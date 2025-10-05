হোম > বিশ্ব > ইউরোপ

যুক্তরাজ্যে মসজিদে অগ্নিসংযোগ, অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন দুজন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

মসজিদের পাশাপাশি পুড়ে গেছে মসজিদ কমিটির চেয়ারম্যানের গাড়িটি। ছবি: বিবিসি

যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ উপকূলীয় শহর পিসহেভেনে শনিবার রাতে (৪ অক্টোবর) এক মসজিদে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। ওই সময় মসজিদের ভেতরে দুই ব্যক্তি ছিলেন। পুলিশ ঘটনাটিকে ‘ঘৃণাজনিত অপরাধ’ হিসেবে তদন্ত করছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে রোববার (৫ অক্টোবর) সিএনএন জানিয়েছে, স্থানীয় সময় শনিবার রাত ১০টার কিছু আগে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এর আগে দুই ব্যক্তি মুখে বালাক্লাভা (মুখোশ) পরে এসে মসজিদের দরজা জোর করে খোলার চেষ্টা করে। ব্যর্থ হয়ে তারা দরজার সামনে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়।

মসজিদের ব্যবস্থাপক জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলে তখন মসজিদের চেয়ারম্যান ও আরেকজন প্রার্থনাকারী উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা দুজনই ষাটোর্ধ্ব এবং নামাজ শেষে চা পান করছিলেন। হঠাৎ বাইরে বিকট শব্দ শুনে বের হতে না হতেই তাঁরা দরজার চারপাশে আগুন ছড়িয়ে পড়তে দেখেন। ব্যবস্থাপক বলেন, তাঁরা অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন। আক্রমণকারীদের উদ্দেশ্য ছিল সর্বোচ্চ ক্ষতি করা।

আগুনে মসজিদের সামনের অংশ ও চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত গাড়িটি সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। গাড়িটিই ছিল তাঁর একমাত্র জীবিকার উৎস। তিনি ট্যাক্সিচালক হিসেবে কাজ করতেন।

চার বছর আগে নির্মিত ছোট এই মসজিদে নিয়মিত ১০ থেকে ১৫ জন মুসল্লি নামাজ পড়েন। ব্যবস্থাপক বলেন, ‘এটা খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ জায়গা। এমন ঘটনা আমরা কখনো কল্পনাও করিনি।’

ঘটনার সময় নিরাপত্তা ক্যামেরায় ধরা পড়েছে মুখোশ পরা দুই ব্যক্তির আগমন, দরজা খোলার চেষ্টা এবং পরবর্তীকালে পেট্রল ঢেলে আগুন লাগানোর দৃশ্য। পুলিশ জানিয়েছে, আগুনে কেউ শারীরিকভাবে আহত না হলেও, স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

লিউইস জেলার লিবারেল ডেমোক্র্যাট এমপি জেমস ম্যাকক্লিয়ারি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন, ‘পিসহেভেনের মসজিদে আগুন লাগার ঘটনাটি ভয়াবহ। এটি আমাদের স্থানীয় সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং পুলিশ যথার্থভাবেই এটিকে ঘৃণাজনিত অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করছে।’

এটিই প্রথম নয়—গত বছরের আগস্টেও একই মসজিদে রাতে ডিম নিক্ষেপ ও বর্ণবাদী গালাগালির ঘটনা ঘটেছিল। ব্যবস্থাপক বলেন, ‘তারপরও এমন ভয়াবহ হামলা আমাদের জন্য সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল। এখন সবাই আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে।’

সাসেক্স পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং অন্যান্য উপাসনালয়ে টহল বাড়ানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, কয়েক দিন আগেই ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারে ‘ইয়োম কিপুর দিবসে’ (ইহুদিদের পবিত্র দিন) এক সিনাগগের বাইরে গাড়ি হামলা ও ছুরিকাঘাতে দুই ইহুদি উপাসক নিহত হন। প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার তখন সতর্ক করে বলেছিলেন, ‘ঘৃণার আগুন আবার জ্বলে উঠছে আর ব্রিটেনকে আবারও তা পরাজিত করতে হবে।’

