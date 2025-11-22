পাকিস্তান–আফগানিস্তান উত্তেজনা, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চায় তালেবান

আফগানিস্তানের তালেবান সরকার গত বৃহস্পতিবার ভারতকে বাণিজ্য আরও বাড়ানোর পাশাপাশি নিজেদের ভূখণ্ডে কার্গো হাব চালুর আহ্বান জানিয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে ধারাবাহিক সীমান্ত উত্তেজনা ও বাণিজ্যপথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে দিল্লির সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারের অংশ হিসেবে এ আহ্বান জানিয়েছে কাবুল।
আফগানিস্তানের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে দি এক্সপ্রেস ট্রিবিউন তাদের প্রতিবেদনে বলেছে, গত বৃহস্পতিবারের বৈঠকে তালেবান সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী আলহাজ নুরুদ্দিন আজিজি নয়াদিল্লিকে অনুরোধ করেন, ভারত পরিচালিত ইরানের চাবাহার বন্দর ব্যবহার করে আফগান পণ্য পরিবহনের জন্য যাতে নিয়মিত শিপিং সার্ভিস চালু করা হয়।
স্থলবেষ্টিত আফগানিস্তান সাম্প্রতিক মাসগুলোতে তাদের পণ্যের বড় অংশ ইরান ও মধ্য এশিয়ার দিকে সরিয়ে নিয়েছে। কারণ, পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষে গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত পথগুলো বন্ধ হয়ে গেছে।
নয়াদিল্লিতে বাণিজ্যমন্ত্রী আজিজি ও ভারতের বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জিতিন প্রসাদের বৈঠকে দেশটিতে বিনিয়োগ, যৌথ উদ্যোগ এবং আফগান রপ্তানিকারকদের জন্য নতুন সুযোগ বৃদ্ধির বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় বলে আফগান বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।
বৈঠকে ইরান সীমান্তবর্তী আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় নিমরোজ প্রদেশে ভারতকে স্থলবন্দর নির্মাণের প্রস্তাব দেওয়ার পাশাপাশি মুম্বাইয়ের কাছে ভারতের বৃহত্তম কনটেইনার বন্দর নাভা শেভায় পণ্য প্রক্রিয়াকরণ আরও সহজ করার আহ্বান জানান আজিজি।
তিনি আফগান ব্যবসায়ীদের ভিসা পাওয়ার প্রক্রিয়া দ্রুত করার পাশাপাশি ওষুধশিল্প, কোল্ড স্টোরেজ, ফল প্রক্রিয়াকরণ, শিল্পপার্ক এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকেন্দ্রগুলোতে সহযোগিতারও প্রস্তাব দেন।
এ বিষয়ে ভারতের বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জিতিন প্রসাদ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে বলেন, এই বৈঠক দুই দেশের বাণিজ্য জোরদারের যৌথ অঙ্গীকারের প্রতিফলন।