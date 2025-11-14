হোম > বিশ্ব > ইউরোপ

১ লাখ ২০ হাজার গ্লাইড বোমা বানাচ্ছে রাশিয়া, দাবি ইউক্রেনের শীর্ষ গোয়েন্দা কর্মকর্তার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

গ্লাইড বোমার কার্যকর পাল্লা ছিল সর্বোচ্চ ৯০ কিলোমিটার। ছবি: এএফপির সৌজন্যে

রাশিয়া চলতি বছরে অন্তত ১ লাখ ২০ হাজার বিধ্বংসী গ্লাইড বোমা তৈরি করার পরিকল্পনা করছে বলে জানিয়েছেন ইউক্রেনের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার এক শীর্ষ কর্মকর্তা। এর মধ্যে অন্তত ৫০০টি থাকবে নতুন প্রযুক্তির দূরপাল্লার গ্লাইড বোমা।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২২ সালে ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রায় আক্রমণ শুরুর পর থেকে রাশিয়া অস্ত্র উৎপাদন বাড়িয়েছে। দেশটির প্রতিরক্ষা কারখানাগুলো এখন ২৪ ঘণ্টা চালু থাকে। তবে সামরিক উৎপাদনের বিস্তারিত তথ্য মস্কো গোপন রাখে। এ জন্য রয়টার্স রাশিয়ার ২০২৫ সালের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা যাচাই করতে পারেনি।

ইউক্রেনের ডেপুটি ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্সের প্রধান মেজর জেনারেল ভাদিম স্কিবিৎসকির দেওয়া এ তথ্য এসেছে একটি সাক্ষাৎকার থেকে। তিনি সংখ্যাটি কীভাবে পেলেন বা আগের উৎপাদন হার কত ছিল—তা জানাতে চাননি। তবে তাঁর মতে, গ্লাইড বোমা তৈরির ক্ষেত্রে এটি এখন পর্যন্ত রাশিয়ার সবচেয়ে বড় উদ্যোগ।

স্কিবিৎসকির ভাষ্য অনুযায়ী, ১ লাখ ২০ হাজারের এই হিসাবের মধ্যে থাকবে সম্পূর্ণ নতুন বোমা এবং পুরোনো বোমাগুলোকে গ্লাইড বোমায় রূপান্তর করে আপগ্রেড করার প্রক্রিয়া।

স্কিবিৎসকি জানান, রুশ বাহিনী প্রতিদিন ২০০ থেকে ২৫০টি গ্লাইড বোমা নিক্ষেপ করছে। ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, গত মাসে এই গড় ছিল দিনে প্রায় ১৭০টি।

স্কিবিৎসকি বলেন, ‘এসব বোমা গুলি করে নামানো সম্ভব, কিন্তু রাশিয়ার তৈরি বোমার সংখ্যা এত বেশি যে, তাদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়াই অসম্ভব। তাই এ হুমকি মোকাবিলায় আমাদের যথাযথভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে।’

আগে এসব গ্লাইড বোমার কার্যকর পাল্লা ধরা হতো সর্বোচ্চ ৯০ কিলোমিটার। ফলে রুশ পাইলটেরা সীমান্ত অতিক্রম না করেও নিরাপদে বোমা ফেলতে পারতেন। কারণ, বিমান সীমান্তের ওপারে গেলে ইউক্রেনের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সেগুলো ভূপাতিত করে দিতে পারে। তাই এ বোমা রাশিয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

গ্লাইড বোমা সাধারণ ক্ষেপণাস্ত্রের তুলনায় অনেক সস্তা এবং বিপুল পরিমাণে তৈরি করা যায়। কয়েক শ কেজি বিস্ফোরক বহন করতে পারায় এগুলো বড় ভবনসহ সেনাঘাঁটিও ধ্বংস করতে সক্ষম। খারকিভ ও খেরসনের মতো ফ্রন্টলাইন শহরগুলোতে এসব বোমা দিয়েই ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে রাশিয়া।

স্কিবিৎসকি বলেন, রাশিয়া এবার নতুন একধরনের গ্লাইড বোমা তৈরি করছে, যা যুদ্ধবিমান থেকে নিক্ষেপের পর ২০০ কিলোমিটার পর্যন্ত উড়ে যেতে পারবে। চলতি বছরের শেষ নাগাদ এমন ৫০০টির বেশি বোমা তৈরির পরিকল্পনা করেছে রাশিয়া।

ইউক্রেনের ধারণা, রাশিয়া এই বোমাগুলোর পাল্লা ৪০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বাড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। এটা করতে পারলে রাশিয়া ক্ষেপণাস্ত্র ছাড়াই ইউক্রেনের বহু শহর টার্গেট করতে পারবে।

এ বিষয়ে জানতে বার্তা সংস্থা রয়টার্স রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করেছিল, কিন্তু তারা তাৎক্ষিণকভাবে সাড়া দেয়নি।

রাশিয়া দাবি করে, তারা বেসামরিকদের লক্ষ্য করে না। তবে ইউক্রেনে আক্রমণের শুরু থেকে হাজারো মানুষ নিহত ও আহত হয়েছে। মস্কো যুক্তি দেয়, ইউক্রেনের পশ্চিমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া রাশিয়ার জন্য হুমকি, যা ঠেকানো জরুরি।

স্কিবিৎসকি রাশিয়ার ড্রোন উৎপাদন সম্পর্কেও নতুন তথ্য দেন। তাঁর মতে, ড্রোন উৎপাদন বাড়ার ফলে রাশিয়া ইউক্রেনের জ্বালানি অবকাঠামোতে আরও কার্যকরভাবে হামলা চালাতে পারছে।

স্কিবিৎসকি জানান, ২০২৫ সালে রাশিয়া ৭০ হাজার দূরপাল্লার ড্রোন তৈরি করবে। এর মধ্যে ৩০ হাজার হবে শাহেদ ড্রোন, যা রাশিয়ার হামলার মূল বাহন।

স্কিবিৎসকি জানান, তারা মাসে ৩০টি ড্রোন দিয়ে শুরু করেছিল, এখন ৩০টি ড্রোন একসঙ্গে একটিমাত্র লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারে। তাঁর মতে, এই শীতেও ইউক্রেনের গ্যাস ও জ্বালানি স্থাপনাগুলোতে হামলা বাড়তে থাকবে।

স্কিবিৎসকি আরও বলেন, বর্তমানে যে পোক্রোভস্ক শহরে তীব্র লড়াই চলছে, সেটি রুশ বাহিনী দখল করতে পারলে তারা দোনেৎস্কের দিকে অগ্রসর হতে পারে। এটাই তাদের দীর্ঘদিনের লক্ষ্য।

