অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মাছুম

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রদলের সাবেক নেতা মো. আল আমিন মাছুম অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। গত ২৮ সেপ্টেম্বর অস্ট্রেলিয়া বিএনপির সভাপতি এ এফ এম তাওহীদুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হায়দার আলী স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে ৪৩ সদস্যবিশিষ্ট এ কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।
কমিটিতে আহ্বায়ক হয়েছেন মোহাম্মদ আরিফ খান ও সদস্যসচিব আশিক মালিক বিপুল। যুগ্ম আহ্বায়ক হয়েছেন ওমর শরীফ শিহান, মুহাম্মদ শরীফ মাহমুদ, তালাল খান পল, মোহাম্মদ ওমর ফারুক, মো. আল আমিন মাছুম ও দেওয়ান মামুন।
সদস্য—ড. শাহাবুদ্দিন আহমেদ, বদিউজ্জামান শিপন, রাশিদুল আমিন, সামিউল মাশুক এন্টোনি, রহমত উল ইসলাম, আব্দুল রব, কৃষিবিদ ড. মো. তোহিদুল ইসলাম, ডা. মো. আব্দুল্লাহ আল মাশরাফি, ম্যাথিউ ডি রোজারিও প্রমুখ।
এ ছাড়া সাত সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা হলেন—প্রকৌশলী ড. মো. কবির হোসেন পাটোয়ারী, ড. এ কে এম জাহাঙ্গীর, আব্দুল জলিল, খন্দকার হক মিলন, ডা. জিয়া আহমেদ, বদিউর রহমান ও মোহাম্মদ আনিসুর রহমান।
নবগঠিত কমিটির নেতৃবৃন্দ জানান, প্রবাসে বিএনপির কার্যক্রমকে গতিশীল করতে এবং নতুন ভোটারদের কাছে দলের আদর্শ পৌঁছে দিতে নানাবিধ কার্যক্রম হাতে নেওয়া হবে। একই সঙ্গে প্রবাসী ভোটারদের আগামী সংসদ নির্বাচনে বিএনপিকে ভোট দিয়ে দেশ গড়ার সুযোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করতে এই কমিটি কাজ করবে।