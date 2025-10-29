হোম > বিশ্ব > লাতিন আমেরিকা

ব্রাজিলে পুলিশের ব্যাপক অভিযান, নিহত অন্তত ৬৪

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ব্রাজিলের রিও দে জেনেইরোতে অপরাধী চক্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। ছবি: এএফপি

ব্রাজিলের অন্যতম বড় শহর রিও দে জেনেইরোতে পুলিশের ব্যাপক অভিযানে অন্তত ৬৪ জন নিহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ৪ জন পুলিশ। স্থানীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তারা সিএনএন ব্রাজিলকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। গতকাল মঙ্গলবার এই অভিযান ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটে।

রিও দে জেনেইরো রাজ্যের গভর্নর ক্লাউদিও কাস্ত্রো সাংবাদিকদের বলেন, অভিযানে ‘বিপুল পরিমাণ নেশাজাতীয় দ্রব্য’ জব্দ করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানিয়েছে, অভিযানের সময় অন্তত ৪২টি রাইফেলও জব্দ করা হয়েছে। এক্সে শেয়ার করা পোস্টে কাস্ত্রো অভিযানটিকে ‘রিও দে জেনেইরোর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অভিযান’ হিসেবে উল্লেখ করেন।

আগামী সপ্তাহে রিও দে জেনেইরোতে জলবায়ু সম্মেলন, ‘সি–৪০ ওয়ার্ল্ড মেয়ার্স সামিট’ অনুষ্ঠিত হবে। তার ঠিক আগে, অপরাধী চক্রের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযানের অংশ হিসেবে গতকালের ঘটনা ঘটেছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের শেয়ার করা ভিডিওতে দেখা গেছে, অভিযান চলাকালে আলেমাও ফাভেলায় বিশাল কালো ধোঁয়ার স্তম্ভ উঠছে।

রিও দে জেনেইরো রাজ্য সরকার এক্সে জানিয়েছে, অভিযানটি ‘কমান্ডো ভারমেলো বা রেড কমান্ড’ অপরাধী গোষ্ঠীর আঞ্চলিক সম্প্রসারণ রোধে চালানো হয়েছে। সরকার বলেছে, এই অভিযান এক বছরেরও বেশি সময় ধরে পরিকল্পিত ছিল এবং এতে ২ হাজার ৫০০ জনেরও বেশি সামরিক ও বেসামরিক পুলিশ কর্মকর্তা অংশ নিয়েছেন।

কমান্ডো ভারমেলো ব্রাজিলের সবচেয়ে পুরোনো সক্রিয় অপরাধী গোষ্ঠী। বামপন্থী বন্দীদের এই সংগঠনটি ব্রাজিলে সামরিক শাসনের সময় গঠিত হয়েছিল। এরপর রেড কমান্ড ক্রমেই বড়, আন্তর্জাতিক অপরাধী গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়েছে, মাদক পাচার ও ফৌজদারি ব্যবসায় যুক্ত।

মঙ্গলবার অন্তত ৮১ জনকে আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছে রিও দে জেনেইরো পুলিশ। অভিযানের সময় গ্যাং সদস্যরা পুলিশের ওপর ড্রোন ব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এমনকি এসব ড্রোন থেকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ওপর হামলাও হয়েছে বলে জানিয়েছে সরকার।

