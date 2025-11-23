ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে মার্কিন প্রস্তাবে ‘আরও কাজ’ চায় ইউরোপ, ট্রাম্প বলছেন—সুযোগ আছে

যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবিত শান্তি-পরিকল্পনা ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ করার আলোচনার ভিত্তি হতে পারে, তবে এতে ‘আরও বাড়তি কাজ’ প্রয়োজন। আজ রোববার এমনটাই জানিয়েছেন, পশ্চিমা বিশ্বের নেতারা। আগামী বৃহস্পতিবার এই প্রস্তাব নিয়ে জবাব দেওয়ার শেষ সময়। এর আগেই ইউক্রেনের জন্য আরও অনুকূল চুক্তি আদায়ের চেষ্টায় পশ্চিমা দেশগুলো এই অবস্থান নিয়েছে। এদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, তাঁর এই প্রস্তাবই ‘চূড়ান্ত প্রস্তাব’ নয়। আরও আলোচনার সুযোগ আছে।
দক্ষিণ আফ্রিকায় জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে বৈঠক করেন ইউরোপীয় এবং অন্যান্য পশ্চিমা নেতারা। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে বৃহস্পতিবারের আগেই ইউক্রেনকে তাঁর ২৮ দফা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে—এই চাপের প্রেক্ষাপটে তাঁরা সমন্বিত প্রতিক্রিয়া দিলেন।
শনিবার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ট্রাম্প জানান, তাঁর প্রস্তাব চূড়ান্ত নয়। অর্থাৎ, সংশোধনের সুযোগ রয়েছে। ইউক্রেন এবং তার ইউরোপীয় মিত্ররা বলছে, পরিকল্পনাটি আলোচনার ভিত্তি হতে পারে, কিন্তু এতে পরিবর্তন দরকার।
ইউরোপীয় এবং পশ্চিমা নেতারা একমত হয়েছেন—ফ্রান্স, ব্রিটেন ও জার্মানির জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টারা আজ রোববার জেনেভায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও শনিবার রাতে জেনেভার পথে রওনা হন। কূটনৈতিক সূত্র জানায়, ইতালিও একজন প্রতিনিধিকে পাঠাবে।
ওয়াশিংটনের প্রস্তাব রাশিয়ার কয়েকটি মূল দাবি সমর্থন করলেও তা যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদের কাছ থেকে সংযত সমালোচনা পেয়েছে। পশ্চিমা নেতারা ট্রাম্পের যুদ্ধ থামানোর প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন, আবার একই সঙ্গে স্বীকার করেছেন যে—তাঁর প্রস্তাবের কিছু শর্ত ইউক্রেনের জন্য অগ্রহণযোগ্য।
ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জার্মানি, ফ্রান্স, ব্রিটেন, কানাডা, নেদারল্যান্ডস, স্পেন, ফিনল্যান্ড, ইতালি, জাপান ও নরওয়ের নেতারা এক বিবৃতিতে বলেন, ‘২৮ দফা খসড়া পরিকল্পনায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আছে, যা ন্যায়সংগত ও টেকসই শান্তির জন্য অত্যাবশ্যক।’ তাঁরা আরও বলেন, ‘আমরা তাই মনে করি খসড়াটি আলোচনার ভিত্তি হতে পারে, যদিও এতে আরও কাজ দরকার।’
মার্কিন সিনেটের তিন সদস্য দাবি করেন, এই পরিকল্পনা রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দিয়েছে। হ্যালিফ্যাক্সে এক সম্মেলনে রিপাবলিকান সিনেটর মাইক রাউন্ডস সাংবাদিকদের বলেন, রুবিও তাঁকে এবং অন্যদের ফোন করেছিলেন। মাইক রাউন্ডস বলেন, ‘তিনি (রুবিও) পরিষ্কার করে বলেছেন, আমাদের হাতে যে প্রস্তাব এসেছে তা আমাদের প্রতিনিধির কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এটি আমাদের পরামর্শ নয়, আমাদের পরিকল্পনাও নয়।’
পরে রুবিও এক্সে লিখেন, যুক্তরাষ্ট্রই এই পরিকল্পনার খসড়া তৈরি করেছে। তিনি বলেন, ‘এতে রাশিয়ার মতামত রয়েছে, আবার ইউক্রেনের পূর্ববর্তী ও চলমান মতামতও প্রতিফলিত হয়েছে।’
এদিকে, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ বলেছেন, ‘অনেক বিষয় আছে, যা শুধুই যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। এর জন্য বৃহত্তর পরামর্শ প্রয়োজন।’ তিনি যোগ করেন, চুক্তিটি অবশ্যই ইউক্রেনের শান্তি এবং সমগ্র ইউরোপের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।
শুক্রবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেন, ইউক্রেন এখন মর্যাদা ও স্বাধীনতা হারানোর ঝুঁকি কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন হারানোর ঝুঁকির মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বাধ্য। তিনি ইউক্রেনীয়দের ঐক্যের আহ্বান জানান। এই সংকেতই ইউরোপীয় নেতাদের আরও সক্রিয় করে তোলে।
তথ্যসূত্র: রয়টার্স