গাজায় প্রাণহানি আরও ২০, অনাহারে নিহত এক শিশুসহ আরও ৬ জন

গাজায় থামছেই না মৃত্যুর মিছিল। দিন যত গড়াচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী যেন আরও বেশি আগ্রাসী হচ্ছে। আজ বুধবারও গাজাজুড়ে চলছে তাদের বর্বরতা। সবশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, আজ ভোর থেকে এখন পর্যন্ত উপত্যকাজুড়ে অন্তত ২০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ১৫ জনই গাজা সিটির বাসিন্দা। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, গতকাল মঙ্গলবারও শতাধিক ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী।
কাতারি সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার তথ্য অনুযায়ী, দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর রাফাহতে বিতর্কিত সংগঠন গাজা হিউম্যানিটিরিয়ান ফাউন্ডেশনের ত্রাণ নিতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছে আরও তিনজন। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে অনাহারে নিহত হয়েছে আরও অন্তত ৬ ফিলিস্তিনি, যাদের মধ্যে এক শিশুও রয়েছে। এ নিয়ে অনাহার-অপুষ্টিতে গাজায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৩৬৭ জনে, যাদের মধ্যে ১৩১ জনই শিশু।
আল-জাজিরা প্রতিবেদন অনুযায়ী, দিনকে দিন গাজার পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে। বিশেষ করে গাজা সিটিতে একের পর এক বিমান হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। সেই সঙ্গে বাড়ছে গোলাবর্ষণের মাত্রা। আল-জাজিরার প্রতিবেদক জানিয়েছেন, তুফাহ, শুজাইয়া, শেখ রাদওয়ান আর রিমাল এলাকার আকাশজুড়ে এখন শুধু বোমার শব্দ আর ড্রোনের গর্জন। জানান এমনও দৃশ্য দেখা গেছে যেখানে শেখ রাদওয়ানের এক ক্লিনিকের সামনে দাঁড়ানো অ্যাম্বুলেন্সে ইসরায়েলি ড্রোন থেকে সরাসরি বোমা ফেলা হয়েছে।
গাজার পাশাপাশি পশ্চিম তীরেও তীব্র হচ্ছে ইসরায়েলি অভিযান। আল-জাজিরা জানিয়েছে, পশ্চিম তীরেও রাতভর সহিংস অভিযান চালিয়েছে ইসরায়েলি সেনারা। বার্তা সংস্থা ওয়াফার তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় জেনিনের কাছে কাবাতিয়া শহরে ময়দানে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে ছয়জনকে আটক করেছে তারা। জেরিহো শহরে গুলি চালিয়ে দু’জনকে আহত করেছে। বেথলেহেমের আল-খাদের শহরে দুটি বাড়ি ভেঙে ফেলেছে ইসরায়েলিরা। এ সময় স্থানীয়রা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তাদের দিকে কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে ইসরায়েলি সেনারা। সেখানে একজনকে আটকও করেছে তারা। তুলকারেমের কাছে বালআ শহরেও এক তরুণকে আটক করেছে তারা।
২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ১ হাজার ৩২ জন নিহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে ২১০ জন শিশু। আহত হয়েছেন ৯ হাজার ৭৯২ জনের বেশি মানুষ। আর গ্রেপ্তার করা হয়েছে অন্তত ১৮ হাজার ৮০০ জনকে।