গৃহবন্দী থেকে কারাগারে ব্রাজিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট বলসোনারো

ব্রাজিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট জাইর বলসোনারোকে ফেডারেল পুলিশের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। বলসোনারোর আইনজীবী সেলসো ভিলার্দি আটক হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তবে তিনি কোনো কারণ উল্লেখ করেননি। ফেডারেল পুলিশের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, শনিবার সকালে ব্রাসিলিয়ায় বোলসোনারোর শারীরিক পরীক্ষাসহ হেফাজতে নেওয়ার আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।
এতে করে বলসারানোর কয়েক মাসের গৃহবন্দিত্বের মেয়াদ কার্যত শেষ হলেও স্থান হলো কারাগারে। এর আগে গত ১১ সেপ্টেম্বর অভ্যুত্থানের পরিকল্পনায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় দেশটির সুপ্রিম কোর্ট বলসোনারোকে ২৭ বছরের কারাদণ্ড দেন।
বিচারপতি আলেক্সান্দ্রে দে মোরাইসের উদ্ধৃতি দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, বলসোনারোর বাড়ির সামনে সমর্থকদের জড়ো হওয়া পুলিশ পাহারা ব্যাহত করতে পারে—এ কারণেই আটকাদেশ দেওয়া হয়েছে।
বিচারপতি মোরাইস বলেন, ‘দণ্ডিত ব্যক্তির সমর্থকদের অবৈধ সমাবেশ যে বিশৃঙ্খলা তৈরি করছে, তা গৃহবন্দিত্বসহ অন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থাকে ঝুঁকিতে ফেলতে পারে এবং তাঁর সম্ভাব্য পলায়নের সুযোগ তৈরি করতে পারে।’
বিচারপতি তাঁর সিদ্ধান্তে উল্লেখ করেন, বলসোনারো আগে ব্রাসিলিয়ায় আর্জেন্টাইন দূতাবাসে আশ্রয় নেওয়ার কথাও বিবেচনা করেছিলেন। বলসোনারোর এক ছেলে ও তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধু ইতিমধ্যে ব্রাজিল ছেড়ে পালিয়েছেন। এসব দিক বিবেচনা করে তাঁকে আটকের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
প্রসঙ্গত, ডানপন্থী সাবেক এ নেতা ২০২২ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বামপন্থী লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভার কাছে পরাজয়ের পর অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করার দায়ে অভিযুক্ত হন। এরপর গত সেপ্টেম্বরে দেশটির সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে ২৭ বছর তিন মাসের কারাদণ্ড দেন।
বিচারকদের মতে, ২০২৩ সালে লুলার দায়িত্ব গ্রহণ ঠেকাতে বলসোনারোই ছিল ষড়যন্ত্রের প্রধান নেতা ও সুবিধাভোগী। তবে এই মামলায় চূড়ান্ত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এখনো জারি হয়নি। কারণ, বলসোনারোর আপিল প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি।
আরেকটি মামলায়—যেখানে অভিযোগ ছিল যে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ চেয়ে নিজের বিরুদ্ধে চলমান ফৌজদারি মামলার গতি থামানোর চেষ্টা করেছেন। এই অভিযোগে বলসোনারো ১০০ দিনেরও বেশি সময় ধরে গৃহবন্দী ছিলেন।
ক্ষমতায় থাকাকালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলসোনারোর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি এই মামলাকে ‘উইচ হান্ট’ বলে মন্তব্য করেছেন। ট্রাম্প প্রশাসন বিচারপতি মোরাইসের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এর পাশাপাশি ব্রাজিলের বেশি কিছু পণ্যের ওপর আমদানিশুল্ক ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িয়েছে।
গৃহবন্দিত্বের সময় বলসোনারো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার থেকে নিষিদ্ধ ছিলেন, তবে রাজনৈতিক মিত্রদের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তাঁর ছেলে সিনেটর ফ্লাভিও বলসোনারো আজ শনিবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় ব্রাসিলিয়ায় তাঁর বাবার অ্যাপার্টমেন্টের সামনে সমর্থকদের জড়ো হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
একটি অনলাইন ভিডিওতে তিনি বলেছেন, ‘আমি আপনাদের আমন্ত্রণ জানাই। আসুন, আমাদের সঙ্গে লড়াই করুন। আপনাদের শক্তি দিয়ে আমরা লড়াই করব এবং ব্রাজিলকে রক্ষা করব।’