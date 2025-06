ইসরায়েলি হামলার পর প্রতিশোধের দাবিতে ইরানের কুম শহরে বিক্ষোভ

📹 مردم انقلابی شهر قم در مسجد مقدس جمکران جهت اهتزاز پرچم خونخواهی و مطالبه مجازات سخت رژیم صهیونیستی تجمع کردند#اسرائیل_سقطت pic.twitter.com/oKqJFLgjDZ — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) June 13, 2025

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.