ইউরোপজুড়ে বিমান পরিষেবায় সাইবার হামলা, বাতিল হচ্ছে ফ্লাইট

সাইবার হামলার কারণে স্বয়ংক্রিয় চেক ইন ও বোর্ডিং সিস্টেম অচল হয়ে গেছে। ছবি: এপি

বোর্ডিং সিস্টেম ও চেক ইন পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে সাইবার হামলার কারণে ইউরোপের একাধিক বড় বিমানবন্দরের কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। এর ফলে লন্ডনের হিথ্রো, ব্রাসেলস, বার্লিনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ফ্লাইট বিলম্ব ও বাতিলের ঘটনা ঘটছে।

ব্রাসেলস বিমানবন্দরের এক বিবৃতিতে জানানো হয়, সাইবার হামলার কারণে স্বয়ংক্রিয় চেক ইন ও বোর্ডিং সিস্টেম অচল হয়ে গেছে। ফলে শুধু ম্যানুয়াল বা হাতে লিখে চেক ইন ও বোর্ডিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। এতে বিমানবন্দরে স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘এই ঘটনার ফলে ফ্লাইট সূচিতে বড় ধরনের প্রভাব পড়েছে এবং দুঃখজনকভাবে অনেক ফ্লাইট বিলম্বিত বা বাতিল হতে পারে। সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানটি সমস্যা সমাধানে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।’

হিথ্রো বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষও জানিয়েছে, তৃতীয় পক্ষের এক সেবা সরবরাহকারীর ‘প্রযুক্তিগত ত্রুটি’র কারণে ফ্লাইটে বিলম্ব হচ্ছে। যাত্রীদের বিমানবন্দরে যাওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিশ্চিত হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বার্লিন বিমানবন্দরের ওয়েবসাইটে দেওয়া এক সতর্কবার্তায় বলা হয়, ‘ইউরোপজুড়ে কার্যরত একটি সিস্টেম সেবাদাতার প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে চেক ইনে অপেক্ষার সময় দীর্ঘ হচ্ছে। আমরা দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করছি।’

তবে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দর এই হামলার বাইরে রয়েছে বলে জানিয়েছে তাদের এক মুখপাত্র।

