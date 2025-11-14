সুইডেনে যাত্রীছাউনিতে ঢুকে পড়ল বাস, বেশ কয়েকজন নিহতের খবর

সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে একটি যাত্রীছাউনিতে বাস ঢুকে পড়ে বেশ কয়েকজন নিহত ও আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে দেশটির পুলিশ। তবে পুলিশ বলছে, এ ঘটনায় সন্ত্রাসী হামলার কোনো ইঙ্গিত এখনো পাওয়া যায়নি।
স্টকহোমের উদ্ধারকারী পরিষেবা বিভাগের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, এ ঘটনায় ছয়জন হতাহত হয়েছেন। তবে তিনি নিহত ও আহতের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা জানাননি। তিনি আরও জানান, দুর্ঘটনার সময় বাসটিতে কোনো যাত্রী ছিলেন না।
পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি অবহেলাজনিত হত্যাকাণ্ড হিসেবে তদন্ত করা হচ্ছে। স্থানীয় পুলিশের এক কর্মকতা বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেন, ‘বাসের চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এটিকে সন্ত্রাসী হামলা বলে মনে হওয়ার মতো কোনো তথ্য আমাদের কাছে নেই।’
পুলিশ নিহত বা আহত ব্যক্তিদের সংখ্যা, লিঙ্গ বা বয়স সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি।
দুর্ঘটনার পরপরই পুলিশ, উদ্ধারকর্মী ও অ্যাম্বুলেন্স সেখানে কাজ শুরু করে। সুইডিশ দৈনিক আফটোনব্লাডেট প্রকাশিত একটি ছবিতে দেখা গেছে, একটি নীল ডাবল ডেকার বাসকে ঘিরে জরুরি সেবার কর্মীরা কাজ করছেন আর বাসের চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে ধ্বংসাবশেষ।
পুলিশ জানায়, ঘটনাটি রয়্যাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ঘটেছে।
সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী উলফ ক্রিস্টারসন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন, ‘এ ঘটনার কারণ এখনো জানা যায়নি। তবে এই মুহূর্তে আমাদের চিন্তা ক্ষতিগ্রস্ত ও তাদের পরিবার নিয়ে।’