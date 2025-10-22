কর্মীদের আর সাইকেল চালানোর শাস্তি দেবে না ‘জাপান পোস্ট’

বিতর্কের মুখে একটি পুরোনো প্রথা বন্ধ করেছে জাপানের ডাক পরিষেবা প্রতিষ্ঠান ‘জাপান পোস্ট’। এই প্রথা অনুযায়ী, ছোটখাটো কোনো দুর্ঘটনা কিংবা ভুল-ভ্রান্তির জন্য জড়িত ডাক কর্মীদের মোটরসাইকেলের পরিবর্তে সাইকেলে ডেলিভারি করতে বাধ্য করা হতো। এমনকি প্রচণ্ড গরম বা প্রতিকূল আবহাওয়ার মাঝেও এই শাস্তি দেওয়া হতো। সম্প্রতি একটি তদন্তের পর প্রতিষ্ঠানটি স্বীকার করেছে—এই প্রথাটি কর্মক্ষেত্রের হয়রানি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।
বুধবার (২২ অক্টোবর) যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ইনডিপেনডেন্ট জানিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত টোকিওর এক ডাক কর্মীকে কেন্দ্র করে। গত আগস্টের শেষ দিকে পার্ক করা একটি গাড়ির কিছুটা ক্ষতি সাধন করেছিলেন তিনি। পরে এর শাস্তি হিসেবে মোটরসাইকেলের বদলে সাইকেল চালিয়ে চিঠি বিতরণের নির্দেশ দেওয়া হয় তাঁকে। এভাবে প্রতিদিন কয়েক ডজন কেজি ওজনের ডাক বহন করতে গিয়ে ওই কর্মী শারীরিক ও মানসিক কষ্টে ভুগেছিলেন। তাঁর এই কষ্ট গণমাধ্যমের দৃষ্টিগোচর হয় এবং তা সাধারণ মানুষও জানতে পারে।
জাপান পোস্ট তখন দাবি করেছিল, এটি শাস্তি নয় বরং ভবিষ্যতে ভুল এড়ানোর প্রশিক্ষণ। তবে পরে প্রতিষ্ঠানটি স্বীকার করে নেয়, শাস্তি দেওয়ার সময়টি অযৌক্তিক ছিল এবং এই নির্দেশের উদ্দেশ্যও স্পষ্ট করা হয়নি। ওই কর্মী টানা আট দিন কাজ করেন, যার মধ্যে পাঁচ দিনই তাপমাত্রা ছিল ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি।
তীব্র জনসমালোচনার পর কোম্পানির অভ্যন্তরীণ এক নোটে বলা হয়েছে, ‘এই প্রথার কোনো কার্যকর কোনো প্রয়োজন নেই; বরং এটি হয়রানিমূলক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।’
তদন্তে দেখা যায়, জাপান পোস্টের অন্যান্য শাখাতেও এই ধরনের শাস্তিমূলক সাইকেল চালানোর ঘটনা ঘটেছে এবং কর্মীরা দীর্ঘদিন ধরেই এর বিরোধিতা করছিলেন। তিন বছর আগে একটি প্রস্তাবনাতেও এই প্রথা বাতিলের আহ্বান জানানো হয়েছিল, কিন্তু ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখেছেন, ‘যে ডেলিভারি এলাকা মোটরসাইকেলের জন্য নির্ধারিত, সেখানে সাইকেল চালানো অসম্ভব। এটি নিঃসন্দেহে হয়রানি।’
এই বিষয়ে জাপান পোস্টের এক কর্মকর্তা সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টকে বলেছেন, ‘আমরা বুঝতে পেরেছি, অনেক সময় কর্মীদের কাছে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয় না।’
বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই ঘটনা জাপানের কর্মসংস্কৃতির গভীরে থাকা এক মানসিকতার প্রতিফলন—যেখানে ‘প্রশিক্ষণ’ বা ‘প্রেরণা’ নামের আড়ালে প্রায়ই শাস্তিমূলক আচরণ লুকিয়ে থাকে। কর্মক্ষেত্র গবেষক কানেকো মাসাওমি বলেন, ‘জাপানি কর্মসংস্কৃতি ঐতিহ্যগতভাবে অধ্যবসায়কে গুরুত্ব দেয়। কিন্তু কর্মীবান্ধব পরিবেশই শেষ পর্যন্ত কর্মদক্ষতা বাড়ায়।’