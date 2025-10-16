হোম > বিশ্ব > এশিয়া

বিবাহবিচ্ছেদে ১ বিলিয়ন ডলার পরিশোধ থেকে পরিত্রাণ পেলেন দ. কোরিয়ার ধনকুবের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

দক্ষিণ কোরিয়ার ধনকুবের ব্যবসায়ী চে তায়ে-ওন ও তাঁর সাবেক স্ত্রী রো সো-ইয়ং। ছবি: সংগৃহীত

দক্ষিণ কোরিয়ার বহুল আলোচিত ‘শতাব্দীর সেরা বিবাহবিচ্ছেদ’ মামলায় দেশটির সুপ্রিম কোর্ট ব্যবসায়ী চে তায়ে-ওনকে এক ট্রিলিয়ন ওন (প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার) পরিশোধের রায় থেকে মুক্তি দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) আদালত জানান, নিম্ন আদালত সম্পদের হিসাব ভুলভাবে গণনা করেছিলেন। ফলে মামলাটি পুনর্বিবেচনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

চে তায়ে-ওন দক্ষিণ কোরিয়ার অন্যতম বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী এসকে গ্রুপের চেয়ারম্যান। আর তাঁর সাবেক স্ত্রী রো সো-ইয়ং দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট রো তায়ে-উ-এর কন্যা। এই বিবাহবিচ্ছেদ মামলাটি দক্ষিণ কোরিয়ার গণমাধ্যমে ‘ডিভোর্স অব দ্য সেঞ্চুরি’ বা ‘শতাব্দীর সেরা বিবাহবিচ্ছেদ’ নামে পরিচিতি পেয়েছিল।

বিবিসি জানিয়েছে, দুজনের বিবাহ ভেঙে যায় ২০১৫ সালে, যখন চে স্বীকার করেন, এক প্রেমিকার গর্ভে তিনি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। পরে বিবাহবিচ্ছেদের মামলায় ২০২৪ সালে সিউলের একটি আদালত রো সো-ইয়ংকে ১.৩৮ ট্রিলিয়ন ওন প্রদানের রায় দেন, যা দেশটির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বিবাহবিচ্ছেদের অর্থ ছিল। আদালত বলেছিলেন, রো-এর পিতা সাবেক প্রেসিডেন্ট রো তায়ে-উ-এর ৩০ বিলিয়ন ওনের একটি গোপন তহবিল এসকে গ্রুপের বিকাশে ভূমিকা রেখেছিল এবং তা যৌথ সম্পদের অংশ হিসেবে ধরা যেতে পারে।

তবে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছেন, ওই অর্থ ঘুষ থেকে এসেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাই ওই অর্থকে যৌথ সম্পদের অংশ হিসেবে গণ্য করা যাবে না। চের আইনজীবী লি জে-গুন বলেন, ‘সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন, এই অর্থকে যৌথ সম্পদ হিসেবে ধরা ভুল ছিল—এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ রায়।’

তবে আদালত রো সো-ইয়ংকে ২ বিলিয়ন ওন ভরণপোষণ হিসেবে দেওয়ার রায় বহাল রেখেছেন।

এদিকে রায়ের পর এসকে গ্রুপের শেয়ারমূল্য ৫.৪ শতাংশ কমে যায়। তবে বিশ্লেষকদের মতে, এই রায় তাৎক্ষণিকভাবে এসকে গ্রুপে বড় কোনো পরিবর্তন আনবে না। চে তায়ে-ওন বর্তমানে এসকে টেলিকম, এসকে স্কয়ার ও এসকে ইনোভেশনসহ গোষ্ঠীর প্রধান সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন।

