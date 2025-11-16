বিরল যৌনবিকৃতি ছিল হিটলারের, ডিএনএ বিশ্লেষণে শনাক্ত

নাজি জার্মানির স্বৈরশাসক অ্যাডলফ হিটলার একটি বিরল জিনগত যৌন বিকৃতিতে ভুগতেন। সম্প্রতি প্রকাশিত ডিএনএ বিশ্লেষণে দেখা গেছে হিটলারের ছিল ‘কালম্যান সিনড্রোম’। এই ব্যাধি কিশোর বয়সে যৌন অঙ্গের স্বাভাবিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। নতুন গবেষণার আলোকে ‘হিটলার্স ডিএনএ: ব্লুপ্রিন্ট অব এ ডিক্টেটর’ নামে যুক্তরাজ্যে নির্মিত একটি তথ্যচিত্রে এই তথ্য উঠে এসেছে।
যুক্তরাজ্যভিত্তিক দ্য টাইমস জানিয়েছে, গবেষকেরা হিটলারের যে রক্ত বিশ্লেষণ করেছেন, তা সংগ্রহ করা হয়েছিল ১৯৪৫ সালে। হিটলার আত্মহত্যা করার পর তাঁর সোফা থেকে কেটে সংগ্রহ করা এক টুকরো কাপড়ে ওই রক্ত ছিল। পরে ডিএনএ পরীক্ষায় চিহ্নিত হয়েছে—হিটলারের যৌন অঙ্গের বিকাশে ত্রুটি ছিল এবং তাঁর দেরিতে বা অসম্পূর্ণভাবে বয়ঃসন্ধি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।
চিকিৎসাবিজ্ঞানের তথ্য বলছে, কালম্যান সিনড্রোম থাকা পুরুষদের ক্ষেত্রে ছোট লিঙ্গ, অণ্ডকোষের অস্বাভাবিকতা, বন্ধ্যত্ব এবং যৌন আকাঙ্ক্ষা কম থাকার মতো শারীরিক লক্ষণ দেখা যেতে পারে। এমনকি গবেষণাটি ইঙ্গিত দিয়েছে, হিটলারের মাইক্রোপেনিস থাকার সম্ভাবনা ছিল ১০ শতাংশ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁর ছোট যৌনাঙ্গ নিয়ে সহযোদ্ধাদের ঠাট্টার কথাও নথিভুক্ত রয়েছে।
২০১৫ সালে পাওয়া হিটলারের ১৯২৩ সালের একটি চিকিৎসা প্রতিবেদনেও উল্লেখ ছিল—তাঁর ডান অণ্ডকোষ বিকশিত হয়নি, যা কালম্যান সিনড্রোমের সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ।
পটসডামের ইতিহাসবিদ অ্যালেক্স জে কে–এর মতে, এই শারীরিক অবস্থাই হয়তো ব্যাখ্যা করতে পারে কেন হিটলার সম্পূর্ণভাবে রাজনীতিকে ঘিরেই জীবন কাটিয়েছিলেন এবং ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন প্রায় নিঃসঙ্গ। অন্যান্য জ্যেষ্ঠ নাৎসি নেতাদের স্ত্রী, সন্তান বা সম্পর্ক থাকলেও হিটলার ছিলেন ব্যতিক্রম—ব্যক্তিগত সম্পর্কে প্রায় অনুপস্থিত।
গবেষণার আরেকটি দিক হলো—ডিএনএ বিশ্লেষণে দেখা গেছে হিটলারের অটিজম, সিজোফ্রেনিয়া ও বাইপোলার বিকার গঠনের সম্ভাবনা ছিল জনসংখ্যার শীর্ষ এক শতাংশের মধ্যে। তবে গবেষকেরা জোর দিয়ে বলেছেন, জিন কখনোই আচরণের একমাত্র ব্যাখ্যা নয়, বরং এটি মানুষের চরিত্র ও সিদ্ধান্তের খুব ছোট একটি অংশ।
গবেষণার প্রধান জিনতত্ত্ববিদ প্রফেসর টুরি কিং মত দিয়েছেন, বিষয়টি অত্যন্ত ব্যঙ্গাত্মক—কারণ হিটলার নিজে ‘জিনগত বিশুদ্ধতা’ নিয়ে মগ্ন ছিলেন। কিং বলেন, ‘নিজের জিনগত ফলাফল দেখলে সম্ভবত নিজেকেই তিনি (হিটলার) গ্যাস চেম্বারে পাঠাতেন।’
তবে কিং পরিষ্কার করেছেন, এই গবেষণা কোনোভাবেই হিটলারের নৃশংসতার দায় কমায় না। একই সঙ্গে তিনি সতর্ক করেছেন—এই তথ্য যেন একই রোগে আক্রান্ত মানুষদের প্রতি ভুল ধারণা বা কলঙ্ক তৈরি না করে।
ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানী স্যার সাইমন ব্যারন-কোহেনও বলেছেন, আচরণ কখনোই ১০০ শতাংশ জিনগত হয় না। তিনি বলেন, ‘হিটলারের নিষ্ঠুরতাকে এই রোগগুলোর সঙ্গে জুড়ে দিলে এসব রোগে আক্রান্ত নিরীহ মানুষের জন্য তা অন্যায় হবে।’