অ্যান্ড্রু আর ‘প্রিন্স’ নন হারালেন রাজবাড়িও

ব্রিটিশ রাজপরিবারে যৌন কেলেঙ্কারি
ব্রিটিশ রাজপরিবারের সদস্য অ্যান্ড্রু হারাচ্ছেন তাঁর ‘প্রিন্স’ উপাধি। রাজা তৃতীয় চার্লস এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। যৌন কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ায় সাজা হচ্ছে তাঁর। এখানেই শেষ নয়। তাঁকে ছাড়তে হবে উইন্ডসরে বরাদ্দ দেওয়া রাজকীয় বাসভবন ‘রয়্যাল লজ’।
যুক্তরাষ্ট্রের কুখ্যাত যৌন নিপীড়ক হিসেবে দোষী সাব্যস্ত জেফরি এপস্টেইনের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে কয়েক সপ্তাহ ধরে তীব্র সমালোচনার মধ্যে আছেন অ্যান্ড্রু। আর এ অবস্থায় এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। বিবিসির খবরে বলা হয়, গত বৃহস্পতিবার রাতে বাকিংহাম প্যালেসের এক বিবৃতিতে বলা হয়, রাজার ভাই এখন থেকে অ্যান্ড্রু মাউন্টব্যাটেন উইন্ডসর নামে পরিচিত হবেন।
সিএনএনের খবরে বলা হয়েছে, ৬৫ বছর বয়সী এই সাবেক প্রিন্সের জাঁকালো জীবনযাপনের ইতি ঘটতে যাচ্ছে রাজা তৃতীয় চার্লসের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে। এরপর থেকে তিনি আর কোনো রাজকীয় সুযোগ-সুবিধাও পাবেন না। ২০ বছর ধরে যে বাড়িতে তিনি বসবাস করেছেন, সেটিও ছেড়ে দিতে হচ্ছে। আর এই রয়্যাল লজ ছেড়ে এখন গ্রামে গিয়ে থাকতে হবে তাঁকে। এটি হবে অ্যান্ড্রুর জন্য একধরনের নির্বাসিত জীবনযাপন।
যৌন নিপীড়কের ইতিহাসে এক ভয়ংকর নাম এপস্টেইন। কুখ্যাত এই নিপীড়ক নিউইয়র্কের কারাগারে ২০১৯ সালে আত্মহত্যা করেন। তবে তাঁকে নিয়ে এখনো আলোচনা হচ্ছে। এর পেছনে কারণ হলো যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। এ ছাড়া তাঁর সাবেক প্রেমিকা গিসলেইন ম্যাক্সওয়েল এবং আরেক যৌন নিপীড়ক হার্ভি ওয়াইনস্টিনকে নিজের বাড়িতে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন অ্যান্ড্রু।
অ্যান্ড্রুর মেয়ে বিট্রিসের ১৮তম জন্মদিন উদ্যাপনের জন্য এপস্টেইন, ম্যাক্সওয়েল ও হলিউডের সাবেক প্রযোজক ওয়াইনস্টিন ২০০৬ সালে উইন্ডসর ক্যাসেলে যান। অথচ এর দুই মাস আগে এক মেয়েশিশুর ওপর যৌন নিপীড়নের অভিযোগে এপস্টেইনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল। সম্প্রতি অ্যান্ড্রুকে জড়িয়ে এসব তথ্য প্রকাশের পর থেকেই রাজপরিবারের বিরুদ্ধে সমালোচনা বাড়ছিল। এরপর রাজা তৃতীয় চার্লস এমন সিদ্ধান্ত নিলেন।
বিবিসি বলছে, এপস্টেইনের সঙ্গে সম্পর্ককে কেন্দ্র করে সমালোচনার মুখে চলতি মাসের শুরুতে ‘ডিউক অব ইয়র্ক’সহ রাজকীয় নানা পদবি ব্যবহার না করার ঘোষণা দেন অ্যান্ড্রু। বিশেষ করে এপস্টেইনের বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগকারী নারী ভার্জিনিয়া জিউফ্রের একটি স্মৃতিকথা প্রকাশের পর তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা আরও বেড়ে যায়। জিউফ্রের মৃত্যুর পর চলতি মাসের শুরুর দিকে এ স্মৃতিকথা প্রকাশ করা হয়েছে। আত্মজীবনীতে জিউফ্রে অভিযোগ করেছেন, কিশোরী বয়সে প্রিন্স অ্যান্ড্রুর সঙ্গে তাঁর কয়েকবার যৌন সম্পর্ক হয়েছে। জীবিত থাকাকালেও অ্যান্ড্রুর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলেন জিউফ্রে। অ্যান্ড্রু ২০২২ সালে জিউফ্রের সঙ্গে অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে মামলাটি মীমাংসা করেন।
সর্বশেষ বৃহস্পতিবার বাকিংহাম প্যালেসের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অ্যান্ড্রুর সব ধরনের উপাধি, সম্মাননা ও রাজকীয় মর্যাদা আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল করার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন রাজা তৃতীয় চার্লস। অ্যান্ড্রুকে দেওয়া রয়্যাল লজও ছাড়তে হবে। অ্যান্ড্রু নিজের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো অস্বীকার করলেও এ শাস্তিগুলো অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়েছে। বাকিংহাম প্যালেসের ওই বিবৃতিতে বলা হয়, ‘সব ধরনের নির্যাতনের শিকারদের প্রতি’ সমর্থন ও সহানুভূতি প্রকাশ করছে রাজপরিবার।
এদিকে অ্যান্ড্রুর উপাধি বাতিল হলেও দুই প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে প্রিন্সেস ইউজিনি ও প্রিন্সেস বিট্রিসের রাজকীয় উপাধি বহাল থাকবে। অ্যান্ড্রুর সাবেক স্ত্রী সারা ফার্গুসনও রয়্যাল লজ ছাড়বেন। অবশ্য তিনি বেশ কিছুদিন ধরেই ‘ডিউক অব ইয়র্ক’ উপাধি ত্যাগ করেছেন। এরপর তিনি নিজের পারিবারিক নাম ফার্গুসন ব্যবহার করতে শুরু করেন।
কী আছে সেই বাড়িতে
যুক্তরাজ্যের অন্যতম বিলাসবহুল বাড়ি রয়্যাল লজ। ‘৩০ রুম ম্যানশন’খ্যাত এই বাড়িতে অ্যান্ড্রু আছেন ২০০৩ সাল থেকে। বাড়িটির আয়তন ৯৯ একর। সেখানে সুইমিং পুল, পাখি পালনের বন্দোবস্ত, ছয়টি লজ কটেজ, একটি বাগান কটেজ, এমনকি রাজপরিবারের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ সদস্যদের থাকার ব্যবস্থাও রয়েছে। রয়্যাল লজে নামের বাড়িটি যুক্তরাজ্য সরকারের মালিকানাধীন। অ্যান্ড্রু সেখানে অনেকটা বিনা ভাড়ায় থাকার সুবিধা পেতেন।
১৬৬০ সালের দিকে এই বাড়ি তৈরি করা হয়েছিল। তবে বিভিন্ন সময় এই বাড়ি আধুনিকায়ন করা হয়েছে। রাজা চতুর্থ জর্জের আমলে এই বাড়ির আদলে পরিবর্তন আনা হয়। ১৮২০ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে এটি রয়্যাল লজ নামে পরিচিতি পায়। রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের ছোটবেলা কেটেছে এই বাড়িতে। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত রানির পরিবারের সদস্যরা এই বাড়িতে ছিলেন।