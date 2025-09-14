নাশকতাকারীদের বিচার করা হবে: সুশীলা

নেপাল সংকট
নেপালে সরকার পতন আন্দোলনে অগ্নিসংযোগ এবং ভাঙচুরের ঘটনায় যারা জড়িত তাদের বিচারের আওতায় আনার ঘোষণা দিয়েছেন দেশটির নবনিযুক্ত অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কারকি। গতকাল রোববার সরকারের প্রধান প্রশাসনিক ভবন সিংহ দরবার থেকে এ ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।
এদিকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর মন্ত্রিসভা গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেছেন কারকি। এ নিয়ে জেন-জিসহ বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছেন তিনি। তবে সেই মন্ত্রিসভায় ১৫ জনের বেশি ঠাঁই পাবেন না জানিয়েছে সিংহ দরবার সূত্র।
গত শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন সুশীলা কারকি। এরপর গতকাল তিনি সিংহ দরবারে যান। এই দরবার থেকে গতকাল বিভিন্ন ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। কাঠমান্ডু পোস্টের খবরে বলা হয়েছে, সরকারের দায়িত্ব নিয়েই জেন-জির আন্দোলনে আহত ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্য তহবিল ঘোষণা এবং নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণা করেছেন। একই সঙ্গে তিনি বিক্ষোভে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগের বিষয়টি নিয়েও কথা বলেন গতকাল। তিনি বলেন, যেসব অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড হয়েছে, অবশ্যই সেগুলোর তদন্ত হবে এবং জনগণের সামনে তা প্রকাশ করতে হবে। এ ছাড়া যারা অপরাধী, তাদের বিচারের আওতায় আনা হবে।
কারকি বলেন, ‘মাত্র ২৭ ঘণ্টার বিক্ষোভে আমি এমন পরিবর্তন কখনো দেখিনি। এ প্রজন্মের দাবি পূরণের জন্য, আমাদের সবাইকে দৃঢ়সংকল্পের সঙ্গে কাজ করতে হবে। আমি এখানে ইচ্ছা থেকে আসিনি। আপনারা সবাই আমাকে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করার পর আমি এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছি।’ তিনি আরও বলেন, সিংহ দরবার, পার্লামেন্ট ভবন, সুপ্রিম কোর্ট, বাণিজ্যিক ভবন এবং বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ভবনে হামলার ঘটনায় তদন্ত করবে সরকার।
সরকার গঠন প্রক্রিয়া শুরু
এদিকে সরকারের কার্যক্রম গতিশীল করতে ইতিমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর অংশ হিসেবে গতকাল আইনজীবী সবিতা ভান্ডারিকে অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কারকির পরামর্শে গতকাল প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পৌডেল এ নিয়োগ দেন। এর মধ্য দিয়ে এই প্রথম কোনো নারী দেশটির অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ পেলেন।
এদিকে কাঠমান্ডু পোস্টের আরেক খবরে বলা হয়েছে, কারকির মন্ত্রিসভায় কে কে আসছেন, এ নিয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে। এ জন্য প্রধানমন্ত্রী কারকি জেন-জির প্রতিনিধি এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছেন। সূত্র জানিয়েছে, তিনি বড় মন্ত্রিসভা করতে চাইছেন না। বিভিন্ন সেক্টরে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এই মন্ত্রিসভা গঠনের পথে হাঁটছেন তিনি। এ জন্য বেশ কিছু আইনজীবী ও চিকিৎসকের নাম শোনা যাচ্ছে। এ ছাড়া জেন-জির প্রতিনিধিদের মধ্যেও এ নিয়ে আলোচনা চলছে মন্ত্রিসভায় কোন কোন ব্যক্তিকে নেওয়া হবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ডিসকর্ডে এ নিয়ে আলোচনা করছেন তাঁরা।
কাঠমান্ডু পোস্টের খবরে বলা হয়, এখন কারকির হাতে ২৫টি মন্ত্রণালয় রয়েছে। তবে তিনি আগের সরকারের মতো সব মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রী বসাতে চান না। ওই সূত্র কাঠমান্ডু পোস্টকে বলেন, তিনি ১৫ সদস্যের একটি মন্ত্রিসভা গঠনর প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এটা জেন-জির আন্দোলনেরও একটি বার্তা ছিল। সূত্র জানিয়েছে, সব পক্ষ সম্মত হলে গতকাল রাতে অথবা আজ সোমবার নতুন মন্ত্রিসভা শপথ নেবে।
নিহতের সংখ্যা এখনো বাড়ছে
নেপালে বিক্ষোভ হয়েছিলে ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর। গতকাল কাঠমান্ডুর একটি শপিং মল থেকে পুড়ে যাওয়া ছয়টি লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ছাড়া এই আন্দোলনে নিহতের সংখ্যা এখনো বাড়ছে। গতকাল সরকারের পক্ষে থেকে জানানো হয়েছে, নিহতের সংখ্যা ৭২ জন হয়েছে। পুলিশের হিসাব অনুসারে, মারা যাওয়া এই ব্যক্তিদের মধ্যে ৫৯ জন বিক্ষোভকারী, ৩ জন পুলিশ সদস্য এবং ১০ জন বন্দী।
এদিকে গতকাল পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, শপিং মল থেকে যাঁদের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে তাঁদের চেহারা বোঝা যাচ্ছে না। এ জন্য ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁদের লাশ শনাক্ত করা হবে।