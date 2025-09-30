হামাসকে ৩-৪ দিনের সময় দিলেন ট্রাম্প—নয়তো ‘দুঃখজনক পরিণতি’

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হামাসকে তাঁর ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনার জবাব দেওয়ার জন্য তিন থেকে চার দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন। পরিকল্পনাটিতে যুদ্ধবিরতি, হামাসের হাতে থাকা জিম্মিদের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে মুক্তি, হামাসের নিরস্ত্রীকরণ এবং ধাপে ধাপে গাজা থেকে ইসরায়েলের সেনা প্রত্যাহারের বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পাশাপাশি যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন কর্তৃপক্ষ গঠনেরও প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, যার নেতৃত্বে থাকবেন ট্রাম্প নিজেই।
হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, ‘আমি হামাসকে ৩-৪ দিন সময় দিচ্ছি। বাকি সব পক্ষ এতে সই করেছে, শুধু হামাসের সিদ্ধান্ত বাকি। সব আরব দেশ এতে রাজি, মুসলিম দেশগুলো রাজি, ইসরায়েল রাজি—শুধু হামাসকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যদি না নেয়, তাহলে এর পরিণতি হবে অত্যন্ত দুঃখজনক।’
মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই মন্তব্যটি এসেছে গাজা নিয়ে তাঁর ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনা ঘোষণার একদিন পর। গত সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) শান্তি পরিকল্পনা প্রকাশের সময় ট্রাম্প দিনটিকে ‘সুন্দর দিন’ আখ্যা দিয়ে বলেন, ‘এটি সভ্যতার ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিন হতে পারে।’
অন্যদিকে, ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ট্রাম্পের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, ‘গাজায় যুদ্ধ শেষ করতে আমি আপনার পরিকল্পনাকে সমর্থন করি। এটি আমাদের যুদ্ধের লক্ষ্য পূরণ করবে। তবে হামাস যদি আপনার পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে বা মেনে নিয়েও বাস্তবে বাধা সৃষ্টি করে, তাহলে ইসরায়েল একাই কাজ শেষ করবে।’
এদিকে একটি ফিলিস্তিনি সূত্র এএফপিকে জানিয়েছে, হামাস তাদের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বের মধ্যে আলোচনা শুরু করেছে, যা ফিলিস্তিনের ভেতরে ও দেশের বাইরে সমন্বিতভাবে চলছে। আলোচনার জটিলতার কারণে এটি কয়েক দিন সময় নিতে পারে।
গত বছরের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর গাজায় যুদ্ধ শুরু হয়। ওই হামলায় ইসরায়েলে ১ হাজার ২১৯ জন নিহত হন। পাল্টা ইসরায়েলি অভিযানে গাজার বিশাল অংশ এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাবে এখন পর্যন্ত গাজায় ৬৬ হাজার ৫৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।