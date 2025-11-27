হোম > বিশ্ব > এশিয়া

হংকংয়ে আগুন: তদন্তের কেন্দ্রে বাঁশের মাচা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

হংকংয়ের আবাসিক ভবনের অ্যাপার্টমেন্টে গতকালও আগুন দেখা যায়। আগুন থেকে রক্ষা পাওয়া বাঁশের মাচা দেখা যাচ্ছে। ছবি: এএফপি

হংকংয়ের আবাসিক ভবনে শতাব্দীর ভয়াবহ আগুন লেগেছে। এক ভবন থেকে আরেক ভবনে ছড়িয়ে পড়ে আগুন। কারণ পাশাপাশি অবস্থিত ভবনগুলো প্রাচীন পদ্ধতির বাঁশের মাচায় ঘেরা ছিল। ভয়াবহ এই আগুনের সূত্র খুঁজতে বাঁশের মাচা তদন্তের আওতায় আনার নির্দেশ দিয়েছে হংকং কর্তৃপক্ষ। এই আগুনে গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত ৬৫ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

ভবন নির্মাণের জন্য বাঁশের মাচা এই শহরে খুবই জনপ্রিয়। এখানে যারা বসবাস করে, তারা সবাই এর জনপ্রিয়তা সম্পর্কে জানে। শহরের রাস্তা দিয়ে কেউ হেঁটে যাবে আর বাঁশের এই মাচা দেখবে না, তা অসম্ভব। নির্মাণাধীন প্রায় সব ভবনে বাঁশের এই মাচা ব্যবহার করা হয়। ভবন নির্মাণে এটি এত জনপ্রিয় হওয়ার মূল কারণ হলো এটি বেশ নমনীয়, কম দাম ও টেকসই।

দুই হাজার বছর আগে হান রাজবংশের শাসনামল থেকে বাঁশের এই মাচা ব্যবহার হয়ে আসছে। সেই থেকে শহরের সবচেয়ে বড় ভবন নির্মাণে এটি ব্যবহার করা হয়। এর মাধ্যমে ৪৭ তলাবিশিষ্ট নরম্যান ফস্টারের এইচএসবিসি সদর দপ্তরের ভবনও নির্মাণ করা হয়েছে।

বাঁশের মাচা করে ভবন নির্মাণ করা একটি ঐতিহ্য বিবেচনা করা হয়। এই পদ্ধতিতে ব্যবহৃত বাঁশ দাহ্য এবং এর ধারণা পুরোনো হওয়ায় সম্প্রতি এর সমালোচনা উঠে এসেছে। যদিও এই শহরে এমন বড় দুর্ঘটনার তেমন কোনো রেকর্ড নেই। তবু এখানে ভবন নির্মাণে কঠোর বিধিনিষেধ আছে।

সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এখন পর্যন্ত তাই পো জেলায় এই অগ্নিকাণ্ডের কোনো কারণ জানা যায়নি। কাজে ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগে নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের তিনজনকে আটক করেছে কর্তৃপক্ষ। আগুন লাগার সময় ভবনের আবাসিক কমপ্লেক্সটিতে মেরামতের কাজ চলায় ভবনগুলো বাঁশের মাচা ও নিরাপত্তার জালে ঘেরা ছিল।

হংকং পলিটেকনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিল্ডিং এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড এনার্জি ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জিনিয়ান হুয়াং বলেন, বাঁশ একটি দাহ্য উপাদান। হংকং এখন শুষ্ক মৌসুম হওয়ায় আগুন লেগে যেতে পারে। আর একবার এই দাহ্য উপাদানে আগুন লেগে গেলে তা খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়া স্বাভাবিক। তিনি আরও বলেন, আর বাঁশের খুঁটিগুলো উল্লম্বভাবে সাজানো ছিল। তাই কোনো বাধা ছাড়াই তা পুরো ভবনে ছড়িয়ে পড়েছে।

হংকংয়ের নেতা জন লি গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে এই সংখ্যা নিশ্চিত করেন। এর এক দিন আগে হংকংয়ের উত্তরাঞ্চলের একটি আট ভবনের আবাসিক কমপ্লেক্সে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। লি জানান, অন্তত ২৭৯ জন এখনো নিখোঁজ। হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে ২৯ জনকে। তাঁদের মধ্যে ৭ জনের অবস্থা সংকটজনক।

রাতজুড়ে দমকলকর্মীরা আগুন নেভাতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। ঘন কালো ধোঁয়ায় আকাশ ঢেকে গেছে। ৩১ তলা টাওয়ারগুলোয় আগুনের লেলিহান শিখা রাতের অন্ধকারকে লাল করে তোলে। ঘটনাস্থল ছিল তাই পো জেলার ওয়াং ফুক কোর্ট আবাসিক এলাকা।

দমকল বিভাগের উপপরিচালক ডেরেক আর্মস্ট্রং চান জানান, অন্ধকারের কারণে উদ্ধারকাজ কঠিন হয়ে পড়েছিল। এখনো দুটি ভবনে প্রবেশে সমস্যা হচ্ছে। তিনি বলেন, ‘এই মুহূর্তেও ভেতরের তাপমাত্রা খুব বেশি।’

এর আগে তিনি বলেন, ভেতরে আটকে পড়া বাসিন্দাদের আর্তচিৎকারের জবাব দিতে দমকলকর্মীরা হিমশিম খাচ্ছিলেন। ভেঙে পড়া ধ্বংসস্তূপ তাঁদের কাজে বড় বাধা সৃষ্টি করছিল। দমকল বিভাগ জানায়, ঘটনাস্থলেই ৯ জনকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছে।

স্থানীয় গণমাধ্যম জানায়, অনেক বাসিন্দা তাঁদের ফ্ল্যাটেই আটকে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে ‘ম্যানস্লটার বা মানব হত্যার’ কি অভিযোগ আনা হচ্ছে।

