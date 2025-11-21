হোম > বিশ্ব > ইউরোপ

রাশিয়া কেন ইউক্রেনের পোকরোভস্ক দখলে মরিয়া

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

পোকরোভস্কে টহলরত এক ইউক্রেনের সেনা। ছবি: রয়টার্স

ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ শহর পোকরোভস্ক দখল নিয়ে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে বহু মাস ধরে তীব্র লড়াই চলছে। বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) রুশ সেনাবাহিনীর প্রধান ভ্যালেরি গেরাসিমভ প্রেসিডেন্ট পুতিনকে জানিয়েছেন, তাঁর বাহিনী বর্তমানে শহরটির ৭৫ শতাংশের বেশি অংশ নিয়ন্ত্রণ করছে।

তবে ইউক্রেনীয় সেনারা এখনো উত্তরের অংশে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে রেখেছে বলে শুক্রবার (২১ নভেম্বর) এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে রয়টার্স।

পোকরোভস্ক কেন গুরুত্বপূর্ণ

পোকরোভস্ক ছিল একসময় দোনেৎস্ক অঞ্চলের একটি বড় রেল ও সড়ক জংশন। যুদ্ধের আগে সেখানে প্রায় ৬০ হাজার মানুষ বাস করতেন। ইউক্রেনীয় সেনাদের জন্য এটি ছিল একটি বড় রসদ কেন্দ্র। কারণ এখানকার সড়কপথ দিয়েই সামনের বিভিন্ন যুদ্ধ ক্ষেত্রে রসদ সরবরাহ করা হতো।

শহরটির চারপাশ এখন প্রায় ধ্বংসস্তূপ। অধিকাংশ বাসিন্দা শহর ছেড়েছেন। সরিয়ে নেওয়া হয়েছে সব শিশুদের। শহরের কাছে অবস্থিত ইউক্রেনের একমাত্র কোকিং কয়লা খনিটিও যুদ্ধের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। একইভাবে এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়টিও বোমাবর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে।

রাশিয়ার লক্ষ্য কী

রাশিয়ার প্রধান লক্ষ্য দোনেৎস্ক ও লুহানস্ক প্রদেশ নিয়ে গঠিত পুরো দনবাস অঞ্চল দখলে নেওয়া। বর্তমানে ইউক্রেন এই অঞ্চলের প্রায় ১০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। পোকরোভস্ক ও এর উত্তর-পূর্বে কোস্তিয়ান্তিনিভকা দখল করতে পারলে রাশিয়া উত্তরে ইউক্রেনের নিয়ন্ত্রিত ক্রামাতোর্স্ক ও স্লোভিয়ানস্ক নামে বড় দুই শহরের দিকে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পাবে।

পোকরোভস্ক দখল হলে তা হবে ২০২৪ সালের শুরুর দিকে আভদিভকা দখলের পর রাশিয়ার সবচেয়ে বড় একক সাফল্য। পশ্চিমা দেশগুলোকে রাশিয়া বোঝাতে চায়, দোনেৎস্কের বাকি অংশ দখল এখন সময়ের ব্যাপার; তাই ইউক্রেনের উচিত শান্তিচুক্তির অংশ হিসেবে অঞ্চলটি ছেড়ে দেওয়া। অন্যদিকে ইউক্রেন দেখাতে চায়, তারা রাশিয়াকে বড় ক্ষতির মুখে ফেলতে সক্ষম, যাতে পশ্চিমা সামরিক সহায়তা অব্যাহত থাকে।

এত সময় লাগছে কেন

পোকরোভস্কের দিকে রাশিয়ার হামলা চলছে এক বছরের বেশি সময় ধরে। বাহমুতের মতো সরাসরি আক্রমণের বদলে রাশিয়া এখানে ধীর গতির পিঞ্চার কৌশল ব্যবহার করছে। এ ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে ঘিরে ফেলা, সরবরাহ লাইন কেটে দেওয়া, ছোট ইউনিট ও ড্রোন দিয়ে বিশৃঙ্খলা তৈরি করা, তারপর বড় বাহিনী নিয়ে এগোনোই রুশ বাহিনীর কৌশল।

ইউক্রেন বলছে—পোকরোভস্কের যুদ্ধে রাশিয়া বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। রাশিয়া অবশ্য দাবি করেছে, তাদের ধীর কৌশল ক্ষতি কমাতে সাহায্য করছে এবং জনশক্তির ঘাটতিতে ভুগছে ইউক্রেনই।

বর্তমান পরিস্থিতি

ইউক্রেনের সপ্তম র‍্যাপিড রেসপন্স কর্পস জানিয়েছে, তারা রুশ বাহিনীর ওপর বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি ঘটাচ্ছে এবং ড্রোন ইউনিটসহ নিজেদের প্রতিরক্ষা জোরদার করছে। রুশ বাহিনী শহরের রেললাইন পার হওয়ার চেষ্টা করছে, যাতে অধিকৃত এলাকা বাড়ানো যায়। তবে ইউক্রেন বলছে, তারা এটি ঠেকিয়ে দিচ্ছে।

মানচিত্র বিশ্লেষণকারী গ্রুপ ‘ডিপ স্টেট’ দেখিয়েছে, রুশ সেনারা চলতি মাসেই (নভেম্বর) দুই ধাপে রেললাইন অতিক্রম করেছে। গেরাসিমভ দাবি করেছেন, পোকরোভস্কের আশপাশের একাধিক বসতি তারা দখলে নিয়েছে এবং ইউক্রেনীয় সেনাদের ধ্বংস করছে।

যেহেতু যুদ্ধক্ষেত্রের দাবি, তাই তথ্যগুলো স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারেনি রয়টার্স।

