হোম > বিশ্ব > ইউরোপ

মাত্র ৬০০ ডলারের ড্রোনে রাশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ২ সেতু উড়িয়ে দিল ইউক্রেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

এভাবেই উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে রাশিয়ার দুটি সেতু। ছবি: সিএনএন

ইউক্রেন দাবি করেছে, মাত্র কয়েক শ ডলারের ড্রোন ব্যবহার করে তারা রাশিয়ার ভেতরে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু উড়িয়ে দিয়েছে। ইউক্রেনের খারকিভ সীমান্ত থেকে কাছাকাছি এই সেতুগুলো রুশ বাহিনী সৈন্য ও সরঞ্জাম সরবরাহের কাজে ব্যবহার করছিল।

ইউক্রেনীয় সেনারা জানিয়েছে, রুশ সেনারা ওই সেতুগুলোর নিচে প্রচুর মাইন ও গোলাবারুদ মজুত করেছিল। হয়তো তাদের ভাবনায় ছিল—কোনোভাবে ইউক্রেনের বাহিনী রাশিয়ায় ঢুকে পড়লে এই সেতুগুলো উড়িয়ে অগ্রযাত্রা ঠেকানো হবে। কিন্তু এই মজুত শেষ পর্যন্ত ইউক্রেনেরই কাজে এসেছে।

শুক্রবার সিএনএন জানিয়েছে, ওই সেতু দুটির আশপাশে অস্বাভাবিক নড়াচড়া লক্ষ্য করার পর বিশেষ ড্রোন দিয়ে নজরদারি চালায় ইউক্রেনের ৫৮ তম মোটরাইজড ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড। সাধারণ নজরদারি ড্রোন সেখানে কাজ করছিল না, তাই ফাইবার অপটিকস যুক্ত ফার্স্ট-পারসন-ভিউ ড্রোন ব্যবহার করা হয়। এতে দেখা যায়—সেতুর নিচে প্রচুর অ্যান্টি-ট্যাংক মাইন ও গোলাবারুদ স্তূপ করে রাখা হয়েছে। এরপর সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে আঘাত হানা হয়।

ড্রোনে ধারণ করা ভিডিওতে দেখা যায়, বিস্ফোরণের আগে সেতুর নিচে কাপড়ে ঢাকা অবস্থায় মাইন রাখা ছিল। ড্রোন সেগুলোতে আঘাত করলে প্রবল বিস্ফোরণ ঘটে এবং সেতুটি ধ্বংস হয়।

সিএনএন ঘটনাস্থলটির ভৌগোলিক অবস্থানও নিশ্চিত করেছে। এটি রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় বেলগোরোদ এলাকায় এবং ইউক্রেন সীমান্তের কাছেই। একইভাবে দ্বিতীয় সেতুতেও বিস্ফোরণ ঘটানো হয়।

ইউক্রেনীয় সেনাদের ভাষায়—‘আমরা সুযোগ দেখেছি, আর কাজে লাগিয়েছি।’

এই ধরনের সাফল্য যুদ্ধের কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে কিয়েভের জন্য বিরল ইতিবাচক খবর। বর্তমানে ফ্রন্টলাইনে ইউক্রেন কঠিন চাপে রয়েছে। রুশ বাহিনী ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে এবং প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন যুদ্ধবিরতি আলোচনায় সময়ক্ষেপণ করছেন। আর রাশিয়া প্রায় প্রতিদিন ইউক্রেনের শহরগুলোতে বিমান হামলা চালিয়ে সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত করছে।

সেতু ধ্বংসের বিষয়ে রাশিয়া এখনো কোনো মন্তব্য করেনি। তবে সামরিক বিশ্লেষকেরা বলছেন, এই হামলা ইউক্রেনীয় ড্রোন ব্যবহারের দক্ষতার বড় উদাহরণ।

অবিশ্বাস্যভাবে কম খরচে এই অভিযানের সাফল্য এসেছে। প্রতিটি ড্রোনের দাম ২৫ হাজার থেকে ৩০ হাজার হৃভনিয়া, ডলারে যা প্রায় ৬০০ থেকে ৭২৫।

এর আগে গত জুনেও ইউক্রেন একই ধরনের ছোট ড্রোন ব্যবহার করে রাশিয়ার একাধিক সামরিক বিমান ধ্বংস করেছিল। সব মিলিয়ে, এই হামলা প্রমাণ করেছে—কম খরচের প্রযুক্তিই কখনো কখনো যুদ্ধক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে।

সম্পর্কিত

ঔপনিবেশিক যুগে হত্যা করা আফ্রিকান রাজার খুলি ফিরিয়ে দিল ফ্রান্স

এয়ার শোর মহড়ায় বিধ্বস্ত অত্যাধুনিক এফ-১৬ যুদ্ধবিমান, পাইলট নিহত

রাশিয়ার ওপর ১৯তম নিষেধাজ্ঞা দিতে যাচ্ছে ইইউ

পতাকা থেকে স্বস্তিকা চিহ্ন সরিয়ে ফেলছে ফিনল্যান্ডের বিমানবাহিনী

রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের অফিস ক্ষতিগ্রস্ত

কিয়েভের প্রাণকেন্দ্রে রাশিয়ার ড্রোন হামলায় ৮ জন নিহত

গ্রিনল্যান্ডের নারীদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চাইলেন ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী

ইহুদিদের ওপর নাৎসিদের চালানো পরীক্ষা-নিরীক্ষায় লাভ হয়েছে চিকিৎসাবিজ্ঞানের

মাস্টারপিস নাকি প্রতারণা—১৬৩০ কোটি টাকার চিত্রকর্ম নিয়ে বিতর্ক

পুতিনের পক্ষে প্রচারণা চালানো ভিশিনস্কির রহস্যজনক মৃত্যু
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা