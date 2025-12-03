হোম > বিশ্ব > ইউরোপ

জব্দ করা রুশ সম্পদ ইউক্রেনকে দেওয়ার উদ্যোগ ইইউর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েন। ছবি: দ্য গার্ডিয়ান

ইউক্রেনকে সহায়তার জন্য জব্দ করা রুশ সম্পদের নগদ ভারসাম্য ব্যবহারের পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। তবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য বেলজিয়াম শুরু থেকেই এই প্রস্তাবে আপত্তি জানিয়ে আসছে। এই ধরনের আপত্তির বিষয়ে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েন জানিয়েছেন, সদস্য রাষ্ট্রগুলোর উদ্বেগ বিবেচনায় নিয়ে প্রায় সব সংশোধনই করা হয়েছে।

বুধবার (৩ ডিসেম্বর) যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ‘গার্ডিয়ান’ জানিয়েছে, ইউক্রেনের আগামী দুই বছরের আর্থিক চাহিদার দুই-তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ ৯০ বিলিয়ন ইউরো, ইইউ বহন করবে বলে ঘোষণা দেন ভন ডার লিয়েন। বাকি অংশ জোগান দেবে আন্তর্জাতিক অংশীদারেরা।

তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী—এই অর্থ ‘ক্ষতিপূরণ ঋণ’ হিসেবে দেওয়া হবে। এই ঋণ ইউক্রেনকে পরিশোধ করতে হবে কেবল তখনই, যখন রাশিয়া যুদ্ধের জন্য ক্ষতিপূরণ পরিশোধ শুরু করবে।

লিয়েন বলেন, ‘ইউক্রেনকে নিজেদের রক্ষার সক্ষমতা দিতে হবে এবং শান্তি আলোচনায় শক্ত অবস্থান তৈরি করে দিতে হবে। ক্রেমলিন শুধু চাপের ভাষাই বোঝে, তাই আমরা চাপ আরও বাড়াতে চাই।’

এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে মূলত ইউরোপীয় ইউনিয়নের পুঁজিবাজারে ঋণ সংগ্রহ এবং রুশ সম্পদের নগদ ভারসাম্য ব্যবহার করে। ইইউ-এর প্রস্তাব অনুযায়ী, ইউরোপের বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমে থাকা রুশ ‘ইমোবিলাইজড অ্যাসেট’ থেকে নগদ অংশ সরাসরি ইউক্রেনের জন্য বরাদ্দ করা হবে। প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাধ্য করা হবে এই অর্থ ‘ক্ষতিপূরণ ঋণ’ তহবিলে স্থানান্তর করতে। তবে কোন অর্থ কোথায় ব্যয় হবে, সেই বিষয়ে থাকবে কঠোর নজরদারি।

ভন ডার লিয়েন জানান, সহায়তার বড় অংশ ব্যয় হবে ইউক্রেনের জন্য সামরিক সরঞ্জাম উৎপাদন ও কেনার কাজে—যা মূলত ইউরোপ ও ইউরোপীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল (ইইএ) থেকেই সংগ্রহ করা হবে। প্রয়োজন হলে বাইরে থেকেও সামান্য ক্রয় করা হবে।

প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে বেলজিয়ামের অবস্থান এখনো কঠোর। কারণ রুশ সম্পদের একটি বড় অংশ সেই দেশেই সংরক্ষিত। তবে কমিশন প্রধানের দাবি—বেলজিয়ামের আইনি আশঙ্কা দূর করতে শক্তিশালী সুরক্ষা এবং দায় ভাগাভাগির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমরা দায়িত্ব ন্যায়সংগতভাবে ভাগ করব, কোনো সদস্য রাষ্ট্র ঝুঁকির মুখে পড়বে না।’

এদিকে ট্রাম্পের প্রস্তাবিত শান্তি পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করার খবরকে অস্বীকার করেছে রাশিয়া এবং বলেছে—এই দাবি ‘পশ্চিমা প্রচারণা’ ছাড়া কিছুই নয়। ইউক্রেন যুদ্ধ ঘিরে কূটনৈতিক চাপ এবং অর্থনৈতিক প্রতিরোধের এই নতুন পর্যায় তাই আরও উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে।

সম্পর্কিত

ইউক্রেন যুদ্ধ: পুতিন-উইটকফ ৫ ঘণ্টার বৈঠকেও মিলল না সমাধান সূত্র

ইউরোপ যুদ্ধ চাইলে আমরা এখনই প্রস্তুত: পুতিন

ইউক্রেনের আরও এক গুরুত্বপূর্ণ শহর দখলে নেওয়ার দাবি রাশিয়ার

জর্জিয়ায় বিক্ষোভকারীদের দমনে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের প্রমাণ পেয়েছে বিবিসি

ইউক্রেনের সঙ্গে বৈঠকের ফল নিয়ে এবার রাশিয়ার মুখোমুখি হবে যুক্তরাষ্ট্র

প্লট না নিলেও সাজা, রায় নিয়ে গার্ডিয়ানকে যা বললেন টিউলিপ

‘বিশ্বে প্রথম’ মনুষ্যবিহীন যুদ্ধবিমান থেকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার সফল পরীক্ষা তুরস্কের

ইউক্রেনকে ‘স্বাধীনতার পথে’ নিতে ফ্লোরিডায় জটিল, সংবেদনশীল ও গঠনমূলক আলোচনা

আইরিশদের জীবনে মিশে গেছে মদ্যপান—কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে সরকার

এয়ারবাসের এ-৩২০ উড়োজাহাজে ত্রুটি: বিশ্বজুড়ে এয়ারলাইনসে যে প্রভাব ফেলল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা