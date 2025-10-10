তালেবান মন্ত্রীর দিল্লি সফরের মধ্যে কাবুলে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, নানা জল্পনা

আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ধারাবাহিক বিস্ফোরণ ও গোলাগুলির শব্দ শোনা যায়। স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, একাধিক বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে ওঠে কাবুল। তবে এই ঘটনার উৎস এবং ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
তালেবান সরকারের মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ পশতু ভাষায় দেওয়া এক পোস্টে বিস্ফোরণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘কাবুল শহরে একটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। তবে চিন্তার কিছু নেই, সবকিছু ঠিক আছে। ঘটনাটি তদন্তাধীন এবং এখনো কোনো আহতের খবর পাওয়া যায়নি। কোনো ধরনের ক্ষতির খবরও এখন পর্যন্ত নেই।’
এই হামলার ঘটনাটি এমন এক সময়ে ঘটল, যখন আফগানিস্তান ও তার পশ্চিমের প্রতিবেশী পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক চরম অবনতির দিকে। পাকিস্তান অভিযোগ করে আসছে, তালেবান সরকার (যারা ২০২১ সালের আগস্ট থেকে ক্ষমতায়) তাদের নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর হামলা চালানো তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি)-এর মতো সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে নিরাপদ আশ্রয় দিচ্ছে।
বিস্ফোরণের ঘটনাটি আরও তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ একই সময়ে তালেবান সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি ছয় দিনের সফরে ভারতে পৌঁছান। তালেবান ক্ষমতা দখলের পর এটি তাঁদের প্রথম এমন উচ্চপর্যায়ের ভারত সফর। বরাবর ‘জঙ্গি সংগঠন’ বলে সমালোচনা করা তালেবান সরকারের প্রতিনিধিকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছে ভারত। শুধু তা-ই নয়, দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে কাবুলে পূর্ণাঙ্গ দূতাবাস খোলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছে।
কাবুলে বিস্ফোরণের পরপরই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জল্পনা ছড়াতে শুরু করে যে, এই হামলার পেছনে পাকিস্তানের হাত থাকতে পারে। গুঞ্জন ওঠে, পাকিস্তান হয়তো টিটিপি-এর প্রধান নূর ওয়ালি মেহসুদসহ জ্যেষ্ঠ নেতাদের লক্ষ্য করে এই হামলা চালিয়েছে।
যদিও তালেবানে পক্ষ থেকে এখনো কোনো অভিযোগ করা হয়নি। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পাকিস্তানি নিরাপত্তা কর্মকর্তারা আল-জাজিরাকে জানিয়েছেন, তাঁরা কাবুলে বিস্ফোরণের মিডিয়া রিপোর্ট দেখেছেন, কিন্তু এর সঙ্গে তাঁদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিতও করেননি, অস্বীকারও করেননি। এদিকে, মুজাহিদের প্রাথমিক মন্তব্য থেকে ধারণা করা হচ্ছে, বিস্ফোরণে কেউ নিহত হননি।
পাকিস্তানে সশস্ত্র সহিংসতা মারাত্মকভাবে বেড়েছে। আফগানিস্তান টিটিপি-কে আশ্রয় দিচ্ছে—ইসলামাবাদের পক্ষ থেকে এমন অভিযোগ জোরালো হচ্ছে। ইসলামাবাদ-ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান পিআইসিএস (পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব কনফ্লিক্ট অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজ) জানিয়েছে, ২০২৫ সালের প্রথম তিন প্রান্তিকে সহিংসতার সংখ্যা প্রায় ২০২৪ সালের মোট সহিংসতার সমপর্যায়ে পৌঁছে গেছে। মার্কিন ভিত্তিক এসিএলইডি-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সাল থেকে সহিংসতার পেছনে টিটিপি-ই প্রধানত দায়ী।
সাম্প্রতিক দিনগুলোতে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর হামলায় ডজনখানেক সেনা সদস্য নিহত হয়েছেন। এই হামলার পর প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ আফগানিস্তানকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন: ‘দুটি পথের মধ্যে যেকোনো একটি বেছে নিতে হবে। যদি তারা সত্যিকারের সদিচ্ছা, আন্তরিকতা এবং সততার সঙ্গে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়, আমরা তার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু তারা যদি সন্ত্রাসীদের পক্ষ নেয় এবং তাদের সমর্থন করে, তবে আফগানিস্তানের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে আমাদের আর কোনো সম্পর্ক থাকবে না।’
এ ছাড়া প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ সংসদে বলেন, পাকিস্তান ৬০ বছর ধরে আফগান শরণার্থীদের আতিথেয়তার মূল্য রক্ত দিয়ে দিচ্ছে।
এরই ধারাবাহিকতায় পাকিস্তান গত নভেম্বর মাস থেকে আফগান শরণার্থীদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর একটি বৃহত্তর অভিযান শুরু করেছে।
কাবুল-ভিত্তিক নিরাপত্তা বিশ্লেষক তমীম বাহিস মনে করেন, এই ধরনের আন্তসীমান্ত হামলাগুলো কেবল পারস্পরিক অবিশ্বাসই বাড়াবে। তিনি সতর্ক করেন, তালেবান টিটিপি যোদ্ধাদের আশ্রয় দেওয়ার বিষয়টি বরাবরই অস্বীকার করে আসছে। এর মধ্যে কাবুলের ভেতরে কোনো হামলার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করবে।
বাহিস বলেন, ‘যদি পাকিস্তান আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে হামলা অব্যাহত রাখে, তবে আরও বেশি আফগান টিটিপি-র প্রতি সহানুভূতিশীল হতে পারে। এই সহানুভূতি নতুন সদস্য, তহবিল এবং এমনকি আফগান তালেবানের কিছু অংশের নীরব সমর্থনও জোগাতে পারে।’
অন্য একজন বিশ্লেষক ইহসানুল্লাহ টিপু মেহসুদ সতর্ক করে বলেন, যদি পাকিস্তান এই হামলায় জড়িত থাকে, তবে এটি টিটিপি-কে একটি কঠিন বার্তা দেওয়ার জন্য করা হয়ে থাকতে পারে যে তারা কাবুলেও নিরাপদ নয়। তবে এমন হামলা টিটিপি-কে পাকিস্তানে আরও আগ্রাসী হামলা চালাতে প্ররোচিত করতে পারে বলেও তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।