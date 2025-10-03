হোম > বিশ্ব > মধ্যপ্রাচ্য

গাজাগামী সুমুদ ফ্লোটিলার শেষ নৌযানটিকেও আটক করল ইসরায়েল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

গাজা অভিমুখী মেরিনেট নৌযান থেকে লাইভ সম্প্রচারের একটি অংশের দৃশ্য। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

ইসরায়েলি বাহিনী ভূমধ্যসাগরে অবরুদ্ধ গাজায় সাহায্য নিয়ে যাওয়া একমাত্র নৌযান ‘মেরিনেট’ দখল করে নিয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার সরাসরি সম্প্রচারে দেখা যায়, ইসরায়েলি বাহিনী জোর করে ওই নৌযানটিতে উঠছে।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল–জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, পোল্যান্ডের পতাকা বহনকারী নৌযানটির নাম ‘মেরিনেট’। ছয়জনের একটি ক্রু দল এতে ছিল বলে জানা গেছে। এটি ছিল গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার শেষ কার্যকরী নৌযান। একসময় এই বহরে ৪৪টি নৌযান ছিল।

গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা হলো সেই সংগঠন, যারা ইসরায়েলের অবৈধ নৌ অবরোধ ভেঙে গাজায় খাদ্য ও ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করে আসছে। সংগঠনটি জানায়, ফিলিস্তিনি উপকূলের দিকে যাওয়া শেষ নৌযান মেরিনেটকে স্থানীয় সময় সকাল ১০টা ২৯ মিনিটে আটক করে ইসরায়েলি নৌবাহিনী।

নৌযান থেকে সরাসরি সম্প্রচারে দেখা যায়, ইসরায়েলি কমান্ডোরা একটি ছোট নৌযানয় করে মেরিনেটের কাছে যায় এবং পরে সেটিতে উঠে পড়ে। এরপরই সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। ফ্লোটিলার আয়োজকেরা জানিয়েছেন, আটক হওয়ার সময় মেরিনেট গাজা থেকে ৪২ দশমিক ৫ নটিক্যাল মাইল দূরে ছিল। অর্থাৎ তখনো সেটি আন্তর্জাতিক জলসীমায় ছিল।

সংগঠনটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছে, ‘মেরিনেট ছিল গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার আটক না হওয়া শেষ নৌযান। স্থানীয় সময় সকাল ১০টা ২৯ মিনিটে এটিকে আটক করা হয়। এটি তখন গাজা থেকে ৪২ দশমিক ৫ নটিক্যাল মাইল দূরে অবস্থান করছিল। গত ৩৮ ঘণ্টায় ইসরায়েলি দখলদার নৌবাহিনী আমাদের সব নৌযান অবৈধভাবে আটক করেছে। প্রতিটি নৌযানে ত্রাণ ছিল...’

