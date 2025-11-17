হোম > বিশ্ব > মধ্যপ্রাচ্য

স্টারলিংকের ইন্টারনেট চালু হবে এমিরেটসের বিমানগুলোতে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

উড়োজাহাজে স্টারলিংক ইন্টারনেটের যন্ত্র স্থাপন করছেন এমিরেটসের একজন ইঞ্জিনিয়ার। ছবি: দ্য ন্যাশনাল

বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থা এমিরেটস তাদের বহরে থাকা সব বিমানে স্টারলিংক স্যাটেলাইট ইন্টারনেট সেবা যুক্ত করতে যাচ্ছে। এই উদ্যোগের ফলে যাত্রীরা আকাশপথে উড়ন্ত বিমানের মধ্যেই বিনামূল্যে উপভোগ করতে পারবেন ভূমির মতো দ্রুতগতির ইন্টারনেট। সোমবার (১৭ অক্টোবর) দুবাই এয়ার শোর প্রথম দিনেই এমিরেটস এই ঘোষণা দিয়েছে।

আমিরাতভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ‘দ্য ন্যাশনাল’ জানিয়েছে, এই মাস থেকেই এমিরেটস তাদের ওয়াইড-বডি বিমানগুলোতে স্টারলিংকের প্রযুক্তি স্থাপন শুরু করবে। ২৩ নভেম্বর একটি বোয়িং ৭৭৭ ফ্লাইটে প্রথমবার এই সেবা চালু হবে। এরপর পর্যায়ক্রমে ২০২৭ সালের মধ্যভাগে মোট ২৩২টি বোয়িং ও এয়ারবাস বিমানে স্টারলিংক স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হবে। মাসে প্রায় ১৪টি বিমান এই সেবার আওতায় আসবে বলে সংস্থাটি জানিয়েছে। এ ছাড়া ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে বিশ্বের প্রথম স্টারলিংক-সজ্জিত এয়ারবাস এ৩৮০ বিমানও যাত্রী পরিবহনে নামবে।

এমিরেটসের প্রেসিডেন্ট টিম ক্লার্ক এই কার্যক্রমকে ‘গ্রাহকসেবায় আরেকটি মাইলফলক’ বলে উল্লেখ করেন। তাঁর ভাষায়, ‘আমরা বিশ্বের দ্রুততম ইন-ফ্লাইট ওয়াই-ফাই নিয়ে আসছি। এতে যাত্রীরা আকাশে থেকেও নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে পারবেন, পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারবেন, কিংবা ডিজিটাল দুনিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন।’

নিরবচ্ছিন্ন মান বজায় রাখতে এমিরেটস তাদের পুনর্গঠন কর্মসূচিতে মোট ৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বোয়িং ও এয়ারবাসের পুরোনো বিমানগুলোতে আধুনিক কানেকটিভিটি এবং অন্যান্য অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন করা হবে। ক্লার্ক বলেন, ‘আমরা চাই প্রতিটি যাত্রী, প্রতিটি রুটে, একই মানের অভিজ্ঞতা পান। এ জন্যই আমরা বড় অঙ্কের বিনিয়োগ করছি।’

সংযুক্ত আরব আমিরাত এখনো স্টারলিংকের মতো স্যাটেলাইট সেবার আনুষ্ঠানিক অনুমোদন ঘোষণা না করলেও এমিরেটস জানিয়েছে, উড়োজাহাজ উড্ডয়নের কিছুক্ষণ পরই যাত্রীরা বিনামূল্যের এই সেবাটি ব্যবহার করতে পারবেন। স্টারলিংক ইতিমধ্যেই কাতার, ওমান, বাহরাইন, জর্ডানসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে চালু হয়েছে এবং লেবাননেও অনুমোদন পেয়েছে।

কাতার এয়ারওয়েজ ২০২৪ সালের অক্টোবরেই তাদের বোয়িং ৭৭৭ বহরে স্টারলিংক সেবা চালু করে মধ্যপ্রাচ্যে প্রথম হিসেবে নজর কাড়ে। এবার এমিরেটস যুক্ত হওয়ায় আকাশপথে উচ্চগতির ইন্টারনেট ব্যবহার আরও জনপ্রিয় হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

স্টারলিংক যুক্ত হওয়ার ফলে এমিরেটস যাত্রীরা ফ্লাইট চলাকালে ভিডিও কনটেন্ট স্ট্রিমিং, অনলাইন গেমিং, ভয়েস কল, অফিসের কাজ এবং সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার—সবই এক ক্লিকেই করতে পারবেন। এই সেবার জন্য কোনো স্কাইওয়ার্ডস সদস্যপদ লাগবে না।

বিশ্বের সবচেয়ে লাভজনক বিমান সংস্থা এমিরেটস সম্প্রতি ঘোষণা করেছে, চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে তাদের কর-পরবর্তী মুনাফা ১৩ শতাংশ বেড়ে ৯.৯ বিলিয়ন দিরহামে পৌঁছেছে। সংস্থাটি আশা করছে, পুরো অর্থবছর জুড়েই ভ্রমণ চাহিদা চাঙা থাকবে।

