৪৮ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতিতে সম্মত আফগানিস্তান-পাকিস্তান

প্রায় চার দিনের সংঘর্ষের পর ৪৮ ঘণ্টার একটি সাময়িক যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে পাকিস্তান ও তালেবান সরকার। আজ বুধবার পাকিস্তান সময় সন্ধ্যা ৬টা থেকে এ যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে বলে জানিয়েছে ইসলামাবাদ।
পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, জটিল হলেও এটি সমাধানযোগ্য সমস্যা। একটি ইতিবাচক সমাধান খুঁজে বের করা প্রয়োজন। এ জন্য সংলাপের মাধ্যমে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান উভয়ই আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাবে।
গত শনিবার (১১ অক্টোবর) রাতে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের সীমান্তে ভয়াবহ সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। এরপর উভয় দেশই দাবি করে—তারা একে অপরের সীমান্তচৌকি দখল ও ধ্বংস করেছে।
তালেবান সরকারের অভিযোগ, গত বৃহস্পতিবার (৮ অক্টোবর) কাবুল ও পাকটিকা প্রদেশে বিমান হামলা চালায় পাকিস্তান। এ হামলার প্রতিশোধ নিতে শনিবার পাল্টা আক্রমণ করে আফগানিস্তান। এতে অন্তত ৫৮ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয় বলে দাবি করে কাবুল।
অন্যদিকে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী দাবি করে, তাদের ২৩ জন সেনা শহীদ হয়েছে। তবে পাল্টা হামলায় ২০০ জন তালেবান ও সহযোগী যোদ্ধা নিহত হয়।
এর পর থেকে থেমে থেমে প্রায় চার দিন ধরে এ পাল্টাপাল্টি হামলা চলছিল। সর্বশেষ আজ বুধবার দুই দেশের বাহিনীর মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষে সীমান্ত এলাকায় অন্তত ২১ জন নিহত ও আরও অনেকে আহত হয়েছেন।
কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দুই পক্ষই একে অপরকে দোষারোপ করেছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতভর চলা এ সংঘর্ষ আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের স্পিন বোলডাক জেলা ও পাকিস্তানের চামান জেলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে আজ সাময়িক যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হওয়ায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে বলে আশা করা হচ্ছে।