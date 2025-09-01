হোম > বিশ্ব > এশিয়া

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে অন্তত ২৫০

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ভূমিকম্প কবলিত এলাকায় উদ্ধারকাজ চালাচ্ছেন স্থানীয়রা। ছবি: সংগৃহীত

আফগানিস্তানে ৬ মাত্রার ভূমিকম্পে অন্তত ২৫০ জন নিহত ও ৫ শতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন। আজ সোমবারের এই ভূমিকম্পের ঘটনায় এই প্রাণহানির কথা নিশ্চিত করেছে তালেবান কর্তৃপক্ষ। মার্কিন সংবাদমাধ্যম এনবিসি নিউজের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থার (ইউএসজিএস) তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পটি পাকিস্তান সীমান্তের কাছে জালালাবাদ শহর থেকে ১৭ মাইল দূরে স্থানীয় সময় রোববার রাত ১২টার দিকে আঘাত হানে।

আফগান জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র শরাফত জামান হতাহতের আনুমানিক সংখ্যা ২৫০ উল্লেখ করে জানান, ভূমিকম্পটি দুর্গম পার্বত্য এলাকায় হওয়ায় প্রাণহানি ও অবকাঠামোগত ক্ষতির সঠিক তথ্য পেতে সময় লাগবে। তিনি আরও বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় উদ্ধার অভিযান শুরু হয়েছে এবং শত শত মানুষকে উদ্ধারকাজে নিয়োজিত করা হয়েছে।

আফগানিস্তান ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা। দেশটি ভারত ও ইউরেশীয় টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলে অবস্থিত হওয়ায় প্রায়ই ভূমিকম্প হয়। এর পাশাপাশি পূর্ব আফগানিস্তানের দুর্গম পার্বত্য এলাকায় ভূমিধসের ঝুঁকি থাকায় উদ্ধারকাজ আরও জটিল হয়ে ওঠে।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, এ ভূমিকম্পটি মাত্র ৫ মাইল বা ৮ কিলোমিটার গভীরতায় আঘাত হানায় এর ক্ষয়ক্ষতি আরও ভয়াবহ হয়েছে। কারণ অগভীর ভূমিকম্প তুলনামূলকভাবে বেশি ধ্বংসাত্মক হয়ে থাকে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, মূল কম্পনের পর আরও অন্তত তিনটি আফটার শক অনুভূত হয়েছে। সেগুলোর মাত্রা ছিল ৪ দশমিক ৫ থেকে ৫ দশমিক ২-এর মধ্যে।

আফগানিস্তানের স্থানীয় কর্মকর্তারা বিবিসিকে বলেছেন, নানগারহার ও কুনার প্রদেশে ভূমিকম্পের কারণে আহত ১১৫ জনের বেশি মানুষকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে বেশ কয়েক সেকেন্ড কম্পন টের পাওয়া যায়। প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূরে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদেও কম্পন অনুভূত হয়েছে।

আফগানিস্তানে ভয়াবহ ভূমিকম্প, নিহত অন্তত ২০

এর আগে, ২০২২ সালে পূর্ব আফগানিস্তানে ৫ দশমিক ৯ মাত্রার একটি অগভীর ভূমিকম্পে প্রায় এক হাজার মানুষ নিহত ও কয়েক হাজার মানুষ আহত হয়।

