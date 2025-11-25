নিষিদ্ধ রাখলেও নতুন মদের দোকান খুলছে সৌদি আরব

সৌদি আরব শিগগিরই আরও দুটি নতুন মদের দোকান খুলতে যাচ্ছে। এর একটি থাকবে রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানি আরামকোয় কর্মরত বিদেশি ও অমুসলিম কর্মীদের জন্য। পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত বেশ কয়েকজন ব্যক্তি জানিয়েছেন, দেশটিতে মদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরও শিথিল করার ধারাবাহিকতায় এ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।
বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ জেদ্দার দাহরানে একটি এবং বন্দরনগরী জেদ্দার কূটনীতিকদের জন্য আরেকটি দোকান খোলার এই পরিকল্পনা সৌদি আরবের পরিবর্তনের যাত্রায় আরেকটি মাইলফলক হবে। দেশটির ডি–ফ্যাক্টো শাসক যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমানের নেতৃত্বে সৌদি আরব নিজেকে নতুনভাবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় এগোচ্ছে।
ইসলামের জন্মস্থান হিসেবে পরিচিত এই দেশটি গত বছর রিয়াদে অমুসলিম কূটনীতিকদের জন্য প্রথমবারের মতো একটি মদের দোকান চালু করে। ৭৩ বছর আগে নিষেধাজ্ঞা জারির পর এটি ছিল প্রথম আনুষ্ঠানিক দোকান।
রয়টার্সকে সূত্র জানিয়েছে, দাহরানে যে নতুন দোকান খোলা হবে, তা আরামকোর মালিকানাধীন একটি আবাসিক কম্পাউন্ডে স্থাপন করা হবে। এই দোকানটি আরামকোয় কর্মরত অমুসলিম বিদেশিদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। সৌদি কর্তৃপক্ষ তাদেরকে এ পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে বলেও সূত্রের দাবি।
আরও দুই সূত্র জানিয়েছে, জেদ্দায় অমুসলিম কূটনীতিকদের জন্য তৃতীয় একটি দোকানের প্রস্তুতিও চলছে। সেখানে বহু দেশের কনস্যুলেট রয়েছে। ভয় দোকানই ২০২৬ সালে চালু হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো সময়সীমা জানানো হয়নি বলে দুই সূত্র জানান।
সৌদি সরকারের জনসংযোগ বিভাগ এসব দোকান নিয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। আরামকোও প্রতিক্রিয়া জানায়নি।
কূটনৈতিক এলাকায় প্রথম মদের দোকান চালু হলেও দেশটি আনুষ্ঠানিক কোনো বিধিনিষেধ শিথিলের ঘোষণা দেয়নি। কূটনীতিকদের কাছে ওই দোকানটি ‘বুজ বাংকার’ হিসেবে পরিচিত। তবে সম্প্রতি ওই দোকানের গ্রাহক পরিধি বাড়ানো হয়েছে। এখন অমুসলিম সৌদি প্রিমিয়াম রেসিডেন্স কার্ডধারীরাও সেখান থেকে কিনতে পারবেন। প্রিমিয়াম রেসিডেন্স দেওয়া হয় উদ্যোক্তা, বড় বিনিয়োগকারী ও বিশেষ প্রতিভাধারীদের।
ওই দোকান খোলার আগে দেশটিতে মদ পাওয়া যেত মূলত কূটনৈতিক ডাকযোগে, কালোবাজারে কিংবা ঘরোয়া উপায়ে তৈরি করে। পারস্য উপসাগর অঞ্চলে কুয়েত ছাড়া প্রায় সব দেশই বিভিন্ন বিধিনিষেধের আলোকে মদ পাওয়া যায়।
তবে সৌদি আরবের জনসংখ্যার বিশাল অংশের জন্য এখনো মদ পুরোপুরি হারাম বা নিষিদ্ধ। কিন্তু বিন সালমানের সংস্কারের ফলে সৌদি নাগরিক ও বিদেশিরা এখন মরুভূমির মিউজিক ফেস্টিভ্যালে নাচা থেকে শুরু করে সিনেমা হলে যাওয়া, এমন একসময়ের অকল্পনীয় কাজগুলো করতে পারছেন।
এসব সংস্কারের অংশ হিসেবে ২০১৭ সালে নারীদের গাড়ি চালানোর অনুমতি দিয়েছে দেশটি। জনসমাগমস্থলে নারী–পুরুষের আলাদা থাকার নিয়ম শিথিল করা হয়েছে। ধর্মীয় পুলিশের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো হয়েছে।
দেশটি অর্থনীতি বৈচিত্র্যময় করতে এবং তেলের ওপর নির্ভরতা কমাতে আন্তর্জাতিক ব্যবসা ও পর্যটক আকর্ষণের লক্ষ্য নিয়ে ধীরে ধীরে অনেক বিধিনিষেধ তুলে নিচ্ছে। গত মে মাসে একটি ওয়াইন সংক্রান্ত ব্লগে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়, সৌদি আরব ২০৩৪ বিশ্বকাপ আয়োজনের প্রস্তুতিতে পর্যটন এলাকায় মদ বিক্রির অনুমতি দিতে পারে। তবে সৌদি এক কর্মকর্তা তখনই খবরটি অস্বীকার করেছিলেন। ওই প্রতিবেদনে কোনো সূত্রও দেওয়া হয়নি।
প্রতিবেদনটি অনলাইনে তীব্র বিতর্ক ছড়ায়। কারণ সৌদি বাদশাহ একই সঙ্গে ইসলামের দুই পবিত্র নগর মক্কা ও মদিনার তত্ত্বাবধায়ক। রয়টার্সকে চলতি মাসে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পর্যটনমন্ত্রী আহমেদ আল খতিবকে জিজ্ঞেস করা হয়, বিদেশি পর্যটক আকর্ষণে মদের নিষেধাজ্ঞা কমানোর কোনো পরিকল্পনা আছে কি না। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক ভ্রমণকারীদের মধ্যে অনেকেই ভ্রমণে মদ উপভোগ করতে চান। তবে এখনো কিছু পরিবর্তন হয়নি।