর্মীদের হত্যার ঘটনায় ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন।