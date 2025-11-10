গাজায় খেয়াল–খুশি মতো গুলি করেছে ইসরায়েলিরা, ফিলিস্তিনিদেরই বানাত মানবঢাল: সেনাদের স্বীকারোক্তি

ইসরায়েলি সেনারা জানিয়েছে, গাজায় যুদ্ধ চলাকালে সেনাদের মধ্যে নিয়মকানুন, নৈতিকতা ও আইনি সীমা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিল। তাদের বক্তব্যে উঠে এসেছে, গাজায় বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা করার বিষয়টি অনেক সময় নির্ভর করেছে কেবল একজন মাত্র অফিসারের খেয়ালের ওপর। এই তথ্য উঠে এসেছে ব্রিটিশ টিভি চ্যানেল আইটিভিতে সম্প্রচার হতে যাওয়া প্রামাণ্যচিত্র ‘ব্রেকিং র্যাংকস: ইনসাইড ইসরায়েলস ওয়ার।’
ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর (আইডিএফ) একটি ট্যাংক ইউনিটের কমান্ডার ড্যানিয়েল বলেন, ‘যদি কেউ বিনা বাধায় গুলি চালাতে চাইত, সেটা সে পারত। কেউ আটকাত না।’
প্রামাণ্যচিত্রটিতে অংশ নেওয়া সেনাদের কেউ কেউ পরিচয় গোপন রেখেছেন, কেউ আবার খোলাখুলিই কথা বলেছেন। সবাই বলেছেন—গাজায় নাগরিকদের বিষয়ে আইডিএফের আনুষ্ঠানিক আচরণবিধি কার্যত বিলীন হয়ে গেছে। তারা নিশ্চিত করেছেন যে, আইডিএফ নিয়মিতভাবেই গাজার মানুষদের মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে। সৈন্যরা আরও জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সহায়তায় পরিচালিত গাজা হিউম্যানিটারিয়ান ফাউন্ডেশনের (জিএইচএফ) খাদ্য বিতরণ কেন্দ্রগুলোর কাছে বেসামরিক লোকজন বিনা উসকানিতে ইসরায়েলি সেনাদের গুলিতে নিহত হয়েছেন।
আইডিএফ আর্মার্ড ইউনিটের অফিসার ক্যাপ্টেন ইয়োতাম ভিল্ক বলেন, ‘প্রশিক্ষণে আমাদের শেখানো হয়—কেবল তখনই গুলি চালানো যাবে, যখন টার্গেট বা লক্ষ্যবস্তু ক্ষমতা, হামলার অভিপ্রায় ও সামর্থ্য দেখাবে।’ কিন্তু গাজায় সেই নীতি আর টিকে ছিল না। ভিল্ক বলেন, ‘এখানে কেউ ক্ষমতা, অভিপ্রায় ও সামর্থ্য নিয়ে ভাবে না। শুধু সন্দেহ করাই (হত্যা করার জন্য) যথেষ্ট।’
ইলি ছদ্মনামে এক সেনা বলেন, ‘জীবন-মৃত্যুর সিদ্ধান্ত কোনো নিয়মে নয়, মাঠের কমান্ডারের বিবেকেই নির্ভর করে।’ তিনি জানান, ‘এখানে (গাজায়) কে শত্রু আর কে না—তা পুরোপুরি এলোমেলো হয়ে গেছে। কেউ খুব দ্রুত হাঁটলে সে সন্দেহভাজন, খুব ধীরে হাঁটলেও সন্দেহভাজন। তিনজন হাঁটছে, একজন পেছনে—তাও সামরিক ফরমেশন!’ এমনটাই ভাবত ইসরায়েলি কমান্ডার ও সেনারা।
ইলি একটি ঘটনার কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এক কর্মকর্তা এমন এক ভবনে ট্যাংকের গোলা ছোড়ার নির্দেশ দেন, যেটি ‘নিরাপদ এলাকা’ হিসেবে চিহ্নিত ছিল। তিনি বলেন, হামলা নির্দেশ দেওয়ার সময় সেই ভবনে ‘একজন মানুষ ছাদে কাপড় শুকোচ্ছিলেন। অফিসার বললেন, লোকটা নিশ্চয়ই স্পটার। অথচ, সে কেবল কাপড় শুকোচ্ছিল। কোনো দুরবিন নেই, অস্ত্রও নেই। নিকটতম সামরিক ঘাঁটি ৬০০-৭০০ মিটার দূরে। তাহলে সে কীভাবে স্পটার হবে? তবে তারপরও ট্যাংক থেকে গোলা ছোড়া হয়, ভবনের অর্ধেক ভেঙে পড়ে, অনেকেই মারা যায় ও আহত হয়।’
দ্য গার্ডিয়ানের আগস্ট মাসের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, গাজায় নিহতদের ৮৩ শতাংশই সাধারণ নাগরিক। আইডিএফের নিজেদের তথ্যেও দেখা গেছে এই তথ্য। এটি আধুনিক যুদ্ধের ইতিহাসে বেসামরিক মৃত্যুর সর্বোচ্চ হার। তবে আইডিএফ এই বিশ্লেষণ অস্বীকার করেছে।
যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত ৬৯ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এক মাস আগে যুদ্ধবিরতি শুরু হলেও প্রতিদিন মানুষ মারা যাচ্ছে। লিখিত বিবৃতিতে আইডিএফ বলেছে, ‘আইডিএফ আইনের শাসনের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ। হামাস বেসামরিক স্থাপনায় আশ্রয় নেওয়ায় ও সেগুলো সামরিক কাজে ব্যবহারের কারণে জটিলতা তৈরি হলেও আমরা নৈতিক ও আইনি বাধ্যবাধকতার মধ্যে থেকেই কাজ করি।’
প্রামাণ্যচিত্রে কিছু সৈন্য বলেছেন, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর ইসরায়েলি রাজনীতিক ও ধর্মীয় নেতাদের কথাবার্তা তাদের মনোভাব বদলে দেয়। ওই হামলায় প্রায় ১ হাজার ২০০ ইসরায়েলি ও বিদেশি নাগরিক নিহত হয়েছিলেন। অনেক নেতা বলেছিলেন, প্রতিটি ফিলিস্তিনিই এখন বৈধ টার্গেট।
জাতিসংঘের একটি কমিশন সেপ্টেম্বরে জানায়, গাজায় ইসরায়েল ‘গণহত্যা’ চালিয়েছে। কমিশন বলেছে, ইসরায়েলি নেতাদের ভাষণ থেকেই সেই ‘উদ্দেশ্য’ স্পষ্ট। যেমন, প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হেরজগ ৭ অক্টোবরের হামলার পর বলেছিলেন, ‘পুরো (ফিলিস্তিনি) জাতি দায়ী। নাগরিকেরা জানত না, তারা এতে জড়িত নয়—এই গল্প মিথ্যা।’
ট্যাংক কমান্ডার ড্যানিয়েল বলেন, ‘এ ধরনের কথাবার্তা আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। বারবার শুনে শেষে বিশ্বাস করে ফেলি যে গাজায় কোনো নিরপরাধ মানুষ নেই।’ হেরজগের মুখপাত্র অবশ্য বলেছেন, তিনি সব সময় মানবিক মূল্যবোধ ও নিরপরাধদের সুরক্ষার পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন।
প্রামাণ্যচিত্রে দেখা গেছে, কিছু ইহুদি ধর্মগুরু বা র্যাবাইও সৈন্যদের মাঝে প্রতিশোধের মনোভাব ছড়িয়েছেন। মেজর নেতা কাসপিন বলেন, ‘একবার আমাদের ব্রিগেডের র্যাবাই এসে আধঘণ্টা ধরে বলেছিলেন, আমাদেরও ৭ অক্টোবরের মতো প্রতিশোধ নিতে হবে—সবার ওপর, এমনকি বেসামরিকদের ওপরও।’
চরমপন্থী রাব্বি আভরাহাম জারবিভ প্রামাণ্যচিত্রে বলেন, ‘ওখানকার সবকিছুই সন্ত্রাসের অবকাঠামো।’ তিনি কেবল ধর্মীয় অনুমোদনই দেননি, নিজেও ‘বুলডোজার চালিয়ে’ ফিলিস্তিনি পাড়া-মহল্লা ধ্বংস করেছেন। তিনি বলেন, ‘আইডিএফ এখন গাজা ধ্বংস করতে লাখ লাখ শেকেল (ইসরায়েলি মুদ্রা) বিনিয়োগ করছে। আমরা পুরো সেনাবাহিনীর ধারা বদলে দিয়েছি।’
প্রামাণ্যচিত্রে সৈন্যরা নিশ্চিত করেছেন, যুদ্ধ চলাকালে ‘ফিলিস্তিনি সাধারণ মানুষকে মানবঢাল’ হিসেবে ব্যবহারের বিষয়টি সত্য। এটি সেনাদের ভাষায় পরিচিত ‘মশা প্রোটোকল’ নামে। ড্যানিয়েল বলেন, ‘আপনি কোনো এক বেসামরিক লোককে টানেলে পাঠাও। তার জামায় আইফোন বাঁধা থাকে। সে হাঁটতে হাঁটতে টানেলের মানচিত্র সেনাদের কাছে পাঠায়। এই কৌশলটা খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রতিটি ইউনিট নিজের মশা ব্যবহার শুরু করে।’
আইডিএফ এ বিষয়ে জানায়, ‘মানবঢাল ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অভিযোগ পাওয়া গেলে তা গভীরভাবে তদন্ত করা হয়। কিছু ঘটনার তদন্ত সামরিক পুলিশ ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন করছে।’ প্রামাণ্যচিত্রে স্যাম নামে এক ঠিকাদার বলেন, তিনি জিএইচএফের খাদ্য বিতরণ কেন্দ্রে কাজ করতেন এবং দেখেছেন—ইসরায়েলি সৈন্যরা নিরস্ত্র সাধারণ মানুষকে হত্যা করছে।
তিনি বলেন, ‘দুই তরুণ খাদ্য নিতে দৌড়াচ্ছিল। হঠাৎ দেখি দুই সৈন্য হাঁটু গেড়ে বসে গুলি করল। দুজনের মাথা পেছনে হেলে পড়ে গেল।’ আরেক ঘটনায়, এক আইডিএফ ট্যাংক খাদ্য বিতরণ কেন্দ্রের পাশে দাঁড়ানো একটি সাধারণ গাড়িতে গুলি চালায়। ভেতরে ছিল চারজন সাধারণ মানুষ।
জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, শুধু খাদ্যসহায়তা নিতে গিয়ে অন্তত ৯৪৪ ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন। তবে জিএইচএফ ও আইডিএফ উভয়ই দাবি করেছে, তারা কোনোভাবেই সাধারণ মানুষকে লক্ষ্য করে হামলা চালায়নি। আইডিএফ বলেছে, তারা আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলে ও বেসামরিক ক্ষয়ক্ষতি কমাতে চেষ্টা করে।
তবে এ ধরনের ঘটনাগুলোর অভ্যন্তরীণ তদন্তে এখনো পর্যন্ত প্রায় কোনো শাস্তি বা জবাবদিহি হয়নি। প্রামাণ্যচিত্রে গাজায় থাকা অনেক ইসরায়েলি সৈন্যের মানসিক বিপর্যয়ের কথাও উঠে এসেছে। ড্যানিয়েল বলেন, ‘তারা (ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ) আমার মধ্যে ইসরায়েলি হিসেবে, আইডিএফ অফিসার হিসেবে যে গর্ব ছিল—সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছে। এখন শুধু লজ্জাই অবশিষ্ট রয়ে গেছে।’