গাজায় মোতায়েনে ট্রাম্প প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক বাহিনীর অনুমোদন দিল জাতিসংঘ

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ গতকাল সোমবার যুক্তরাষ্ট্র প্রণীত একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। এতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গাজা যুদ্ধ শেষ করার পরিকল্পনাকে সমর্থন করা হয়েছে এবং ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে একটি আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনী (আইএসএফ) মোতায়েনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। খবর রয়টার্সের
গত মাসে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস ট্রাম্পের গাজা সংক্রান্ত ২০ দফা পরিকল্পনার প্রথম ধাপে সম্মত হয়। সেই ধাপের মধ্যে ছিল দুই বছরের যুদ্ধের অবসানে যুদ্ধবিরতি এবং বন্দী-জিম্মি বিনিময়। তবে জাতিসংঘের এই প্রস্তাবকে অনেকে দেখছেন একটি অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনকে বৈধতা দেওয়ার পথ হিসেবে, যা গাজায় সেনা পাঠানোর বিষয়ে ভাবছে এমন দেশগুলোর আস্থাও বাড়াবে।
প্রস্তাবে বলা হয়েছে, সদস্যদেশগুলো ট্রাম্পের নেতৃত্বে গঠিত বোর্ড অব পিস নামে যে অন্তর্বর্তী কর্তৃপক্ষ, তাতে অংশ নিতে পারবে। এই কর্তৃপক্ষ গাজার পুনর্গঠন ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার তদারকি করবে। পাশাপাশি প্রস্তাবে যে আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনীর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, তারা গাজার সামরিকীকরণমুক্ত প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবে। এর মধ্যে অস্ত্র নিষ্ক্রিয় করা এবং সামরিক অবকাঠামো ধ্বংস করাও অন্তর্ভুক্ত।
হামাস এক বিবৃতিতে আবারও জানিয়েছে, তারা কোনোভাবেই নিরস্ত্র হবে না। তাদের ভাষায়, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই বৈধ প্রতিরোধ। এতে প্রস্তাবে অনুমোদিত আন্তর্জাতিক বাহিনীর সঙ্গে হামাসের সরাসরি সংঘাতের সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে।
বিবৃতিতে হামাস বলেছে, ‘এই প্রস্তাব গাজার ওপর একধরনের আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধায়ক কাঠামো চাপিয়ে দিচ্ছে, যা আমাদের জনগণ ও প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলো প্রত্যাখ্যান করে।’
জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মাইক ওয়াল্টজ বলেন, প্রস্তাবটি, যাতে ট্রাম্পের ২০ দফা পরিকল্পনা সংযুক্ত আছে, ‘ফিলিস্তিনিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের এক সম্ভাব্য পথরেখা তৈরি করেছে...যেখানে রকেটের জায়গায় আসবে জলপাই শাখার মতো শান্তির প্রতীক, আর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে সমঝোতার সুযোগ তৈরি হবে।’
ভোটাভুটির আগে ওয়াল্টজ আরও বলেন, ‘এ পরিকল্পনা হামাসের নিয়ন্ত্রণ ভেঙে দেবে। এটি নিশ্চিত করবে যে গাজা সন্ত্রাসের ছায়া থেকে বেরিয়ে সমৃদ্ধ ও নিরাপদ ভবিষ্যতের পথে এগোবে।’
প্রস্তাবটি ভেটো দেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন রাশিয়া এর আগে আপত্তির ইঙ্গিত দিলেও ভোটে বিরত থাকে। ফলে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। রাশিয়া ও চীনের রাষ্ট্রদূত দুজনই ভোটে বিরত থাকেন এবং অভিযোগ করেন যে প্রস্তাবে গাজার ভবিষ্যতে জাতিসংঘের ভূমিকা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়নি।
ভোটের পর রুশ রাষ্ট্রদূত ভাসিলি নেবেনজিয়া বলেন, ‘আসলে পরিষদ মার্কিন প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভর করে একটি মার্কিন উদ্যোগকে অনুমোদন দিল। এতে গাজা উপত্যকার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চলে যাচ্ছে বোর্ড অব পিস ও আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনীর হাতে, যার কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে এখনো আমরা কিছুই জানি না।’
ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে বলেছে, তারা এর বাস্তবায়নে অংশ নিতে প্রস্তুত। কূটনীতিকেরা জানান, গত সপ্তাহে প্রস্তাবের প্রতি ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সমর্থন থাকায় রাশিয়ার সম্ভাব্য ভেটোর ঝুঁকি কমে যায়।